Javier Milei confirmó que ya trabaja en un programa para 2023

El diputado nacional Javier Milei explicó hoy cómo cambiaría la asignación de planes sociales para que la asistencia a quienes más lo necesitan sea efectiva. Para ello, destacó el papel de los intendentes y su conocimiento del territorio.

Milei, invitado al piso de LN+ para tener un mano a mano con María Laura Santillán, dijo que trabaja para postularse a presidente en 2023 y que ya tiene un equipo “de cuatro ministerios trabajando en las sombras”, que trabajan en desarrollar programas que saquen adelante al país y que analizan cómo resolverían los problemas que hoy enfrenta el país.

“Estamos preparando una opción y tengo cuatro ministerios funcionando en las sombras, no solo trabajamos para desarrollar programas para salir de esta miseria, sino que el ejercicio que hacemos es simular qué harías si estuvieras gobernando en este momento. La simulación te obliga a estar preparado todo el tiempo, listo para asumir”, dijo Milei.

Más adelante, fue consultado acerca de cómo habría resuelto por ejemplo el acampe que realizaron organizaciones sociales la semana pasada en la 9 de Julio frente al Ministerio de Desarrollo Social. El referente de Libertad Avanza dijo que antes de que eso ocurriera habría tomado otra medida que no originaría ese tipo de reclamos.

“Tendrías que organizar el tema de la asistencia social no con unos operadores políticos que te extorsionan un gobierno. Vos tenés que cambiar el formato de la organización, no dársela a punteros, si no que ese dinero lo maneje la gente que está más cerca de quienes lo necesiten, que son los intendentes. Si vos lo que tratas de hacer es darle contención a los que menos tienen, ¿quién mejor que el intendente que conoce el territorio?”, contestó.

De esta manera, argumentó: “Lo primero es cambiar la forma en que asignás la ayuda, y lo haría de manera instantánea porque hay cosas que se tienen que hacer bien que se tienen que hacer de manera instantánea, el gradualismo no funcionó. Entonces hay cosas que se hacen con shock y otras te demandan hacerlo en reformas de primera generación, segunda o tercera”.

Por otra parte, la periodista le consultó si algunas medidas propuestas por él, como achicar el Estado eliminando empleos públicos, podría ser contraproducente para su carrera como candidato presidencial en 2023. El legislador dijo que por ejemplo, esa última medida, correspondería a una segunda etapa de reformas.

“He sentado mi propuesta y expliqué que los retiros voluntarios corresponden a la reforma del Estado de segunda generación. Los cambios de la primera generación tienen que ver con una reforma monetaria, porque no es justo que se genere inflación que golpee a los que menos tienen”, explicó.

Consultado sobre si para 2023 aspiraba llegar a ser primero o llegar a un ballotage, contestó: “Si llego al ballotage, seré presidente. Si creyera que no tengo chance, no ando perdiendo tiempo”.