El presidente Javier Milei anunció la llegada de Lego a la Argentina a través de un video publicado en su cuenta de Instagram. La marca, con origen en Dinamarca, estará en el tercer piso del shopping Unicenter.

En las últimas 48 horas se hizo viral una imagen con un local de Unicenter tapado con el anuncio de la inminente llegada de la juguetería.

El video de Milei sobre Lego

Milei reposteó varios mensajes en X y subió otros en su perfil de Instagram junto con un video en el que él mismo, hecho con piezas de Lego, abre el local y lo celebra con un mensaje: “Lego llega a la Argentina gracias a la apertura económica de Milei”.

En un discurso que dio en la gala de Endeavor el jueves, el jefe de Estado había anticipado que iría por una apertura comercial del 90 por ciento. Lego vende en la Argentina, hasta ahora, a través de terceros.

La fábrica se especializa en los juguetes para ensamblar en bloques, tiene líneas temáticas, y también reproducción de monumentos, ciudades, entre otras cosas y cuenta, además, con sus parques temáticos en distintas partes del mundo.

De Mango a Tesla, las marcas que llegan al país

La apertura de la primera tienda oficial de Lego en la Argentina se suma a una serie de desembarcos de marcas internacionales que volvieron a apostar por el mercado local. En los últimos meses se anunciaron los ingresos de firmas como Bestseller, el grupo danés dueño de Jack & Jones y Only; el regreso de Mango tras más de dos décadas; y los planes de expansión de Superdry.

En paralelo, otras compañías preparan aperturas en centros comerciales del país. Entre ellas figura Tesla, la fabricante de vehículos eléctricos fundada por Elon Musk, que prevé inaugurar a fines de noviembre un espacio de exhibición y test drive también en Unicenter.

Tesla abrirá su primera tienda en la Argentina Patrick Pleul - dpa DPA

El espacio estará ubicado en el Nivel 1 del shopping. Allí, Tesla exhibirá y comercializará dos de sus vehículos para que los visitantes puedan conocer de cerca los modelos de la marca.

Además, la compañía acondicionará una zona exclusiva para pruebas de manejo en la playa H del estacionamiento, donde dispondrá de una flota de 10 autos para que el público pueda experimentar la conducción de sus modelos eléctricos.

La incorporación de Tesla y Lego se enmarca en el proceso de expansión y renovación que atraviesa Unicenter. En ese contexto, Cencosud avanza con un proyecto que contempla una inversión superior a los US$60 millones y apunta a ampliar la propuesta comercial del shopping, además de sumar nuevos espacios y servicios para los visitantes.

Con una inversión superior a los US$60 millones, Cencosud da inicio a una ambiciosa etapa de expansión

En los últimos años, el centro comercial también reforzó su oferta con la llegada de marcas internacionales como Boss, Armani, Calvin Klein, Victoria’s Secret, Skechers, Miniso e Indian.