Ana Lamas, subsecretaria de Ambiente de la Nación, presentó su renuncia

Ana Lamas, la subsecretaria de Ambiente de la Nación, presentó su renuncia ante el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Lo hizo hace dos días y la razón, según le confirmó a LA NACION, se debe a “agotamiento” y no a un conflicto político. Esto se da en un contexto de cambios que la Subsecretaría ha sufrido desde el inicio del Gobierno de Javier Milei.

“Son cuestiones personales por agotamiento, pero con Guillermo Francos no tengo ningún problema”, dijo hoy a LA NACION Lamas, quien todavía es funcionaria.

Lamas, que es abogada ambientalista, entró a este Gobierno de la mano del Jefe de Gabinete, a quien conoce desde hace 30 años. “Estábamos en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Él era concejal del Partido Federal y yo secretaria legislativa del bloque de la UCeDé”, recordó Lamas.

La subsecretaria afirmó que seguirá trabajando hasta que la renuncia sea aceptada. “Quiero dejar por lo menos los sueldos listos y las disposiciones para los permisos de importación y exportación que necesitan pasar por Ambiente. No podemos dejar a las empresas detenidas. Porque ese fue uno de los objetivos que teníamos cuando arrancamos: no entorpecer el funcionamiento de las empresas”, explicó.

Carta de renuncia

La renuncia se pidió mediante una carta oficial dirigida a Francos, donde escribió lo siguiente: “Me dirijo a Ud. a fin de presentar mi renuncia al cargo de Subsecretaria de Ambiente dependiente de la Secretaria de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete de Interior de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación”.

Y agregó: “Ejercí esa función durante casi 14 meses con muchísimo orgullo, siendo que desde muy joven abracé dos causas: las ideas de la libertad y el ambientalismo. Agradezco la confianza dispensada y la oportunidad brindada, y deseo que se continúe en el camino de defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada, para lo cual quedo a su entera disposición”, añadió.

Todavía no es certero qué devendrá después de este movimiento, pero fuentes de la Subsecretaría confirmaron que con Lamas podrían irse también los representantes de todas las direcciones dentro de la cartera ambiental.

Hasta febrero de este año, no había casi ninguna designación para las direcciones de la cartera publicada en el Boletín Oficial. Esto podría entorpecer, por ejemplo, la elaboración de reportes como el de las Contribuciones Nacionales Determinadas. Un documento que se estaba haciendo, y que el país se comprometió a entregar ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, durante la COP 30, que se celebrará en Brasil, en noviembre próximo.

La relación con Scioli

Desde la Subsecretaría todavía no anunciaron ningún reemplazo. Por lo que la titularidad, de ser aceptada la renuncia, recaerá en el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, con quien Lamas todavía no habló del tema. Aunque ella también dijo tener buen vínculo con él. “No tengo problema con Daniel. Siempre me dio mucha libertad”, aseguró Lamas.

Esta renuncia se da en un contexto difícil para la cartera ambiental. No solo por las atribuciones que el Ejecutivo le quitó a esta oficina, como la coordinación del Servicio Nacional de Manejo del Fuego —que hoy depende del Ministerio de Seguridad—, sino también por declaraciones como las de Javier Milei en Davos criticando a Naciones Unidas y a su “verso climático”, como lo catalogó.

Además, la semana pasada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que se está evaluando la posibilidad de salir del Acuerdo de París, uno de los espacios multilaterales más importantes en materia de política climática. Es imposible olvidar la escena que generó estupor internacional por la retirada de la delegación argentina de la Cumbre del Clima (COP29) del año pasado.

Graves incendios

La renuncia se da en un contexto de graves incendios en distintos puntos del país. Hasta hace dos días, los incendios en Chubut, Río Negro y Neuquén se llevaron 37.618 hectáreas de bosque, plantaciones y viviendas. A esto se suman más de 200.000 hectáreas que en solo dos días devastaron zonas de los esteros en Corrientes. Esta última es una superficie tan grande como la ciudad de Buenos Aires.

Según un reciente cálculo presupuestal que hizo la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), a inicios de 2024, el presupuesto de la partida del Servicio Nacional del Manejo del Fuego era de $12.101 millones. “Este importe era el mismo que el del ejercicio 2023, por lo que su no actualización implicaba un importante ajuste en el contexto inflacionario del primer semestre de 2024″, describe el informe.

“Cuando en septiembre de 2024 los medios de comunicación y la opinión pública le otorgaron más atención a los incendios en la provincia de Córdoba, el PEN actualizó la partida del SNMF, alcanzando un monto de $33.142 millones. De acuerdo a lo que observamos en los Datos Abiertos del Presupuesto, en 2024 se ejecutaron tan solo $7.739 millones de ese total, solo un 22%”, prosigue el documento.

Según advierte esta organización, la caída en el presupuesto y su falta de ejecución “se plasma en menos acciones para prevenir incendios, menos equipos y capacitaciones, y menos bienes de uso”. Para esta como para otras organizaciones ambientalistas, esto como otras medidas que se han tomado desde el año pasado, representan un golpe mayúsculo para la protección del ambiente y para el cumplimiento de varios acuerdos internacionales.

Quién es Ana Lamas

Por su parte, Lamas anticipó a LA NACION que después de su paso por el Gobierno de Javier Milei volverá a su antigua profesión: la consultoría ambiental. Ella es abogada especializada en ambiente y trabajó en distintos momentos en la administración pública, aunque su trabajo siempre fue sobre todo en el sector privado.

Joven afiliada de la UCeDé, comenzó su desempeño en el sector público a inicios de los 90, cuando trabajó junto a la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano, María Julia Alsogaray. Participó después como secretaria legislativa del bloque de su partido en la ciudad de Buenos Aires.

Después de su paso por la función pública, Lamas se abocó al sector privado, aunque también trabajó en distintos proyectos con participación público-privada, como la coordinación de inspecciones ambientales en la cuenca Matanza-Riachuelo. Además, fue asesora de gobiernos, como lo hizo con el Ministerio de Ambiente de la ciudad de Buenos Aires en 2007, durante la administración de Mauricio Macri. También trabajó como auditora ambiental en distintos momentos, lo que implica revisar el cumplimiento de las normas ambientales tanto en el sector privado como en empresas públicas.

En su currículum, la funcionaria también muestra que es todavía proyect leader de un programa del Banco Mundial dedicado a analizar la situación del manejo de residuos peligrosos de la empresa REPAMAR.

Otros cambios en el área

Lamas fue la última en renunciar, pero en los últimos meses, los tres pilares de la política ambiental en la administración pública cambiaron. Primero se fue la subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético, Mariela Beljansky justo cuando su jefe, Eduardo Rodríguez Chirillo salió del Ministerio de Economía. Y poco después, la histórica directora General de Asuntos Ambientales, Corina Lehman quedó sin asignación para aquella cartera.

Frente a Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, hoy se encuentra Antonio Milanese, quien hasta hace poco ocupaba el cargo de director nacional del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social, dependiente de la Jefatura de Gabinete. Por su parte, el reemplazo de Corina Lehman es Eliana Saissac.

