Javier Iguacel cruzó a Leandro Santoro por el atentado a Cristina Kirchner: “Me dispararon y no me llamaste”

El actual intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, mantuvo un cruce televisivo ayer por la noche con Leandro Santoro en el que le replicó al diputado que cuando él sufrió un disparo mientras ejercía su puesto como titular de Vialidad Nacional durante la gestión de Mauricio Macri nadie lo llamó para solidarizarse. Y es que el lesgislador le aseguró que “si a vos te llegara a pasar” lo hubiera llamado, pero Iguacel le retrucó: “Me dispararon cuando estaba en mi escritorio y ninguno de la política me llamó”.

Ayer por la noche, durante una entrevista en TN, Javier Iguacel y Leandro Santoro debatieron sobre los temas coyunturales de la actualidad política y económica del país. Sin embargo, en las redes se viralizó un momento de la conversación en la que el diputado por la ciudad de Buenos Aires le dice que si a él le hubiera ocurrido un hecho similar al atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner frente a su departamento en Recoleta, lo hubiese llamado.

El cruce entre Javier Iguacel y Leandro Santoro

En el clip, Iguacel dice: “El expresidente Mauricio Macri automáticamente repudió el atentado a Cristina y dijo que cualquier tipo de violencia estaba mal en la Argentina”. Sin embargo, Santoro lo interrumpió para señalar que se trataba de otra cosa: “Esto era otra cosa, yo te soy franco, no te conozco Iguacel, pero si a vos te llegara a pasar después de haber compartido este rato...”

Enseguida Iguacel lo cortó: “A mí me pasó y vos no me llamaste”. Y reclamó: “Me dispararon y ninguno de la política me llamó”. Consternado, Santoro le repreguntó: “¿Te pusieron un arma en la cabeza? ¿Te dispararon?”. Acto seguido el intendente aseguró que le dispararon mientras ejercía como titular de Vialidad Nacional: “Sí, me dispararon cuando estaba en mi escritorio en Vialidad”.

En el año 2018, se registraron disparos a las ventanas del despacho de Javier Iguacel, ubicado en la calle diagonal sur. En un principio se habló de piedras, pero desde Vialidad Nacional relacionaron el ataque a una amenaza que había recibido el titular por parte del sindicato de trabajadores viales. Esa semana se habían despedido a 52 trabajadores.

La oficina de Javier Iguacel baleada en 2018 Policía de la Ciudad

Cruce con Cristina por la causa Vialidad

Ayer, Javier Iguacel salió al cruce de la vicepresidenta Cristina Kirchner por un nuevo tuit que subió la titular del Senado con un video de su abogado defensor, n el que aseguraba: “En este video, mi defensa prueba cómo la oposición presentaba proyectos de presupuesto alternativos que incluían las obras viales de Santa Cruz, objeto de la acusación de Luciani y Mola. A esos proyectos los firmaron los mismos que hicieron las denuncias… Sorpresas te da la vida”

En el corto frgaemento de 2.20 minutos se ve una parte de la segunda jornada de alegatos de su defensa, ocurridos ayer, en donde los letrados que representan a la expresidenta aseguran que los mismos que la denuncian, habían presentado proyectos a favor de las obras.

Ante esta afirmación, el actual intendente de Capitán Sarmiento, respondió: “No Cristina. La denuncia que originó la causa ‘Vialidad’ por la que los fiscales pidieron condena, la firmé yo en 2016 y nunca voté ningún presupuesto. Se juzga un delito de corrupción, nada tiene que ver la política. Si no hay delito, demuestre eso. Saludos”.