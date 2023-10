escuchar

Javier Milei, candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), aseguró que, en caso de llegar al Gobierno el 10 de diciembre, convocará de manera inmediata sesiones extraordinarias al Congreso. “Cuando ingresemos al Gobierno vamos a llamar a sesiones extraordinarias, vamos a mandar todas las leyes para desregular la economía, cambiar la estructura tributaria, modernizar el mercado laboral y hacerlo más flexible”, destacó, aunque no precisó cómo conseguirá los apoyos para lograr aprobar sus proyectos.

El aspirante al Ejecutivo, en una entrevista con Mirtha Legrand en Canal 13 a la que asistió junto a su pareja, Fátima Florez, ubicó a Irlanda por encima de Estados Unidos en su ranking de países a los que se debería parecer la Argentina. “Si aplicamos todas las reformas pro mercado, en los primeros 15 años nos podríamos parecer a Italia o Francia; en 20 años a Alemania; en 35 a Estados Unidos y en 40 a Irlanda”, subrayó.

“Si me votan, quédense tranquilos que voy a terminar con la inflación”, afirmó Milei en una declaración similar a la que realizaron otros políticos en los últimos años. Luego, resaltó que “tener política monetaria es un mecanismo de estafa” en relación a su propuesta de dolarización, que no dio mayores precisiones en el diálogo con Legrand. En caso de que Argentina dolarice la economía, seguirá teniendo política monetaria pero no será una decisión que se tome en el país, sino en Estados Unidos, ya que será la que decida la Reserva Federal (el Banco Central) estadounidense.

“Estamos al borde de un desastre con indicadores monetarios peores a los de la crisis del Rodrigazo (en 1975), con indicadores del Banco Central peores a los de la hiperinflación de Raúl Alfonsín e indicadores sociales peores a los de 2001″, sostuvo el líder libertario. “Bajar la inflación no va a ser un problema porque la teoría económica ya resolvió cómo hacerlo”.

El líder de LLA sostuvo que “un tercio de los trabajadores está por debajo de la línea de la pobreza y eso es culpa de los políticos”. En ese sentido, llamó “casta” a “los sindicalistas que entregan a sus trabajadores”, aunque no dio mayores precisiones. También ubicó a “los medios de comunicación, a los periodistas ensobrados, a los econochantas y empresarios prebendarios” en su definición de “casta”.

Milei, por otro lado, explicó por qué, en su visión, tiene tanto apoyo en la juventud: “El primer punto es que los jóvenes son naturalmente rebeldes frente al status quo. El status quo es socialista con lo que la rebelión tenía que ser liberal”. Luego, añadió que “los jóvenes tienen menos tiempo de exposición al lavado del cerebro que es la educación pública y privada en la Argentina; es adoctrinamiento puro”.

“Los jóvenes hicieron un trabajo de evangelización”, remarcó Milei e hizo referencia a Macabeos, un libro religioso judío. “Los jóvenes iban a sus padres y le decían a sus padres: ´Milei, Milei´; fue muy fuerte lo que generamos, de la nada armamos un partido”. Para el economista, “el efecto de la pandemia con el encierro” también influyó y eso produjo “la revalorización de ideas de la libertad”.

Críticas a Bullrich

El economista volvió a apuntar con dureza contra Patricia Bullrich, candidata a la presidencia de Juntos por el Cambio (JxC) y reiteró su acusación al decir que participó en atentados. “Hay testimonios de quien la formo en esto a Carolina Serrano, su nombre de terrorista, que dicen que dejó un kilo y medio de dinamita en un parque de lo que era la casa del intendente de facto de San Isidro, eso generó una explosión que lastimó a un menor y a una mujer”, dijo. Y luego se excusó respecto a la afirmación que había realizado sobre que había sido en un jardín de infantes: “Por eso la confusión del jardín de infantes”.

Milei subrayó que “lo bueno de todo esto es que va a tener que explicar qué hizo en los 70″. Según el libertario, Bullrich “es una montonera tira bombas que tiene las manos manchadas de sangre” y denunció que “va a tener que explicar la indemnización que recibió como terrorista” de la que no dio mayores precisiones.

El candidato a presidente volvió a insistir que “hubo una guerra” durante la dictadura. “Hubo crímenes de un lado y del otro y hay que reconocer a todas las víctimas”, sostuvo. Volvió a hablar de “excesos” para referirse a los crímenes de la dictadura y dijo que, al ser cometidos desde el Estado “todos los excesos que se comentan son delitos de lesa humanidad y tienen que ser sancionados”. Respecto a las organizaciones guerrilleras, lanzó con menos paliativos: “Eran asesinos que querían instalar el comunismo en la Argentina y recibieron formación en Cuba”.

Relación con Eurnekián

“El otro día Eduardo Eurnekián me dijo que tiene una muy buena opinión de vos”, comentó Legrand al aspirante a la presidencia. Milei sonrió y dijo que tiene una “excelente relación” con el empresario, quien fue su empleador durante más de 15 años en Corporación América, según precisó Milei.

Eurnekián había criticado de manera pública con severidad a Milei. “No estamos para aguantar otro dictador”, había lanzado el empresario contra su exempleado y le había pedido “moderación”. El dueño de Corporación América también había criticado la dolarización y las incendiarias críticas que el libertario realizó al Papa Francisco. “Milei no está a la altura para juzgar ni opinar sobre el Papa”, había dicho.

“Como el opositor con más chances no puedo permitir esto (el contrato que consiguió Eurnekián para realizar los DNI) y pedí un amparo. Le arruiné un negocio a mi exjefe”, dijo Milei al reafirmar los cruces que tuvieron en lo que algunos periodistas, como Carlos Pagni, aseguraron que se trata de una puesta en escena para construir un estado de situación conflictivo para luego no ser acusados ambos de tener una relación privilegiada en contratos públicos en una eventual presidencia de Milei.

El líder libertario, por último, confirmó a Guillermo Francos, exrepresentante argentino ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del actual Gobierno, como su Ministro del Interior en caso de triunfar, pero evitó decir quién será el ministro de Economía.

