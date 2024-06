Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

📌 “Hacer daño es canjear planes por sexo”: el retuit de Milei contra Sánchez por su crítica tras el cierre definitivo del ex-Ministerio de Mujeres

El presidente de España, Pedro Sánchez, arremetió contra Javier Milei en un discurso en Madrid por el cierre definitivo del ex-Ministerio de Mujeres: “Hace daño, pero la causa feminista es una causa mucho más poderosa que lo que pueda hacer Milei”, dijo el también secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Ahora, en su cuenta de X, el jefe de Estado argentino replicó el comentario de su subsecretario de prensa, Javier Lanari, “Hacer daño es vender planes por sexo”, dijo cuestionando la labor del Ministerio de la Mujer.

"Hacer daño es canjear planes por sexo": el retuit de Milei contra Sánchez

Junto a una captura de pantalla de un medio de comunicación que titulaba una nota con los dichos de Sánchez, Lanari escribió: “Hacer daño es descuartizar a una mujer, dársela a los chanchos y culpar a la víctima. Hacer daño es canjear aviones por sexo. Todo eso pasó con el Ministerio de la Mujer, INADI, Nodio y decenas de organismos militantes…”.

Los dichos de Sánchez tuvieron lugar durante el último día de campaña de cara a las elecciones europeas que se celebrarán el próximo domingo. Allí, el líder socialista aseguró que “no hay una ultraderecha buena y mala” y que “lo que hay es una derecha peor que mala”. En distintos pasajes de su alocución, el mandatario ibérico hizo referencia a su par argentino sin mencionarlo, salvo cuando se refirió a la “causa feminista”.

01.58 | La reacción de Mirtha Legrand cuando le preguntaron si es verdad que Perón la quiso seducir

Con una anécdota que incluyó la figura de Juan Domingo Perón y el sismo que sacudió a la provincia de San Juan en 1944, Mirtha Legrand hizo reír a carcajadas a sus invitados el sábado por la noche durante su programa. Es que la gran diva de la televisión argentina reaccionó con una frase inesperada cuando le consultaron si es verdad que el expresidente la quiso seducir el día que la conoció.

Antes de repasar aquella vieja anécdota, Mirtha hablaba con sus invitados sobre el destino del cuerpo de Eva Perón. Sentados a la mesa de la conductora estaban Guillermo Francos, jefe de Gabinete, los periodistas Adrián Ventura y Laura Di Marco y el historiador Daniel Balmaceda.

“¿Y vos lo conociste a Perón, Mirtha?”, le preguntó Di Marco a la conductora aprovechando el pie que le dio la charla sobre Evita. “Sí, sí. Era muy simpático”, reaccionó la diva. “Lo conocí cuando se produjo el terremoto de San Juan, que nos llamaron a una cantidad de actores. Siempre recurren a los actores, a la gente conocida para colaborar y hacer colectas. Colaboramos muchísimo, y nos recibió en Trabajo y Previsión. Muy simpático”, repasó, haciendo de nuevo foco en el carisma del expresidente.

Con la intención de saber un poco más de aquel encuentro, la periodista disparó una consulta que sorprendió a la propia Legrand. “¿Es verdad, como dice la leyenda, que te quiso seducir?”, indagó. “¿Qué qué?, reaccionó la Chiqui. “Que te quiso seducir en lugar de Evita”, tuvo que repetir Di Marco. “No, ¡no! Nunca lo leí, nunca lo supe a eso”, soltó y se rió. “Me hubiera encantado”, remató, y despertó la carcajada de sus invitados.

01.34 | Guillermo Francos planteó dudas sobre la aprobación de la Ley Bases en el Senado

El jefe d01.34 | Guillermo Francos planteó dudas sobre la aprobación de la Ley Bases en el Senado

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no se mostró del todo confiado de que el Senado vaya a aprobar la Ley Bases en la sesión del próximo miércoles. “Creo que vamos avanzando. Por ahí estamos, vamos a ver el día de la votación”, dijo el funcionario, a diferencia de sus dichos días atrás en los que estuvo confiado y afirmó que todavía dialoga “permanentemente” con los legisladores para conseguir que el proyecto logre una mayoría afirmativa.

“El kirchnerismo tiene 33 senadores”, señaló Francos en La Noche de Mirtha y le envió un elogio a los legisladores opositores no kirchneristas al afirmar que “la ley ha sido mejorada en el Congreso en muchos aspectos, no hay que quitarle méritos”. De los 72 senadores, el Gobierno necesita 37 apoyos que, según deslizó Francos, todavía no los tiene asegurados.

Guillermo Francos vivió un momento incómodo en la mesaza de Mirtha Legrand (Foto: Instagram/@lamesazarg)

El jefe de Gabinete sostuvo que hay intereses contrapuestos en la dirigencia política entre la Ley Bases y el paquete fiscal, el otro proyecto que el Gobierno considera clave y que será tratado también el mismo miércoles por la Cámara alta. “Más allá de las discusiones en el Parlamento, entiendo que hay intereses políticos territoriales y provinciales que se chocan. Cuando uno trata intereses de este tipo tiene que conciliar. Es una ley compleja”, consideró.

00.40 | Inflación, recesión y batalla cultural. Diez números para evaluar aciertos y errores del Presidente en el poder

Por Matías Moreno

A seis meses de su asunción, Javier Milei se acerca a un punto de inflexión. La etapa que se iniciará mañana será crucial para el Presidente, no solo para medir la viabilidad de su plan, sino su capacidad para blindar la gobernabilidad y tomar las riendas de la gestión estatal. Será un test decisivo para Milei en el ejercicio del poder.

Al Gobierno le urge conseguir el respaldo parlamentario a sus reformas para estimular una reactivación económica y, ante todo, brindar seguridad jurídica para atraer inversiones y disipar el escepticismo que se instaló en los mercados, donde reflotaron las dudas sobre la sostenibilidad del proyecto libertario por su debilidad política, en un país volátil y plagado de resistencias.

Milei llegó a la Casa Rosada en medio de una crisis inédita en materia económica e institucional. Con un estilo de liderazgo disruptivo y audaz, puso énfasis en bajar la inflación, desregular la economía y achicar el Estado. En ese plano, logró su objetivo, con un saldo alentador para él: retuvo altos niveles de apoyo social, pese a que implementó un brutal ajuste. No obstante, Milei sufrió contratiempos, debido a la presión por los recortes, su mala praxis en la gestión y su impericia para sellar acuerdos.

00.10 | Milei y Pettovello estuvieron reunidos más de cuatro horas en Olivos en medio de la crisis en Capital Humano

Por Cecilia Devanna

El presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se encontraron este sábado en la residencia oficial de Olivos, donde se reunieron durante más de cuatro horas. El encuentro entre el Presidente y la ministra, que además son amigos personales, comenzó con un desayuno de trabajo y se extendió al almuerzo. “Sandra llevó nuevas ideas que se estuvieron mirando”, dijeron a LA NACION altas fuentes de Gobierno al tanto de lo conversado.

Pettovello viene de vivir dos semanas en las que quedó en el centro de la polémica tras la denuncia por alimentos sin distribuir que hizo el líder de la UTEP, Juan Grabois, y en medio de la salida incesante de funcionarios de su cartera, que ya asciende a más de 40 funcionarios, en seis meses de gestión. Durante sus horas de encuentro de este sábado con Pettovello el mandatario también dialogó telefónicamente con el titular del Palacio de Hacienda, Luis “Toto” Caputo.

Javier Milei y Sandra Pettovello Presidencia

“Sandra está más firme que nunca”, dijeron desde las más altas esferas de gobierno sobre la continuidad de Pettovello, cuya continuidad esta semana fue puesta fuertemente en duda. “Van a impulsar más denuncias y a batallar aún más contra la corrupción”, completaron las fuentes consultadas sobre los próximos pasos en Capital Humano, que concentra las excarteras de Trabajo, Educación, Desarrollo Social y Cultura. En todas esas áreas se registraron salidas de funcionarios en estos seis meses de gestión, en tanto que en las últimas semanas fueron en las que registraron mayores hechos que generaron controversias, incluso en la Justicia con el revés de la Cámara Federal para el Gobierno, en lo que refiere al área social.

