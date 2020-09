Jaime Durán Barba habló sobre la reaparición de Macri y relativizó las internas en la oposición Fuente: Archivo - Crédito: Enrique Villegas

Jaime Durán Barba, exestratega de Mauricio Macri, se refirió hoy a la reaparición pública del expresidente y relativizó las diferencias internas en la coalición Juntos por el Cambio.

En una entrevista que concedió a Radio Con Vos, el asesor ecuatoriano dijo que no estaba de acuerdo con un fragmento de la carta que publicó ayer Macri en LA NACION, con fuertes críticas al gobierno de Alberto Fernández por el "ataque sistemático" contra la Constitución nacional y las instituciones.

"Hay que dar una discusión profunda y responsable sobre cuáles son los principios que deben regir nuestro orden social: es la República o la republiqueta; es democracia o demagogia; es elecciones libres o no habrá transparencia en los resultados; es seguridad o vivir con miedo", planteó el fundador de Pro.

Consultado sobre ese párrafo, Durán Barba sostuvo que no cree en las "visiones maniqueas de la vida". "Nada es totalmente verdadero o falso. Hay que tener mucha más serenidad y ver los grises. Más que los grises, los colores", dijo el exasesor del macrismo. "No estaría de acuerdo con esa aproximación de ese párrafo de Macri", completó.

Durán Barba señaló que el país "debe elegir entre crear pobreza o repartir pobreza". "Hay algo más de fondo que está complicando a la región y a la Argentina que es la posibilidad de incorporarnos a una evolución del mundo o no. No podemos ir hacia atrás, impedir que se desarrollé Internet y no podemos tratar de igualar hacia abajo", opinó.

Por otro lado, el exestratega de Macri relativizó las disidencias internas en Juntos por el Cambio entre los sectores duros, representados por Macri y la titular de Pro, Patricia Bullrich, y los dialoguistas, liderados por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Siempre hubo discrepancias en ese espacio, no me parece raro que haya diferencias. Si es que Mauricio quiere ser candidato, tendrán internas, como ocurrió cuando compitieron Gabriela Michetti y Horacio", resaltó. "Ahí no hay dictaduras que alguien que piensa por todos e impone su pensamiento", agregó.

El asesor ecuatoriano también opinó sobre las diferencias entre Macri y Larreta. "Horacio siempre ha sido una persona de hacer cosas, lograr metas, poco interesada en discusiones más abstractas. Mauricio ha tenido posiciones más de tipo político", dijo.

La carta de Macri

Después de mucho tiempo de silencio, Macri lanzó una dura crítica al gobierno de su sucesor, Alberto Fernández. Lo hizo a través de una columna de opinión que escribió en LA NACION.

"Para poder gobernar sin límites, violentan la Ley Fundamental de la Nación, que es la encargada de garantizar la protección de nuestros derechos básicos y libertades individuales frente a cualquier intento de abuso de poder", señala Macri.

También argumenta que con la cuarentena se busca ejercer un "control social" y "evitar que los ciudadanos manifiesten su disconformidad con las medidas que se toman".