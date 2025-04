Juan Carlos de Pablo analizó las primeros tres días sin cepo al dólar: “Hay que aprender a flotar”

El economista Juan Carlos de Pablo analizó los primeros tres días sin cepo cambiario después de que el Gobierno lo levantara tras seis años. Entrevistado por Joaquín Morales Solá en la pantalla de LN+, consideró que esperaba que no hubiera mayores inconvenientes y postuló que a partir de ahora “hay que aprender a flotar”, en relación con el sistema de flotación entre bandas que impuso el Ejecutivo sobre el precio del dólar entre $1000 y $1400.

Consultado por Morales Solá sobre el valor de la moneda americana en el país, el economista resaltó: “No me sorprendieron. No iba a pasar nada”. “Los dólares se compran con pesos y tenemos pocos pesos. Y los que tenemos son transaccionales, es así de fácil”.

Para De Pablo, el anuncio de la salida del cepo que el Banco Central hizo el viernes, sumado a las medidas anunciadas por Economía, trajeron calma y lo único que hizo el dólar entre el lunes y el cierre del miércoles fue flotar. “La realidad de estas 72 horas es que flotó. Quiere decir que si tenías pesos y querías un dólar, tenías que encontrar otro tipo que quisiera hacer exactamente lo contrario”.

El economista y profesor universitario explicó que en un sistema de flotación el precio del dólar puede variar de un día para otro, pero que no quiere decir que deba impactar en los precios de los bienes. “Es la clave de la flotación”, dijo, aunque señaló que “pone nerviosos a algunos tipos”. Sin embargo, recalcó: “La certeza es peor que la incertidumbre, pero la pretensión de certeza es peor que la incertidumbre”.

Juan Carlos de Pablo: "Si la clave de la política económica es el equilibrio fiscal, más Federico Sturzenegger, la política cambiaria es un subproducto de eso" Fabian Marelli

En ese sentido, añadió que el Gobierno deberá contenerse de intervenir aunque el dólar llegue al límite, por ejemplo si toca los $1390. “Se la tiene que bancar”, insistió y agregó: “La remarcación de productos se tiene que calmar. La enorme mayoría de las empresas siguió con la vida. Los nerviosos son unos pocos”.

Asimismo, De Pablo argumentó: “Si la clave de la política económica es el equilibrio fiscal, más Federico Sturzenegger, la política cambiaria es un subproducto de eso. Dadas esas condiciones, yo hubiera flotado. La flotación es a lo que venga dentro de la banda. La política económica es esta. No sé qué va a pasar la semana que viene porque no hay cómo saberlo". “Afortunadamente el Gobierno no cae en la tentación o la desesperación, cuando ven venir una tasa de inflación de tres y pico y no se ponen a hacer congelamiento”.

Las medidas económicas de Trump: “Peligro Total”

En otro tramo de la entrevista, De Pablo pidió tres minutos para hablar del impacto en el mundo de la política económica de Donald Trump, con las amenazas y aumentos de aranceles a cientos de países. El economista de 81 años y graduado de la Universidad Católica Argentina (UCA) y Harvard, fue tajante: “Peligro total”.

“Más que devaluar, está haciendo todo lo posible para que la gente tire los dólares a la basura”, estimó De Pablo acerca de la devaluación del dólar en casi 15% a raíz del arancelamiento masivo a países que exportan productos hacia Estados Unidos. “El euro que estuvo por años 1.05 ahora está 1.14. Algunos están comprando oro otros van franco suizo. ¿Por qué hace la pausa de 90 días? Porque el americano que es un tipo que ahorra poco y que compra con crédito la casa, y buena parte de lo que ahorra lo hace de manera indirecta con inversiones, o con algún fondo para cuando se jubile... Empobreció a los americanos en 15% en tres días e inventó lo de la pausa“.

El presidente de la Argentina, Javier Milei, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump X @WhiteHouse

Para De Pablo, a Trump “ya no le cree nadie nada”, desde que volvió a la Casa Rosada. “Los presidentes le perdieron el miedo, no solo China”, indicó y aseguró: “Le metió ruido asimétrico a la economía mundial”.

“Con el mayor de los respetos, si fuera el presidente de un país insignificante nos mataríamos de risa y sería material de mis clase. ¿Cree que el salario del americano va a subir si las chombas en vez de hacerlas en Vietnam las hacen en Boston? No entiendo la cabeza de este hombre. Tiene la nostalgia de un Detroit que no existe“, consideró el economista.

A pesar de la incertidumbre global de las últimas semanas, y de aclarar que una devaluación o crisis en un país de esa magnitud tendría efectos colaterales en casi todo el mundo, el profesor estimó que el impacto en la Argentina podría ser menor dado que Estados Unidos tiene déficit comercial con los productos argentinos, pero insistió: “Si la economía vuela por los aires te vas a enterar".

No obstante, marcó un detalle: “Milei se acerca a Trump porque tiene una relación personal, lo cual no quiere decir que estén de acuerdo en sus políticas. La política de Milei no precisa a Trump. Hoy, Trump es parte del problema. Yo no le pediría ninguna ayuda“.

