Las vacantes son la principal preocupación de la Corte y de los jueces

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, dijo este martes por la noche que las vacantes en el Poder Judicial nacional y federal son su principal preocupación, al tiempo que afirmó que en el futuro la sociedad reconocerá el desempeño de la Justicia en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, como una evidencia “de mejora de la calidad de nuestra democracia”.

La misma preocupación es la que tienen los jueces, según dijo esta noche el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Andrés Basso, cuando ambos inauguraron la cena anual de los jueces que se desarrolló en La Rural.

La respuesta a ese reclamo corrió por cuenta del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, que dijo que el Gobierno las cubrirá a la brevedad, aunque responsabilizó por la demora al Congreso, al que denominó “la máquina de impedir”.

El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Andrés Basso

La cena reunió a casi 800 personas entre las que estaban los jueces de la Corte Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, jueces federales, fiscales, el procurador Eduardo Casal y jueces de tribunal oral federal, como los que condenaron a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu.

“Celebro que la preocupación por las vacantes este en vías de resolución y esa es una demanda fundamental para nosotros”, dijo Rosatti.

Y destacó el esfuerzo de los magistrados para subsanar “la carencia de jueces” que los obliga a viajar a lugares lejanos para comprometerse con las causas".

Al hablar en la cena anual de la Asociación de Magistrados dijo: “Quiero agradecer a los titulares del Ministerio público, a los fiscales, a los defensores generales por el esfuerzo que han hecho, extraordinario para sostener la justicia en el contexto de estas carencias subjetivas que están registrando y pareciendo”.

Luego, mencionó que así como hoy fueron reconocidos los jueces del juicio a las juntas por consolidar el sistema democrático, en el futuro serán reconocidos los jueces federales “por su lucha contra el narcotráfico y la corrupción”. Dijo que se los valorará “por el empeño que han puesto en mejorar la calidad de nuestra democracia”.

Rosatti dijo que hay tres sistemas para elegir jueces: la elección popular con sus riesgos, la elección a dedo del presidente y el Consejo de la Magistratura. Y advirtió que si no se cubren las vacantes por este mecanismo, que es el actual, siempre está la amenaza de los oros dos, que requerirían una reforma constitucional.

El juez Basso abrió la cena y alertó sobre “la enorme cantidad de vacantes, que ha alcanzado cifras inéditas y perjudica directamente a los Justiciables y afecta la imagen del sistema judicial”. “Por eso en el marco del diálogo permanente con las autoridades competentes, reclamamos se cubran las vacantes”, afirmó y fue aplaudido por los presentes.

El juez habló sobre la “crisis de credibilidad que atraviesa el Poder Judicial”. Y dijo que “es un tema a atender”.

“Debemos actuar con madurez institucional y actuar con responsabilidad para resolver los problemas y recuperar el vínculo con la comunidad. Debemos comunicar más y mejor el trabajo que cada día realizan los jueces y funcionarios para garantizar los derechos de los ciudadanos que recurren a los tribunales”, sostuvo.

“Debo alertar que hay otros factores que intervienen y que buscan debilitar la independencia judicial. A nivel global e incluso en algunas provincias de nuestro país hay voces que cuestionan el sistema de designación e inamovilidad de los magistrados. Esta tendencia de impugnar el sistema de garantías solo busca limitar la independencia judicial”, mencionó.

Por último, Cúneo Libarona destacó, entre los hitos de su gestión, el envío del proyecto de Código Penal al Congreso, la implementación del sistema acusatorio en 17 provincias y la aprobación de la ley de juicio en ausencia.