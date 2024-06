Javier Milei en España: la historia del Instituto Juan de Mariana, el club anarcocapitalista que mira con orgullo a la “nueva Argentina”

Escuchar

Difícilmente encuentre Javier Milei un ámbito más favorable. El Instituto Juan de Mariana (IJM), que lo premiará este viernes durante una gala en Madrid, nació hace casi 20 años con el objetivo de difundir la utopía ultraliberal de un sistema económico con mínima injerencia del Estado. El auge del presidente libertario ha sido para sus fundadores un huracán que impulsa también en España su propósito, hasta hace poco destinado a una audiencia minoritaria.

Sus fundadores provienen del Partido Popular (PP), aunque siguieron con simpatía el surgimiento de Vox, el partido de ultraderecha que en los últimos seis años irrumpió en la vida institucional española.

Este think tank nació en 2005 de la mano del economista Gabriel Calzada, referente de la escuela austríaca de economía a la que adscribe fervorosamente Milei. Organizan cursos, seminarios y actividades de difusión pública, en algunos casos en colaboración con universidades como la Rey Juan Carlos y la Francisco Marroquín.

Milei, junto al economista español Jesús Huerta de Soto, un referente para él

Una figura central vinculada al Instituto es el profesor Jesús Huerta de Soto, a quien Milei considera un referente intelectual de primer orden. Este economista especializado en la escuela austríaca se considera el inventor del término “anarcocapitalismo” que tanto fascina al presidente argentino. A su juicio, esa modalidad representa “el único sistema de cooperación social plenamente compatible con la naturaleza del ser humano”.

El Instituto se propone impulsar la “limitación del ámbito de actuación de los poderes públicos”. Se declara independiente, aunque se ubica en la órbita del PP de la Comunidad de Madrid. Su actual director es Manuel Llamas, que hasta el año pasado fue funcionario del área de Economía de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, nueva aliada de Milei (decidió darle también un premio en su visita a la capital española).

Llamas tiene trato habitual con Milei. Es hombre de confianza de Javier Fernández-Lasquetty, considerado el cerebro económico de Ayuso. Tiene un discurso muy cercano al del Presidente. Suele hablar del Estado como “una organización violenta” y es un promotor entusiasta de la eliminación de impuestos.

¿Quién fue Juan de Mariana?

El nombre del Instituto rescata la figura de Juan de Mariana, un pensador del Siglo de Oro español que dedicó la mayor parte de su obra a establecer límites claros al poder político: postulaba que la sociedad es anterior al poder político y que, por lo tanto, puede recuperar sus derechos originales, si el gobierno no le es de utilidad. En sus textos denuncia como “un robo” el uso de recursos que hoy llamaríamos “inflación” para financiar los gastos del Estado.

Según su página web, el IJM “no acepta subvenciones ni ayudas de ningún gobierno o partido político y se financia gracias a las aportaciones que voluntariamente realizan aquellas personas” que comparten su fin social o a la prestación de servicios.

Uno de los momentos centrales de su actividad es el premio anual que otorgan a una figura internacional destacada durante la denominada “cena de la libertad”. Han homenajeado a Mario Vargas Llosa, a Antonio Escohotado, y al propio Huerta de Soto. La anterior edición, cuando se celebró a Miguel Anxo Bastos, contó con la asistencia de Milei.

Bastos es otro gran difusor de las ideas de Milei en España. “¿Qué me gusta de Milei? Primero, que pone de moda estos debates. Porque yo la palabra anarcocapitalista que antes no la veía nunca la veo ahora en todos los periódicos. Me complace. Entra en el debate común y estas cosas al final acaban calando”, dijo en una reciente entrevista.

Los motivos del premio a Milei

Al justificar el premio a Milei, Llamas destaca que “ha hecho historia al convertirse en el primer presidente libertario de la historia, pero, sobre todo, al lograr difundir con éxito y eficacia las ideas de la libertad en un país arruinado por el socialismo durante décadas, además de contribuir enormemente a la divulgación del liberalismo a nivel internacional”.

En el sitio del IJM se añade que “desde la Casa Rosada, y en unas condiciones muy difíciles, el presidente Milei está haciendo todos los esfuerzos para darle la vuelta al modelo argentino de pobreza. Con el recuerdo de la Argentina liberal que asombró al mundo, pero también sobre la base de una concepción correcta de la teoría económica y una filosofía libertaria, Javier Milei quiere llevar a su país por el camino de la libertad”.

Lo presentan como licenciado en Economía “con las máximas calificaciones”, que ha ejercido como profesor “en varias universidades, tanto en Argentina como en otros países”. Sobre su currículum laboral, sostiene que tiene “una destacada trayectoria en el ámbito privado”. Lo resume así: “Ha trabajado como economista sénior en HSBC y economista jefe en Máxima AFJP, y en instituciones privadas como la Corporación América de Eduardo Eurnekián, entre otras. También ha trabajado como asesor económico del Estado. Y ha colaborado con la Cámara de Comercio Internacional y el Foro Económico Mundial”.

A su juicio, “desde la academia, los medios de comunicación y, ahora, la política, Javier Milei se ha convertido en uno de los principales defensores de una sociedad libre”. Y pone como prueba de ello su discurso en el Foro Internacional de Davos, en enero de este año. “En el mismo expresó sus ideas sobre las contribuciones de la ciencia económica y sus límites. Explicó cómo el socialismo es capaz de arruinar un país siempre asociado a la riqueza, como es el suyo. Y elogió la labor de los empresarios, auténticos héroes que contribuyen al progreso de las sociedades”, sostiene.

