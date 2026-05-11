La marcha universitaria refuerza su condimento opositor con la adhesión de partidos políticos y sindicatos

La Marcha Federal Universitaria que se realizará este martes, desde las 17, en Plaza de Mayo, tendrá una significativa presencia de partidos políticos opositores y sindicatos que cuestionan al gobierno del presidente Javier Milei. Las centrales obreras, espacios políticos peronistas, radicales, de la Coalición Cívica y de la izquierda están entre los grupos que convocan a participar de la manifestación para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció su adhesión a la marcha universitaria. Concentrará a sus militantes en Diagonal Sur y Bolívar, desde las 15. “Marcha Federal. Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”, es la consigna de la central obrera, que conduce el triunvirato integrado por Jorge Sola (seguros), Cristian Jerónimo (sindicato del vidrio) y Octavio Argüello (camioneros). La central obrera anunció su adhesión en una conferencia de prensa junto a referentes sindicales universitarios.

El sindicato de camioneros, que conduce Hugo Moyano, lanzó su propia convocatoria. Su punto de concentración será la esquina de Avenida Belgrano y Piedras, desde las 15. El mensaje del gremio para su columna es “Camioneros acompaña a los universitarios”.

Las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (la Autónoma y la de los Trabajadores) se plegarán con sus sindicatos desde las 15, con Diagonal Norte y San Martín como punto de concentración. Este lunes, las centrales conducidas por Hugo Yasky y Hugo Godoy anunciaron una serie de movilizaciones durante mayo y junio que conformarán su “plan de lucha federal para frenar el ajuste”.

Las dos ramas de la CTA agrupan sindicatos como el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) y la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop), y varios que se nuclean en el Frente de Sindicatos Unidos, como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), los papeleros, aceiteros, molineros y la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (en sus dos vertientes).

Daniel Catalano, Roberto Baradel, Hugo Yasky, y Hugo Godoy, entre otros, este lunes, al anunciar el acompañamiento de las dos CTA a la protesta universitaria Prensa CTA

Además de las conducciones de las centrales gremiales, también se sumarán a la protesta universitaria vertientes internas de los sindicatos, como la Agrupación Pluricolor de la Cicop, que se dará cita desde las 15, en Plaza de Mayo, o la Lista Multicolor del Suteba. Otro sector que será parte de la movilización es la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, que protagonizó duros reclamos contra el gobierno por el presupuesto para el centro de salud infantil. Su columna saldrá a las 16, desde el hospital, ubicado en Combate de los Pozos 1881.

La Unión de Trabajadores de la Educación Popular (UTEP), un sindicato de cooperativistas que conduce Alejandro Gramajo (Movimiento Evita) y que forma parte de la CGT, también anunció su apoyo a la marcha que tendrá a la Universidad de Buenos Aires (UBA) como su principal convocante. “Para que el gobierno nacional cumpla con la ley de financiamiento universitario”, es la consigna que difundió la UBA para su llamado a la protesta.

La presencia de partidos políticos opositores en la marcha universitaria también será nutrida. El Partido Justicialista bonaerense, que preside el gobernador Axel Kicillof, convoca a su militancia a las 15.30, en Diagonal Sur y Perú. La Cámpora, organización que lidera Máximo Kirchner, se reunirá en Avenida de Mayo y Tacuarí, desde las 15. En esa misma esquina, pero desde las 14, se concentrará la columna del Frente Renovador, el espacio político de Sergio Massa.

Este martes 12 de mayo sumate a la Marcha Federal Universitaria en todo el país para exigir la implementación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. pic.twitter.com/GsbYev7cO1 — La Cámpora (@la_campora) May 11, 2026

El Frente de Izquierda-Unidad participará desde las columnas de las facultades, con las que marchará hacia Plaza de Mayo.

La Unión Cívica Radical (UCR) -presente con sus integrantes en la cúpula de la UBA y presidida por Leonel Chiarella- se concentrará en el Comité Capital, ubicado en Tucumán 1660. Desde allí, saldrán los militantes del radicalismo nacional, porteño y de la Juventud Radical. La vertiente Radicalismo Auténtico (motorizada, entre otros, por Federico Storani, que en los últimos meses mostró acercamientos a Kicillof) también anunció su acompañamiento.

Con un mensaje de su titular, el diputado nacional Maximiliano Ferraro, la Coalición Cívica convoca a marchar junto a las universidades, en lo que será la cuarta marcha del sector de la educación superior contra el gobierno nacional.

El partido Libres del Sur, que tiene como referente a Humberto Tumini, se concentrará a las 14, en la Plaza de Mayo.