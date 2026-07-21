Javier Bardem expresó que hubo más aliento a España por el respaldo de Milei a Israel: “Apoya a un criminal de guerra”

El actor español Javier Bardem consideró que el conflicto en Gaza fue parte del “ambiente” que rodeó a la final del Mundial 2026 entre la selección argentina y España y manifestó que parte del aliento que hubo al equipo europeo se debió al rechazo que genera el respaldo del presidente argentino, Javier Milei, al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

“Cuando el presidente apoya tan abiertamente a una persona que es un criminal de guerra como Netanyahu, quieres apoyar al otro equipo que no apoye a un criminal de guerra”, manifestó el artista en diálogo con el periodista inglés Mehdi Hasan.

Javier Bardem Sobre Argentina

“Tener a un presidente como Milei apoyando un genocidio y estando orgulloso de ello, y figuras como Netanyahu e [Itamar] Ben-Gvir [ministro de Seguridad israelí], apuntando a Argentina como una representación de ellos, lo que no es justo para Argentina, ha traído un peso extra al partido que no creo que pertenezca al fútbol, pero está en el ambiente”, analizó Bardem.

Consultado sobre si el partido entre la albiceleste y España podía ser asimilado a un cruce de Israel con Palestina, el actor manifestó quetal afirmación era tanto “correcta” como “incorrecta” al considerar que un líder político “no representa a la totalidad de su pueblo”.

“Milei no es la totalidad de Argentina”, dijo y agregó: “Hay muchos argentinos que no apoyan a Milei como muchas personas en Estados Unidos no apoyan a Donald Trump”.

Bardem, durante la final del Mundial CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Por otro lado, en sus redes, Bardem celebró el título de España y elogió a los jugadores por “representar la diversidad” de su país y apoyar “el respeto a los derechos de colectivos y de pueblos que necesitan voz”.

“Gracias por el ejemplo de juego de equipo, de unión infranqueable como colectivo, de elegancia y deportividad. Este sí es el ejemplo que todos celebramos para los millones y millones de niños en el mundo que miran con ojos de ilusión y futuro. Gracias por hacernos sentir tan orgullosos de pertenecer al mismo país que tan bien representan. Son campeones del mundo por derecho. ¡Felicidades!“, manifestó el actor.

La imagen que compartió Bardem sobre Yamal con la bandera de Palestina en los festejos de Barcelona por el título de liga Redes

La publicación estuvo acompañada por una serie de imágenes de la celebración en la tribuna y en el campo de juego tras la final.

El posteo de Bardem

A su vez, sumó una foto de Lamine Yamal con la bandera de Palestina en los festejos de Barcelona por el título de la liga española que el club catalán consiguió antes del inicio de la Copa del Mundo. Y usó la misma imagen, pero retratada en un mural en Gaza, para cerrar el posteo.