Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

07.10 | Una empresa de IA aterriza en la Argentina e invierte US$20 millones

Por Victoria Mendizábal

En tres años, uno va a pedir hablar con una máquina antes que con un humano. O al menos eso piensa Bruno Pauni, director ejecutivo comercial de WhyW8t, una empresa líder en el análisis de datos y comunicaciones digitales de Estados Unidos que hoy desembarca en la Argentina con una inteligencia artificial para optimizar la atención al cliente.

En 2003, el cordobés Sammy Sayago fundó WhyW8t y actualmente lidera la compañía junto con otros tres emprendedores argentinos: Agustín Schwartz, vicepresidente de Operaciones; Levi Sayago, director ejecutivo; y Bruno Pauni. El cuarteto de argentinos, aunque con éxito empresarial en Estados Unidos y otras regiones, decidió expandirse hacia su tierra de origen, buscando acercar su país a las nuevas tendencias tecnológicas.

En el contexto de una creciente revolución tecnológica, la inteligencia artificial promete la automatización de procesos tediosos. Históricamente, la atención al cliente se ha caracterizado por jornadas insalubres que involucran tareas repetitivas y poco gratificantes, además de exigir una capacitación que no se valora en relación con la alta rotación que sufre el sector.

06.51 | La columna de Florencia Donovan

06.26 | La otra Vaca Muerta

05.55 | La columna de Claudio Jacquelin

05.16 | El Gobierno declaró organización terrorista a la RAM

Tal como había anticipado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, diez días atrás, el Gobierno declaró “organización terrorista” a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Según justificaron, actúa en “coordinación con otras agrupaciones con nombres de fantasía”, y mencionaron a los incendios en el sur, sobre los cuales indicaron que el líder de la RAM, Facundo Jones Huala, los reivindicó.

04.45 | La relación con los EE.UU., más allá de la empatía personal entre Trump y Milei

Por Sergio Berensztein

Se creen semidioses y, a veces, incluso un poquito más. Pero los líderes políticos son simples seres humanos (es cierto, más narcisistas que el promedio), y se enfrentan como tales al riesgo de deslizarse, en general sin notarlo, hacia situaciones complicadas que derivan en costos significativos. Son los famosos errores no forzados, muchos de los cuales pasan inadvertidos cuando se producen, aunque aceleren un desgaste inevitable. A administrar los buenos momentos y conservar energías y capacidad de iniciativa para contextos más adversos se aprende cuando es demasiado tarde: la inercia, la adrenalina y la dificultad para encontrar interlocutores que puedan y sepan comunicar con coraje y sinceridad eventuales escenarios contingentes generan un entorno tóxico que, en el extremo, incita comportamientos autodestructivos.

04.07 | El vacío opositor que Milei no aprovecha

Por Daniel Bilotta

Javier Milei está en una disyuntiva. El rédito electoral que acumula con la urgencia de mejorar su representación en el Congreso lo priva de alcanzar niveles de institucionalidad que garanticen seguridad jurídica a las inversiones. Un paso decisivo posterior al éxito de haber reducido drásticamente la inflación y mantener a raya el dólar, según el programa económico oficial. El misterio sobre el desenlace de este dilema le dificulta al gobierno lograr acuerdos estables con el resto de las fuerzas con las que cohabita.

Pero también estorba al reclutamiento de voluntades significativas que mermen la competitividad opositora y expresen un salto cualitativo en la propia. La comedia de enredos con Néstor Grindetti, Diego Santilli y, en menor medida, Guillermo Montenegro, desnuda las limitaciones de la estrategia diseñada para Karina Milei por Sebastián Pareja, Eduardo y Martín Menem para captar dirigentes del Pro en la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

03.39 | Inflación de enero: la Argentina dejó de tener el peor registro interanual de América Latina

Por Melisa Reinhold

Por cuarto mes consecutivo, la Argentina no tiene la inflación mensual más alta de toda América Latina. Y ahora, por primera vez en más de un año, la medición interanual no es la más elevada de la región. Tras la suba registrada a finales de 2023, los precios comenzaron un camino de desaceleración, en un escenario de ajuste fiscal, suba del dólar al 2% mensual (desde este mes al 1%) y continuidad del cepo cambiario. Así, el mes pasado se tocó el valor más bajo en cuatro años y medio.

En enero el costo de vida se encareció un 2,2% mensual, unos 0,5 puntos porcentuales menos que en diciembre (cuando marcó 2,7%), según dio a conocer esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Fue una cifra que no se registraba desde julio de 2020, cuando la inflación fue del 1,9%. En un año, el IPC acumuló un 84,5%.

03.08 | El particular festejo de Lemoine por el dato de inflación

La diputada de La Libertad Avanza (Lilia Lemoine) compartió una publicación imagen donde se ve al presidente Javier Milei junto junto con autoridades del Ministerio de Economía luego de que se conociera el dato de inflación que difundió este jueves el Indec, que fue el más bajo desde 2020. “Feliz San Valentín”, escribió en referencia a la foto.

Feliz San Valentín 💛🖤 https://t.co/yaVB1jjnEw — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) February 14, 2025

02.30 | Kicillof: “Estamos transitando una temporada muy difícil”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió a la temporada turística en los balnearios de la Costa atlántica y consideró que está “muy difícil como consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno nacional”.

“Si no fuera por lo que hizo el Estado promoviendo las fiestas populares, acompañando a los turistas con Cuenta DNI y mejorando la infraestructura, el escenario hubiera sido peor por lo que ocasionó Milei con su obstinación y sus anteojeras ideológicas”, reclamó en sus redes sociales.

Si no fuera por lo que hizo el Estado promoviendo las fiestas populares, acompañando a los turistas con Cuenta DNI y mejorando la infraestructura, el escenario hubiera sido peor por lo que ocasionó Milei con su obstinación y sus anteojeras ideológicas. pic.twitter.com/g9vLgtPCGK — Axel Kicillof (@Kicillofok) February 14, 2025

02.00 | Deflación: el rubro de indumentaria tuvo una caída en los precios del 0,7%

La inflación de enero fue del 2.2%, según informó este jueves por la tarde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), y fue la más baja de los últimos cuatro años y medio. Además del descenso en el índice general, que estuvo en línea con las expectativas del Gobierno, uno de los datos más llamativos fue que el sector de la vestimenta registró uno de los aumentos más bajos del año.

De acuerdo al informe que difundió el organismo que dirige Marco Lavagna, el rubro de prendas de vestir y calzado tuvo una variación negativa del 0,7% durante el primer mes del año respecto a diciembre y se ubicó en el 63,7% interanual, por debajo del nivel general.

01.30 | El cambio cultural que plantea Cristiano Rattazzi para que la Argentina vuelva a crecer y qué piensa del tipo de cambio

El empresario ítalo-argentino Cristiano Rattazzi brindó su análisis sobre algunos de los temas más importantes de la agenda argentina, entre ellos, el tratamiento de ficha limpia en la Cámara de Diputados y la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Al respecto, planteó un cambio cultural y expresó su postura sobre el tipo de cambio.

En este contexto, el ex número uno de FCA (Fiat Chrysler) detalló en Mesa Chica, con José del Río, por LN+: “A mí ya no me sorprende nada de la Argentina del pasado. Trato de ver hacia el futuro. Es insólito que más del 30% vote a una banda de ladrones hace muchos casos. ¿Proscripción? [A Cristina Kirchner] Se pueden decir muchas cosas. Lo que sí se ve en los números es la cantidad de plata que robaban mes a mes, cifras siderales”.

01.00 | El Gobierno declaró organización terrorista a la RAM: “Representa una amenaza seria y multifacética”

Tal como había anticipado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, diez días atrás, el Gobierno declaró “organización terrorista” a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Según justificaron, actúa en “coordinación con otras agrupaciones con nombres de fantasía”, y mencionaron a los incendios en el sur, sobre los cuales indicaron que el líder de la RAM, Facundo Jones Huala, los reivindicó.

