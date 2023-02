Javier Milei descartó un acercamiento político con Burlando en la provincia de Buenos Aires

escuchar

El diputado nacional Javier Milei descartó un vínculo político con el abogado Fernando Burlando, quien anticipó su intención de postularse en las elecciones para gobernador de la provincia de Buenos Aires. En diálogo con LA NACION, el precandidato a presidente por La Libertad Avanza explicó que conoce al letrado “hace 4 ó 5 años”, pero nunca hablaron de política y no lo tiene “en consideración” para una eventual alianza electoral.

Las declaraciones de Milei se dan luego de que el abogado defensor de la familia Báez Sosa confirmara su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Burlando, que viene de lograr la condena de los ocho rugbiers que asesinaron a Fernando en 2020, creó su propio partido y lo llamó Movimiento de Integración Federal.

“No tuve ninguna charla por el tema ese. Lo conozco desde hace 4 ó 5 años, pero nunca hablé de política con él y no hablamos hace por lo menos dos años y medio”, indicó Milei en contacto con este medio.

Sobre la posibilidad de trabajar en conjunto de cara a las elecciones, el economista señaló que Burlando “no está bajo consideración”. Y agregó: “Tengo buena relación, pero no ha habido charlas, diálogo ni acercamiento al respecto”.

Los rumores sobre un posible vínculo con el referente libertario se propagaron cuando Burlando explicó que su nuevo espacio no pertenecería al Frente de Todos y también estaría por afuera de Juntos por el Cambio. Sin embargo, el economista fue tajante en este sentido y descartó una eventual relación política entre ambos.

Tras el juicio de Fernando Báez Sosa, Fernando Burlando anunció su candidatura a gobernador de la Provincia Diego Izquierdo - Télam

Candidato a gobernador

A pocos días de conocerse la sentencia sobre los rugbiers que mataron a Fernando Báez Sosa, Burlando confirmó su intención de involucrarse en la política como gobernador de la provincia de Buenos Aires. “Voy a ser candidato, seguramente”, dijo y cuestionó a los partidos políticos que gobernaron desde la vuelta a la democracia.

“Voy a ser candidato a gobernador seguramente porque soy parte de un partido que no tiene nada que ver con todos los que desaprobaron las materias del 83 hasta hoy”, señaló en una entrevista con TN. En diciembre del año pasado, Burlando había dado señales sobre una posible candidatura. “Me parece que llegó el momento de dedicarme a la política, con un partido que no tiene mucho que ver ni con el justicialismo ni con el PRO . El objetivo es que me presente como candidato a Gobernador”, había declarado.

Juan Cruz Andrada