El consultor político opinó sobre la causa que atraviesa el expresidente Mauricio Macri Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de julio de 2020 • 01:28

El consultor político Jaime Durán Barba, que actualmente vive en Quito, Ecuador, opinó sobre la causa de presunto espionaje ilegal en la Argentina e hizo una defensa del gobierno de Mauricio Macri. "Lo del espionaje me parece un disparate", expresó el exasesor presidencial.

Durán Barba calificó a la acusación de tener falta de lógica. "Le criticaron a Mauricio porque Arribas, que era muy amigo de él, era quien dirigía la Agencia Federal de Inteligencia. Era evidente que si había una información que Arribas le quería pasar a Macri la habría pasado hace rato, porque eran íntimos amigos. No necesitaba de agentes que se registraran en Casa Rosada para hablar con la señora que se encargaba de responder las cartas de la gente para que ella hable con el secretario Darío Nieto", describió.

El asesor opinó que "sin ninguna duda" la causa del espionaje está armada para perjudicar al expresidente. Hay una falla lógica. Si usted me dice que para hablar Cristina con Parrilli tiene que mandar a alguien a que se registre a un edificio para que hable con la secretaria del secretario y después le pase a Cristina un dato, es absurdo. No me importa de qué se trata, pero es ridículo. Cristina puede levantar el teléfono y llamar a Parrilli. Y Macri podía hablar con Arribas cuando quería, eran gente muy cercana".

El ecuatoriano elogió al secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, cuya casa fue allanada: "Un tipo muy decente, de muy buena onda. Me gustó una cosa, me pareció interesante que cuando fueron a verle a Nieto, que fue secretario privado de Macri durante tanto tiempo, no hubo coches de marca, no hubo empresas, no hubo una vida fastuosa. Lo conozco y vive tan modestamente como cuando empezó a trabajar con nosotros hace años. Y eso me alegra".

Y resaltó: "Pasa mucho eso con el entorno de Macri. Casi todos viven en el mismo sitio y con el mismo nivel económico que cuando arrancaron".

Durán Barba, durante una entrevista con el canal TN, halagó las medidas sanitarias de la Argentina ante la pandemia del coronavirus. "Ha sido excelente la actitud no solo de Fernández, sino del gobierno de la ciudad y de las provincias", dijo.

En torno a la crisis económica que atraviesa nuestro país y en especial sobre el anuncio del Gobierno sobre la expropiación de Vicentin opinó: "Estoy absolutamente convencido de que para superar a la pobreza hay que producir riqueza. No se ha producido riqueza en ningún país del mundo que haya expropiado la producción agrícola, lo único que ha producido son tragedias".

En esta línea, concluyó: "Cuando un país tiene su riqueza en el agro, que además es moderno y mantiene al país, a mí me parece absolutamente equivocado".