Javier Milei atacó a LA NACION por publicar declaraciones de José Mujica al votar en Uruguay

Por tercera vez en las últimas 72 horas, el presidente Javier Milei dedicó un mensaje agresivo contra LA NACION: en este caso lo hizo para quejarse por la publicación de una nota en la que se consignan declaraciones de José “Pepe” Mujica en el momento de votar en las elecciones generales de Uruguay.

Mujica, expresidente e histórico referente del Frente Amplio, habló sobre la situación en la Argentina: “Por ahora hay más pobres que antes”. La noticia fue publicada por medios a los dos lados del Río de la Plata: la votación de Mujica, de 89 años, cobró especial interés debido a su delicado estado de salud, que lo obligó a concurrir en silla de ruedas a participar del acto electoral.

“Hablar por hablar... lo que dice Pepe Mujica es un verdadero disparate pero los periodistas del pasquín de Julio César Saguier le otorga entidad a todo el que hable mal del Gobierno ya que esa es la bajada de línea... JC sé que te caigo mal pero así es la democracia”, escribió Milei en su cuenta de la red social X. Julio César Saguier es el presidente de SA La Nación.

Comentó así un largo mensaje previo de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que respondía políticamente a Mujica sin aludir al medio que publicó la noticia. “Las recientes declaraciones del expresidente uruguayo José Mujica, defensor del dirigismo estatista que empobreció a la Argentina, subrayan el contraste: mientras sus aliados ideológicos perpetuaron la pobreza, ahora hay señales de mejora sostenible en el tiempo”, señaló la funcionaria. Y, en alusión a la pobreza, añadió que “se observa una tendencia real a la baja del impactante 52.9% del primer semestre, con un alza concentrada en el primer trimestre por sueldos atrasados y la inflación de diciembre”. Citó informes privados que pronostican una baja en el tercer trimestre hasta el 47%. “Mujica: mientras sus aliados ideológicos promovieron la miseria, La Libertad Avanza está impulsando un cambio real en la Argentina”, cerró.

Unas horas antes de acusar a LA NACION por difundir los dichos de Mujica había emitido otro mensaje oficial sobre un análisis económico de una universidad internacional. “Este tipo no lo encontrarán en las plumas y las voces de los esbirros de Julio César Saguier que tienen la orden de dar siempre una visión negativa”, escribió.

El viernes también había apuntado al presidente de SA La Nación al cuestionar un comentario en televisión del periodista y columnista económico Pablo Fernández Blanco. “Pasen y vean. Aquí un operador ensuciador serial que responde a Julio César... esto es, siempre que sale un dato, tienen la orden de dar la peor visión (saliendo de una recesión hacer foco en el indicador y/y en lugar del m/m es de ignorante y/o de operador)... CIAO!!!”, indicó. Adjunto un recorte de las expresiones de Fernández Blanco, que en realidad no hace ninguna referencia a la evolución interanual o mensual de los índices de pobreza. En medio de una descripción sobre las señales que emitió el FMI sobre el programa argentino, decía: “Todos los indicadores que ve el FMI están mejorando. Los primeros, para estabilizar la economía, no nos metemos con la producción y con la pobreza, todavía”.

Los dichos de Mujica

Las palabras de Mujica que molestaron a Milei fueron parte de lo que dijo al asistir al Colegio N°149 del Cerro, en las afueras de Montevideo. En diálogo con TN, el referente del Frente Amplio (FA) señaló: “Si la democracia no cambia institucionalmente, va a estar enferma”. Al referirse a la relación de Uruguay con el gobierno del presidente Javier Milei destacó la importancia de “tratar de llevarse lo mejor que pueda con los vecinos”. “Es difícil que en la Argentina haya un gobierno bueno”, dijo en referencia a la gestión del expresidente Alberto Fernández y diferenció: “¿Y el que hay ahora? Por ahora está acentuando la pobreza, mañana capaz que reacciona, pero por ahora hay más pobres que antes. Puede ser un costo de la transformación”.

Fue lo único que dijo sobre la Argentina y Milei. Después dio su impresión sobre la campaña uruguaya. “Los candidatos están preocupados mucho en lo que se va a gastar y no en cómo se va a generar. No le dieron ni pelota al país agroexportador”, criticó. Destacó que los principales desafíos del nuevo gobierno tendrán que ver con el aumento de la seguridad y de la riqueza: “Son las dos cosas, pero no las arregla ningún partido, hay que llegar a un acuerdo y tener políticas globales que vayan más allá de eso”.

Contra TN por un tosido

Poco después del mensaje contra LA NACION, Milei apuntó contra el canal TN (del Grupo Clarín). En este caso, denunció que en una entrevista que le hizo el periodista Franco Mercuriali le pusieron a alguien detrás de cámara a toser para distraerlo. El hecho ocurrió el viernes 18 y la nota se publicó el domingo 20.

“Para que vean la mugre inmunda que es @todonoticias. ¿Se acuerdan de la estrategia de los tosedores en el debate? Escuchen lo que hace una de las personas del canal en el medio de la nota mientras estoy declarando. Igual que en el debate, lo hicieron de modo muy grosero...”, escribió el Presidente. En el video se oyen dos tosidos de fondo. Uno de ellos parece distraer levemente a Milei.

Santiago Oría, encargado de la comunicación audiovisual del Gobierno, había relatado minutos antes: “Le metió tocedores al presidente en plena entrevista para distraerlo o tratar de hacerlo enojar. En un momento tenso, le tuve que pedir al tosedor que se retire. Escuchen. Opereta fallida”. No explicó por qué esperaron casi 10 días para hacer pública la acusación.

