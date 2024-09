Javier Milei defendió la candidatura de Ariel Lijo: “Conoce muy bien el sistema judicial”

Escuchar

Este domingo por la noche, el presidente Javier Milei ofreció su opinión respecto de la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género. En una entrevista exclusiva a La Cornisa (LN+) el jefe de Estado calificó el hecho de “aberrante” y “propio de los kirchneristas”. Analizó otros casos de violencia de género de involucran a dirigentes peronistas e ironizó: “Después dicen que son los grandes defensores de las banderas de género”.

Al ser consultado sobre la denuncia que pesa sobre el expresidente del PJ, Milei fue tajante. “A mi me parece algo aberrante, propio de los kirchneristas”, sostuvo. Insistió en que no se trata del único caso vinculado al espacio político opositor: “Fíjense todos los problemas que tienen los kirchneristas, con el caso de Alberto Fernández, [José] Alperovich, [Fernando] Espinoza, [Ezequiel] Guazzora. Tiene un montón de problemas. Tienen problemas por todos lados”.

“Después ellos son los grandes defensores de las banderas del género”, chicaneó. Más adelante en la entrevista, Milei destacó sobre la causa que hoy lleva adelante el juez Julián Ercolini: “Arrancó con una investigación por corrupción que hicimos nosotros. A partir de ahí, aparece un problema de violencia de género”. “Esto tiene un montón de agravantes. Tiene el agravante de que era la pareja, del cargo, del diferencial físico. Es una aberración. Merece el peor de los castigos”, cerró.

La discrepancias entre Javier Milei y Victoria Villarruel

En otro tramo de la entrevista, Milei ahondó su relación con la titular del Senado y enfatizó: “Yo elegí a Villarruel como compañera de fórmula. Elegí una profesional de fuste. No elegí decorado. No la elegí porque quedaba bien en la papeleta. La elegí a plena conciencia”. Respecto de las discrepancias entre ambos, insistió: “Es entendible que tenga su propia agenda. Tiene su historia, una lucha de vida. Ella no debería renunciar a ninguna de sus causas”.

Respecto de sus diferencias en torno a la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema, el mandatario minimizó: “En el caso de Victoria, eso no es algo grave porque ella no vota. Por lo tanto, ella está dando una opinión personal que no tiene ningún impacto relevante en la selección de un juez de la Corte”.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel Instagram

Consultado sobre si volvería a elegir a Villarruel como compañera de fórmula, Milei se sinceró. “Yo creo que si las cosas siguen como están hoy, no habría ningún tipo de problema. En todo caso, hay que ver si ella quiere seguir acompañándome. Acuérdense que el tango se baila de a dos”, dijo.

También aseguró no consultar a la vicepresidenta en el proceso de toma de decisiones: “Nosotros en algunas cosas estamos de acuerdo, en algunas no. Lo que sucede es que, cuando uno enfrenta la toma de decisiones, tengo a los ministros, a los asesores.... Y a pesar de todo eso, la toma de decisiones es en soledad”.

Su vínculo con Mauricio Macri y las críticas del expresidente

Al momento de hablar sobre su relación con el expresidente, el líder de La Libertad Avanza calificó su vínculo de “fabuloso”. Majul le recordó entonces al mandatario que Macri había dicho la siguiente frase: “Al Gobierno le falta gestión e implementación”. “A él [Mauricio Macri] le llegó con un déficit fiscal en el Tesoro, bastante similar al que recibimos nosotros y en cuatro años no lo arregló. De hecho, llegó al déficit cero primario por licuación. El eje central del corazón de todos los problemas de los argentinos, que es el problema fiscal, ni de cerca lo arregló. Ni que hablar el problema del BCRA, que era la bomba del dólar futuro”, contraatacó.

El expresidente y líder del Pro, Mauricio Macri Rodrigo Néspolo - LA NACION

Defensa al veto de la movilidad jubilatoria

“El tema de jubilados, las jubilaciones en el gobierno de Alberto Fernández, en el pico, cayeron 40%. Ahora están 5% arriba, respecto del momento en el que nosotros asimismo. Le ganamos a la inflación. Los jubilados recuperaron poder adquisitivo en dólares. Voló el poder adquisitivo de los jubilados”, expresó el Presidente días después de firmar el veto total a la ley de jubilaciones, que insiste pone en peligro su programa de equilibrio fiscal.

Santiago Caputo, el “triángulo de hierro” y la figura del “monje negro”

En otro tramo del diálogo televisivo, Milei respondió a los ataques contra Santiago Caputo. “Hay varias cuestiones respecto a Santiago Caputo. No creo que concentre demasiado poder. Yo soy amigo de Santiago. No solo soy amigo. Lo considero parte del triángulo de hierro, que está constituido por mi hermana, por Santiago y por mi. No solo eso. Como si eso fuera poco, es una persona con una inteligencia superior a la media”, destacó.

Y reforzó a continuación: “Les voy a decir más, lo están utilizando para crear la figura del monje negro. Que la gente no se coma el amague. La generación de la figura del monje negra… Es una figura que crean para golpearme a mí de manera indirecta. Como no tienen las agallas para enfrentarme de manera directa y no quieren mostrarle a la gente eso, entonces golpean sobre Santiago Caputo y mi hermana. Él [Santiago Caputo] es mi asesor”.

Santiago Caputo Alejandro Santa Cruz - télam

Noticia en desarrollo.

LA NACION