Milei habló tras el dato de inflación y dijo que buscará llevar la apertura de la economía al 90%

El presidente Javier Milei sostuvo este jueves que el país actualmente tiene un coeficiente de apertura del 30% y que buscará “llevarlo al 90%”, en su primer mensaje tras la publicación del dato de inflación de octubre del 2,2%.

“Hay que ampliar ese tamaño de mercado para potenciar los rendimientos crecientes y acelerar el crecimiento de la economía; lo que hacemos desde el Ministerio de Desregulación, quitando regulaciones, y desde el Ministerio de Capital Humano, otra de las grandes fuentes del crecimiento económico”, detalló Milei.

El mandatario participó por la noche de la Gala Endeavor Argentina 2026, en Rut Haus de la ciudad de Buenos Aires.

Javier Milei en la Gala Endeavor Argentina Captura de Pantalla

“Cuando llegamos al Gobierno, llegábamos a menos del 10% de la población del planeta. Hoy abrimos más de 500 mercados y llegamos al 30%. Estamos trabajando fuertemente y nuestra idea es llegar, de acá a 2031, al 90% del planeta. Argentina tiene un coeficiente de apertura de 30% y debería tener uno de 90%”, proyectó el mandatario.

En un mensaje a los empresarios que duró menos de media hora y en el que tampoco hizo mención a la inflación, Milei expresó: “Ustedes, como emprendedores argentinos, ya demostraron lo más difícil. Construyeron en medio de cepos, inflación y de normas que cambian cada día, cuando cualquier otra persona se hubiera quedado quieta sin invertir tiempo ni capital”.

“Hoy el viento sopla a su favor y lo que tienen por delante es una oportunidad que se presenta una vez por generación”, enfatizó el mandatario.

Javier Milei en la Gala Endeavor Argentina Captura de Pantalla

A su vez, insistió en que el “trabajo” del Gobierno es “poner reglas claras y corrererse”. “El de ustedes es ver lo que otros no ven, jugarse y construir”, convocó a los emprendedores.

Defensa de la tecnología

En su discurso, el Presidente se dedicó a repasar el avance de la tecnología desde la Revolución Industrial hasta la irrupción de la IA, entre otras innovaciones. “La tecnología multiplica lo que un hombre produce en una hora de trabajo. Esa productividad se traduce en salarios más altos, en productos más baratos y en cosas que antes era un lujo, hoy se encuentran al alcance cualquiera”, expuso.

Y señaló que ese crecimiento productivo “ocurre a distintos ritmos según el país y la época”. “Pero termina llegando a todos y, sobre todo, a los más pobres, que son los que más ganan cuando todo se abarata. Entonces cuando alguien usa la tecnología para resolver un problema del prójimo, termina elevando la dignidad humana en su conjunto. Y siempre que hubo un avance tecnológico también hubo temor a lo desconocido y a sus potenciales consecuencias”, observó Milei.

Milei, emocionado tras la partida del papa León XIV Hernán Zenteno

Sobre la IA, puntualizó que ya puede verse que “todo está atravesado” por estae tipo de tecnología. “En Suecia, un estudio demostró que la inteligencia artificial mejora en un 29% la detección del cáncer de mama, hay millones de personas ya escribiendo códigos, redactan contratos o analizan datos con asistentes que hace pocos años no existían y esto es solo el comienzo de lo que va a ser un boom industrial en todos los sectores de la economía por dos vías diferentes”, apuntó.

Y expuso: “La primera es la demanda, los centros de cómputos hay que construirlos y eso mueve a la industria entera, cemento, acero, cobre, cable, sistemas de refrigeración, plantas de generación de energía, ingenieros, electricistas, soldadores, transportistas. La segunda vía es la productividad y es la más importante”, completó.

Milei, en la despedida al papa León XIV Presidencia

Al respecto, Milei afirmó: “Para desarrollar la inteligencia artificial hace falta energía y tenemos Vaca Muerta y un potencial de generación enorme, incluso en energía nuclear; hacen falta minerales críticos y tenemos cobre litio y uranio; hace falta enfriar los centros de cómputo y tenemos un sur frío que es una ventaja natural; y hace falta talento y los argentinos demostramos hace décadas tener los mejores en temas de capital humano”.

“Lo único que le falta al país eran reglas claras. Y a eso nos abocamos desde el primer día”, dijo en clave electoral.

Fue la primera aparición pública del mandatario tras su participación en la despedida del papa León XIV y luego de que se conociera el dato de la inflación del mes último.