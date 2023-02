Fernando Burlando: “¿Vieron cuando se desmayó Thomsen? Así, en esa situación, lo cagaron a trompadas y lo mataron a Fernando”

escuchar

Fernando Burlando, abogado de los padres de Fernando Báez Sosa, dijo esta tarde que van a apelar el fallo que condenó a 15 años de prisión a tres de los ochos jóvenes condenados como “partícipes secundarios” del crimen y consideró que se hizo “una justicia débil, y una justicia débil no es justicia”.

”Esto recién comienza. Es el primer paso hacia una respuesta que acaricie el corazón de Fernando”, señaló el letrado al retirarse del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores.

Burlando -quien encabezó la representación de la familia Báez Sosa junto a Facundo Améndola- anticipó que apelará el fallo por las tres condenas que no fueron a prisión perpetua.

“No estoy enojado, soy un poco pasional. Sí tenemos una justicia que es contemplativa, una contemplación que no tuvieron cuando Fernando pedía clemencia, la Justicia no es justicia”, siguió, y apuntó: “El tribunal tuvo clemencia con los acusados. Es muy difícil discriminar la participación secundaria en un hecho que es un plan”.

“¿Tenés un tipo con ADN de Fernando en su uña y cómo le van a poner una participación secundaria? Nosotros ahora, a través de recurrir a Casación, vamos a llegar a una instancia donde también se analiza jurídicamente estas circunstancias que, a mí personalmente, me duelen. Los fallos salomónicos son una mierda”, dijo el letrado y sumó: “¿Qué pensaban? ¿Qué me iba a quedar conforme con cinco cadenas perpetuas? No, me quedo conforme con la verdad, con la justicia. En lo que hace a la prisión perpetua ahí creo que evaluaron bien la situación, pero no entiendo como evaluaron las situaciones de los otros tres acusados”.

Burlando sumó: “Hablamos de alevosía, que es matar en estado de desprotección. ¿Vieron cuando se desmayó Thomsen? Así, en esa situación, lo cagaron a trompadas y lo mataron a Fernando, cuando no tenía posibilidad de siquiera levantar una mano”.

Las condenas para cada uno de los ocho jóvenes

Las siguientes son las ocho condenas dispuestas hoy, en un fallo unánime, por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven estudiante de 18 años asesinado a golpes el pasado 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.

Máximo Thomsen (23): prisión perpetua, como coautor de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”.

prisión perpetua, como coautor de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”. Ciro Pertossi (22): prisión perpetua, como coautor de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”.

prisión perpetua, como coautor de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”. Enzo Comelli (22): prisión perpetua, como coautor de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”.

prisión perpetua, como coautor de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”. Matías Benicelli (23): prisión perpetua, como coautor de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”.

prisión perpetua, como coautor de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”. Luciano Pertossi (21): prisión perpetua, como coautor de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”.

prisión perpetua, como coautor de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”. Ayrton Viollaz (23): 15 años de prisión, como partícipe secundario de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”.

15 años de prisión, como partícipe secundario de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”. Blas Cinalli (21): 15 años de prisión, como partícipe secundario de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”.

15 años de prisión, como partícipe secundario de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”. Lucas Pertossi (23): 15 años de prisión, como partícipe secundario de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”.

Además, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad de Dolores ordenó que se investiguen a Juan Pedro Guarino y a Tomás Colazo por los delitos de falso testimonio, tal como había sido solicitado la fiscalía.

Los jueces hicieron lugar al planteo de la fiscalía para que se extraigan copias de la causa y se inicie una investigación para establecer si los dos amigos de los condenados que no fueron sometidos a juicio cometieron falso testimonio.

