Jaime Durán Barba: “No veo ninguna posibilidad de que Cristina pueda ganar las próximas elecciones”

escuchar

El asesor político Jaime Durán Barba habló esta noche y dijo que no ve muchas posibilidades para que la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, ejerza un nuevo mandato como jefa de Estado. “No veo ninguna posibilidad de que Cristina pueda ganar las próximas elecciones”, sostuvo el consultor político e insistió que ni siquiera alcanzarían un ballotage: “Cada vez está más cerca la posibilidad de que no lleguen a la segunda vuelta”. Además, se refirió al partido que perdió la selección argentina en el Mundial de Qatar y las críticas por la asistencia de Mauricio Macri. “Para el Gobierno es todo mágico y absurdo”, sentenció.

Consultado en LN+ por las siguientes elecciones de 2023, Durán Barba especuló que el oficialismo no sería reelecto. “El descenso de Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa es permanente”, indicó y analizó una encuesta sobre la intención de voto: “Vi una encuesta realizada en la Ciudad, Nación y AMBA. Ellos siguen cayendo y no sé hasta dónde van a caer. No veo ninguna posibilidad de que Cristina pueda ganar las próximas elecciones, y cada vez está más cerca la posibilidad de que no lleguen a la segunda vuelta”.

En ese sentido, sostuvo que varias encuestas concluyen en que hay un gran porcentaje de personas que no votaría “nunca” a la vicepresidenta. “Cuando se hacen encuestas de por cuál candidato votaría, el encuestador le hace optar al encuestado por sus preferencias, y siempre esa pregunta tiene una pata que camina mal, pero una que me interesa siempre es: ¿Usted podría eventualmente votar por tal o tal, o nunca votaría? A nivel nacional Cristina tiene un 68% de personas que dicen que nunca la votaría”, afirmó.

Jaime Durán Barba en LN+ Captura

A su vez, habló sobre el acto de la vicepresidenta en el Estadio Único de La Plata. “Que llegue en el helicóptero presidencial a un acto y diga que son el cambio y lo nuevo es increíble”, señaló y ejemplificó: “Un argentino que tiene menos de 20 años se pasó toda su vida viendo a la señora como lo nuevo. Cada vez sus pasitos son menos graciosos porque está más viejita. ¿Qué tiene de nuevo esos actos?”.

Más tarde se le preguntó sobre el cambio de humor social que puede tener el Mundial en la gente y sobre el “ataque” del kirchnerismo a Mauricio Macri por haber estado en el palco del estadio Lusail durante la derrota de la selección, en base al tuit de un referente del Instituto Patria, Jorge Rachid, que calificó al expresidente “corrupto, mafioso y estafador”.

“El tema está en que el discurso de Cristina y el Gobierno es todo mágico y absurdo”, dijo y añadió: “Por ejemplo decían que los copitos, que eran cuatro descalificados, cometieron ese delito o intento de delito porque estaban vinculados a la más alta jerarquía, por un amigo de un pariente de Macri que le compró una mesa a un carpintero que tampoco es copito, son todos inventos absurdos”.

Por último, consideró que el campeonato mundial no opacará lo que pasa a nivel país. “Lo que está viviendo el país es un desastre sin nombre”, dijo y recordó: “Yo estudiaba cuando se dio el Rodrigazo. Era universitario y había que correr al supermercado para comprar cualquier cosa no perecible para que los billetes no se esfumen. Lo que vemos ahora es impresionante. No hay otro país que tenga esta inflación, y no vale el argumento de la guerra de Ucrania porque afectó más a otros países”.

LA NACION