Javier Iguacel celebró el fallo contra Cristina Kirchner: “El pueblo argentino aprendió una lección”

El intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, quien aspira a ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio (JxC), criticó hoy duramente al Gobierno y aseguró: “El kirchnerismo destruye todo”. Por otra parte, se refirió al fallo condenatorio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y dijo que puede ser una oportundad de cambio en el país.

Consultado en LN+ sobre si es más importante invertir en trabajo y producción o consumir ante los nuevos números de la pobreza, el ex titular de Vialidad en el gobierno de Mauricio Macri, dijo: “Las dos cosas se pueden hacer. Pero el problema es más profundo que eso”.

Así explicó que hay que “en los ´90 nos creímos el ´roban pero hacen´ y todo eso terminó con la condena de una vicepresidenta en ejercicio y con una corrupción que el economista Ariel Coremberg calculó en 36 mil millones de dólares de obra pública en 12 años”. Luego, detalló: “Con esa plata se podrían haber hecho los 13 mil kilómetros de autopistas del Plan Laura y la carga voluminosa se transportaría por tren; con ese dinero también se habrían hecho 500 mil viviendas, todo eso se fue en corrupción”.

Fue entonces que apuntó: “El kirchnerismo destruye todo. Es la primera vez en la historia de la Argentina que la escuela publica perdió matricula frente a las privadas y eso pasó desde 2003. Destruyó al creador de riqueza en el largo plazo”.

Luego, explicó que “para crear riqueza hay que invertir en futuro” y que “eso no significa que uno no pueda disfrutar la vida, pueden ser ambas cosas, pero no dejar de invertir, no es campo o industria, es las dos cosas, ni interior ni conurbano o ciudad son siempre todas las cosas”.

Sobre el fallo condenatorio a Cristina Kirchner

Sobre el fallo condenatorio a Cristina Kirchner

Iguacel se detuvo en lo que sintió con la condena a Cristina Krichner por la que la Justicia la encontró culpable por defraudación al Estado por el direccionamiento de la obra pública en favor de Lázaro Báez.

“El pueblo argentino aprendió una lección. Antes aprendimos que las interrupciones a la democracia le hacían mucho mal a nuestro país y le dijimos nunca más. Creo que con esto [el fallo condenatorio de la vicepresidenta] aprendimos qué hace la corrupción, que mata con el tren de Once y cuando hoy te falta seguridad y cuando no te alcanza la plata porque hay inflación, todo eso es la culpa de la corrupción. Esta es la punta del iceberg y estamos preparados para dar vuelta la página, depende que la clase política tome esto como bandera. Creo que están dadas las condiciones, pero va a depender de la gente”, explicó.

Sobre la agresión a Luciani

En tanto, sobre la agresión que sufrió el fiscal federal Diego Luciani, quien impulsó la condena por corrupción contra Cristina Kirchner en el juicio de Vialidad, sufrió una agresión verbal en un restaurant de Mar del Plata este fin de semana. Allí había ido a comer con su esposa y otras dos parejas, reserva mediante, cuando fue agredido. Al respecto, Iguacel dijo: “Creo que son los estertores de un sistema del escrache y la violencia política del kirchnerismo que no tiene más asidero”.

“Venir acá... qué ganas de vomitar. Venir acá.... me das asco...”, le habría dicho una señora que estaba en una de las mesas cercana a la del fiscal, según contaron a LA NACION fuentes cercanas a Luciani. A pesar del insulto, el funcionario judicial y sus amigos decidieron quedarse.

La señora que atacó al fiscal estaba sentada junto con Artemio López, uno de los consultores que hace relevamientos de opinión para el kirchnerismo. Tras la primera agresión, López empezó a escribir en su celular y a grabar audios, diciendo malas palabras, según el relato de un testigo. Luego, el consultor dijo que fue el fiscal quien agredió “verbalmente” a su mujer y que su acompañante la “zamarreó”.

