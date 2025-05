23.00 | Bullrich opinó sobre la condena a Lázaro Báez: "En los gobiernos de los Kirchner la corrupción fue monumental"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, opinó en LN+ sobre la condena a prisión de Lázaro Báez. “Pasó de ser una persona que tiene derecho a tener tierras privadas como cualquier otra persona, a una que vivió de la pobreza de los argentinos”.

En ese sentido, resaltó: “Siempre es importante tener un ojo en el control del poder. Sabemos que este transforma a la gente. Siempre hay vulnerabilidades. El poder obnubila. Uno trata de que el Gobierno sea recto, con valores que sobrepasen el intento individual de cada uno, que las ideas sean fuertes, pero hay gente que se desvía del camino”.

“En los gobiernos de los Kirchner la corrupción fue monumental. Eran amigos del poder, no personas que ganaron una licitación. Es toda gente elegida a dedo por el poder. Si era amigo o no de Cristina, no lo sé. No me importa. Pero el poder del gobierno de Cristina les dio la oportunidad de hacer negocios”, manifestó.

22.30 | Diego Valenzuela: “La impronta de cambio profundo es la de La Libertad Avanza”

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, habló en LN+ sobre las reuniones finales ejecutadas entre Pro y La Libertad Avanza para formalizar una alianza electoral de cara a las elecciones de la provincia de Buenos Aires del mes de septiembre. “Estamos avanzando de la integración dentro de LLA. Somos parte de LLA. Estamos organizando la elección y las personas que nos van a representar en cada distrito y sector”.

“La impronta de cambio profundo es la de LLA. Pero estamos abiertos a las personas que abracen las ideas de la libertad, que compartan lo que hace el Gobierno en reforma económica, y ahí entra el Pro y algún sector del radicalismo. No creo que toda la UCR puedan entrar en el acuerdo pero muchos compitieron con Bullrich en la campaña presidencial y pueden sumarse”.

21.49 | Diputados opositores presentaron un proyecto de ley para declarar la emergencia sanitaria pediátrica

Proyecto de ley: Emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud



Presentamos un proyecto de ley, junto a diputados/as de Unión por la Patria, para declarar la emergencia sanitaria pediátrica.

La situación de residentes del Garrahan ha… pic.twitter.com/X1YTQ2sQAO — Julia Strada (@Juli_Strada) May 29, 2025

21.05 | El biógrafo de Milei se burló de la marcha contra los recortes para personas con discapacidad

Nicolás Márquez, conocido por ser el biógrafo del presidente Javier Milei, hizo en su cuenta de X un controvertido posteo respecto de la marcha contra los recortes para personas con discapacidad, que tuvo lugar este jueves en las inmediaciones del Congreso y de la que participaron organizaciones y familiares.

El escritor y autor de “Milei: la revolución que no vieron venir”, compartió una foto de los integrantes del Frente de Izquierda-Unidad, Vanina Biasi y Gabriel Solano, imagen en la que ambos sostienen un cartel con la leyenda “Discapacidad en emergencia ya”. En el posteo, Márquez los describe como “discapacitados intelectuales”.

20.38 | El conflicto en el Hospital Garrahan: el Gobierno anunció controles de presentismo y evalúa dar “un plus por productividad”

Por Maia Jastreblansky

El Gobierno no prevé inyectar más fondos públicos al Hospital Garrahan para afrontar el reclamo salarial de los médicos y trabajadores del establecimiento pediátrico. En el Ministerio de Salud, que financia el 80% del presupuesto del centro de referencia pediátrico, señalaron que el hospital tiene un “desorden administrativo” y que “no se va a financiar la ineficiencia”.

Desde el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, confirmaron a LA NACION que aplicarán control biométrico para auditar el presentismo y los horarios de los trabajadores del Garrahan. “Los ñoquis se van, la persona que no cumple tareas deja de pertenecer al hospital”, dijo hoy una fuente oficial, luego de que la Secretaría de Trabajo dictara la conciliación obligatoria para impedir que continúen las protestas de los médicos residentes, que se iniciaron la semana pasada.

20.00 | El provocador comentario de Lilia Lemoine contra un fotógrafo que fue reprimido ayer en la marcha de jubilados

La diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine apuntó hoy contra un fotógrafo que fue reprimido ayer en la marcha de los jubilados y lo acusó de haber “interceptado con la cara” el gas pimienta, arrojado por las fuerzas de seguridad.

Se trata del mismo fotorreportero que durante el debate entre candidatos a legisladores en la Ciudad tuvo un cruce con el asesor presidencial Santiago Caputo quien, en un gesto intimidante, le tapó el lente de su cámara para evitar que lo continuara fotografiando y luego tomó su credencial de prensa para ver su nombre y le sacó una foto con su celular.

“El periodista que increpó a Santi Caputo en Diputados hoy interceptó el gas pimienta de un policía con la cara así que van a inventar que fue a propósito”, arremetió Lemoine en X, contra el reportero gráfico Antonio Becerra, pese a que confundió el episodio en cuestión, ya que el cruce con el asesor presidencial no ocurrió en la Cámara baja, sino en la previa del debate entre candidatos a legisladores en la Ciudad.

19.36 | Sin el kirchnerismo, se aprobaron las acusaciones contra el juez Bailaque y quedó cerca de ser removido

Por Federico González del Solar

La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura aprobó hoy por unanimidad tres acusaciones contra el juez Marcelo Bailaque, sospechado de tener vínculos con el narcotráfico en la ciudad de Rosario y de haber armado o entorpecido causas sensibles. Además fue citado para el 17 de junio, en caso de quiera realizar un nuevo descargo.

De la votación no participaron los dos consejeros del kirchnerismo, Vanesa Siley y Rodolfo Taihlade, que están en México como veedores por una actividad del Congreso -pidieron cambiar la fecha, pero se decidió avanzar-. Tampoco votó la radical Roxana Reyes, que se excusó porque un viejo asesor suyo es hijo del abogado del juez Bailaque.

Los cargos que pesan sobre el juez y podrían apartarlo de sus funciones son tres. Se lo acusa, por un lado, de haber actuado con imparcialidad en causas asociadas a Esteban Lindor Alvarado, un líder narco de Rosario, con quien Bailaque, entre otras cuestiones, compartió contador. Se trata de Gabriel Mizzau, cuyo hijo, además, trabajó en el juzgado de Bailaque.

19.19 | Elisa Carrió apuntó contra Luis Caputo: “Nos miente todos los días y está muy, muy nervioso”

Si cada dia hay mas deuda, cada dia hay mas déficit. No nos mientan. Además de un negocion del 29% anual. Dicen que es en pesos pero se firma en dólares. Toto nos miente todos los días y está muy, muy nervioso. Lo sé y lo conozco.

"Faltan reservas, punto"

"Faltan reservas, punto" — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) May 29, 2025

18.57 | Ni amarillos ni violetas: el PJ de Chubut expulsó a históricos dirigentes por integrar las listas de otros partidos

Por Ana Tronfi

COMODORO RIVADAVIA.- El PJ de Chubut resolvió aplicar “tolerancia cero” a los afiliados que decidieron en las últimas elecciones competir en las listas de otros partidos políticos y expulsó a cuatro dirigentes que participaron en otras fuerzas en 2023.

La lista incluyó al histórico dirigente peronista y secretario general el sindicato de los Petroleros Privados, Jorge “Loma” Ávila, actual diputado nacional tras integrar la lista del gobernador Ignacio Torres (Pro) y alineado en las últimas votaciones con el presidente Javier Milei en el Congreso.

El Tribunal de Disciplina tomó igual determinación sobre los casos de exvicegobernador Gustavo Mac Karthy, la exdiputada provincial Leila Lloyd Jones y el exintendente de El Hoyo César Salamín.

18.39 | Ritondo reunió a los intendentes de Pro y arranca la negociación más áspera con Milei

Por Matías Moreno

Cristian Ritondo, el hombre que ungió Mauricio Macri para discutir un acuerdo con La Libertad Avanza para confluir en la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones legislativas, reunió hoy a intendentes bonaerenses de Pro para informarles sobre el avance de las negociaciones con los armadores del presidente Javier Milei.

Los jefes municipales de Pro llegaron a la cumbre de hoy en la sede del partido fundado por Macri en un clima de incertidumbre. Es que si bien las tratativas para aunar fuerzas con el espacio de Milei en el distrito más poblado están encaminadas desde la semana pasada, aún desconocen la letra chica del eventual pacto entre amarillos y violetas para enfrentar al kirchnerismo en los comicios del 7 de septiembre, cuando se elegirán diputados provinciales, concejales municipales y consejeros escolares.

“Una de las prioridades que nos pusimos con La Libertad Avanza es tener el mejor entendimiento en los lugares donde gobernamos. Nadie se va a teñir de violeta”, remarcó Ritondo, apenas concluyó el mitin. El titular de Pro en Buenos Aires mantiene un contacto frecuente con Macri, quien está en Arabia Saudita. “Me llama todos los días”, bromeó.

18.23 | Jorge D’Onofrio presentó un escrito para despegarse de las acusaciones en su contra por las fotomultas y la VTV

Por Javier Fuego Simondet

El exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, presentó un escrito ante el fiscal platense Álvaro Garganta y se sometió a una ronda de preguntas del investigador, para defenderse de las acusaciones por fraude, asociación ilícita, enriquecimiento y cohecho que pesan sobre él. La causa investiga un supuesto esquema de gestores que, por fuera de la legalidad, eliminarían fotomultas, y presuntas irregularidades en la concesión de las áreas de explotación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

D’Onofrio, un dirigente alineado con Sergio Massa que perdió el respaldo del Frente Renovador, renunció al cargo de ministro en diciembre de 2024 (había asumido tres años antes). A principios de abril de 2025, Garganta lo imputó como partícipe necesario de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y como autor del delito de cohecho pasivo.

El exfuncionario de Axel Kicillof hizo ayer una presentación espontánea en la fiscalía de Garganta. En un escrito, al que tuvo acceso LA NACION, se defendió de cuatro acusaciones: el “supuesto ‘borrado’ de multas por infracciones de tránsito”; las “supuestas irregularidades en la licitación pública internacional para adjudicar el servicio público de VTV”; las “supuestas irregularidades en la contratación de un inmueble” y “en la instalación de cinemómetros”.

17.56 | El juez Bailaque, más cerca de ser destituido: la punta del iceberg de una justicia contaminada que sirvió al narcotráfico

Por Germán de los Santos

Marcelo Bailaque tiene los días contados como juez federal de Rosario, luego de que el Consejo de la Magistratura diera un paso clave para avanzar en su destitución. Se formalizó la acusación contra un juez que asumió en su cargo en 2008 y a lo largo de los últimos años sumó serios cuestionamientos, por proteger a narcos poderosos de Rosario, como Esteban Alvarado. El 30 de abril pasado lo imputaron de tres causas judiciales concretas, y ese escenario complicado en su contra avivó la investigación en el Consejo de la Magistratura. La comisión de acusación de ese organismo estuvo paralizada cuatro meses, desde diciembre.

Bailaque está acusado de extorsionar a un empresario junto con el financista Fernando Whpei, con prisión domiciliaria, y el exjefe de ARCA Carlos Vaudagna. También está imputado de favorecer al jefe narco Alvarado, con quien compartía su contador, como reveló LA NACION el 11 de junio pasado. Además de darle al financista Whpei el manejo de fondos millonarios de una cooperativa intervenida por el juez.

El exjefe de ARCA dijo en su declaración como arrepentido que Whpei tenía fuertes influencias en el ente recaudador y la Aduana, que son organismos clave en los controles en el complejo portuario del Gran Rosario, donde se cuela –según varias investigaciones judiciales– el narcotráfico a través de la hidrovía.

17.30 | “¿Por qué yo tengo que pagar peaje y vos no?” La pregunta del titular de la agencia de discapacidad a la madre de un chico con autismo

Por Evangelina Himitian

“¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?”. Esa fue la respuesta del director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. Sus interlocutores eran Ian Moche, de 12 años, diagnosticado con autismo, y su mamá, Marlene Spesso. El encuentro ocurrió en marzo del año pasado, a poco de que el abogado personal del presidente Javier Milei se convirtiera en el jefe de la agencia de discapacidad.

Querían conocerlo. Ian, desde los 9 años es un activo influencer que muestra en sus redes sociales y programas de televisión cómo es vivir con autismo. Marlene, desde el lugar y la experiencia que le dio acompañar a Ian en su diagnóstico, se convirtió en referente del activismo de los derechos por las personas con discapacidad.

El doctor Diego Spagnuolo, director ejecutivo de ANDIS junto al presidente Javier Milei

Ese encuentro ocurrió a finales de marzo del año pasado y fue organizado por un conocido en común. Marlene quería conocer cuál iba a ser el abordaje de discapacidad del entonces nuevo gobierno. Hablaron de varios temas. En un momento, la conversación se empantanó cuando Spagnuolo le adelantaba que planeaban dar de baja las pensiones por discapacidad, que el Estado no podía solventar todo, que las personas con discapacidad debían trabajar y sus familias solventar los gastos. La mujer le explicaba que eso de darles trabajo sonaba muy bien porque en la práctica no funcionaba así, porque las empresas y los entornos no estaban preparados para integrarlos en las condiciones que necesitan.Fue entonces que ocurrió el exabrupto del funcionario.

Lee la nota completa acá.

16.30 | El Gobierno evalúa privatizar Paka Paka y pone en duda el lanzamiento de la nueva programación

Por Jaime Rosemberg

Luego de la polémica y las críticas que siguieron a la difusión de la nueva programación del canal Paka Paka, el Gobierno replantea el lanzamiento de la emisora estatal infantil y resurge con fuerza la idea inicial: vender la señal al sector privado, una idea incluida en la ley Bases, finalmente quitada del proyecto aprobado por falta de consenso en el Congreso.

Wally Gómez, director de Paka Paka, con el Secretario de Medios y vocero presidencial Manuel Adorni, el 7 de mayo último

“Todo está en permanente revisión en relación a la programación, estamos buscando un mix de cosas de bajo costo en función del interés de un potencial comprador. Porque la idea es que todo se hace para venderlo”, explicaron a LA NACION fuentes al tanto del armado de la nueva grilla, responsabilidad de su director, el joven libertario Walter “Wally” Gómez, un funcionario que tiene como referente al asesor presidencial Santiago Caputo. Paka Paka está bajo la órbita del secretario de comunicación y portavoz presidencial Manuel Adorni.

Lee la nota completa acá.

16.00 | Cristina Kirchner aún sigue ligada al caso de la ruta del dinero K

Por Hernán Cappiello

La expresidenta Cristina Kirchner aún sigue ligada a la causa de “la ruta del dinero K”, en la que hoy quedó firme la condena contra Lázaro Báez, pero ella no fue parte del juicio oral y se analiza si tiene o no relación con los 55 millones de dólares lavados mediante una compleja operación bancaria internacional.

La parte de este caso relacionada con Cristina Kirchner tramita en el juzgado de instrucción de Sebastián Casanello. El fiscal Guillermo Marijuan, en un principio, impulsó la investigación y la imputó. Después, consideró que correspondía su sobreseimiento.

Cristina Kirchner en su última aparición pública, para el 25 de Mayo Prensa CFK

Pero se presentó la asociación Bases Republicanas y mantuvo abierta la causa. En su decisión de hoy, la Corte rechazó los recursos de Cristina Kirchner contra la decisión que admitió a la asociación Bases Republicanas como querellante y que revocó el sobreseimiento de la expresidenta.

El recurso fue desestimado porque no iba contra una sentencia definitiva. Con la decisión de la Corte, queda firme la revocación del sobreseimiento de Cristina Kirchner y seguirá siendo investigada.

Lee la nota completa acá.

15.30 | Dólar hoy: las cotizaciones suben y el oficial toca el valor más alto en casi un mes

Por Melisa Reinhold

El dólar empezó a moverse al alza esta semana y lentamente se acerca a la mitad de la banda de flotación, incluso a pesar de que el sector agroexportador se encuentra en plena temporada de liquidaciones. Este jueves, tanto el tipo de cambio oficial como los financieros muestran subas de hasta $20, un día después de que el Gobierno anunciara la vuelta al mercado internacional de deuda.

El dólar oficial aparece en las pizarras del Banco Nación a $1195, lo que significa una suba de $20 con respecto al cierre anterior (+1,7%). Se trata del valor más alto desde el 6 de mayo. Apenas más abajo se ubica el precio promedio del mercado, a $1193,01, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades que hace el Banco Central.

El tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1182,76, equivalente a un avance diario de $22,52 (+1,94%). Esta tendencia al alza también se ve reflejada en el mercado de dólar futuro, con una suba generalizada de hasta el 2% para los contratos que cierran de acá a fin de año.

Lee la nota completa acá.

15.00 | Dalma Maradona cruzó al Gordo Dan tras unos dichos de Verónica Ojeda: “Usás la imagen de mi papá políticamente”

Una declaración de Verónica Ojeda ocasionó nuevos cruces en la familia Maradona. Pero incluyó también al Gobierno, a través de su principal propagandista en redes sociales, Daniel Parisini, conocido como El Gordo Dan, que fue cruzado por Dalma, la hija mayor de Diego.

Todo arrancó cuando Verónica Ojeda salió a hablar en medio del escándalo por el juicio que intenta determinar qué pasó con la muerte del Diez, que se trastocó cuando una de las juezas a cargo, Julieta Makintach, se prestó para un documental en medio del proceso y sin autorización.

En eso, Ojeda contó un dato de color sobre su hijo con Maradona, Diego Fernando. “Quiere conocer a [el presidente, Javier] Milei, es fanático de Milei”, reveló su mamá en A24. “Aunque no lo crean hay un Maradona fanático de Milei, la motosierra y demás”, dijo y marcó así la distancia sobre todo con su papá, quien siempre estuvo vinculado a sectores completamente opuestos a lo que hoy representan los libertarios.

Pero no fue solo eso. Lo que generó mayor polémica fue lo que deslizó Ojeda al respecto de cómo Diego podría haberse posicionado -según ella- al respecto del gobierno actual. “Yo no sé si le hubiese gustado o no Milei a Diego, tengo dudas. Porque Diego era guerrillero, o sea, le gustaba pelear, enfrentar a las personas. No sé... Tengo dudas. Ahora me van a decir de todo, de todos lados; no importa, yo tengo mis dudas todavía, ojo. Eso lo instalaron, que Diego en vida no hubiese querido a Milei, pero no se sabe”, comentó, en un intento de dar a entender que tal vez el excapitán de la selección hubiese apoyado a la administración libertaria.

Sus dichos causaron extrañeza más que nada por la postura histórica del Diez, bien distante de las ideas del Presidente actual. Sin embargo, los libertarios -que suelen ser críticos de la figura del astro- se hicieron eco.

El Gordo Dan fue uno. Compartió Parisini en su red X una placa idéntica a la que utilizaron en las elecciones porteñas para instalar que el candidato Manuel Adorni representaba al Presidente, que decía “Adorni es Milei”, pero en este caso con la cara de Diego. “Maradona es Milei”, aseguraba. Entonces, Dalma no tardó en reaccionar.“¿Qué hacés? Sacá eso ya”, le exigió la primera hija del Diez con Claudia Villafañe.

Lee la nota completa acá.

14.30 | Críticas de expertos en educación a los nuevos dibujitos animados libertarios que tendrá Paka Paka

Por Lucila Marin

Criptomonedas, inflación, emisión monetaria, derechos, subsidios, la universidad, y familias monoparentales. Estos son algunos de los temas que aborda “Tuttle Twins”, los dibujitos animados que adquirió el canal estatal Paka Paka para incorporar a su programación a partir de julio.

Protagonizada por Emily y Ethan Tuttle, que viajan en el tiempo con su abuela cubana, la serie financiada y producida por la fundación Libertas, hasta incluye a un personaje que lleva el nombre de Javier Milei. Además de la participación de los economistas Adam Smith, Ludwig von Mises y Milton Friedman, y la figura de demonizada de Karl Marx.

Pese a que prometieron una nueva programación “sin bajada de línea ideológica y poniendo el foco en los valores”, los capítulos abordan explícitamente argumentos en línea con la batalla cultural que lleva adelante el Gobierno nacional. “Reemplazan dibujos con contenido marxista explícito por una propuesta graciosa y educativa sobre libertad, economía y derechos individuales”, describió la cuenta oficial de la serie, al anunciar que llegará a millones de niños argentinos.

“No se puede tener de rehenes a los chicos en medio de disputas ideológicas de adultos. Son obsesiones personales del presidente traducidas en contenidos erróneos con falsedades, discriminaciones, ataques. Son obsesiones de este Gobierno, muy puntuales, que ni siquiera están hiladas a la currícula escolar", opinó en diálogo con este medio Cecilia Veleda, doctora en Sociología de la Educación.

“Hasta ahora estos mensajes circulaban en redes, que estos mensajes circulen en medios masivos como la televisión para los chicos, me parece extremadamente grave“, agregó.

Lee la nota completa acá.

14.05 | Reunión de Werthein

El Canciller Gerardo Werthein mantuvo una reunión con el Presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo y una comitiva de eurodiputados. Dialogaron sobre las relaciones entre la Argentina y la Unión Europea, acerca del Acuerdo MERCOSUR–UE y de la perspectiva…

13.45 | La Corte confirmó la condena a diez años de prisión contra Lázaro Báez por lavado de dinero

Por Hernán Cappiello

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a diez años de prisión contra el empresario Lázaro Báez y contra sus hijos varones por el delito de lavado de dinero en la causa conocida como ”la ruta del dinero K". En este caso, la Justicia determinó que Báez blanqueó fondos por unos 60 millones de dólares que se originaron en una evasión fiscal.

La Corte tomó la decisión por mayoría. Votaron por confirmar la condena Horacio Rosatti, Ricardo Lorezentti y dos conjueces. En disidencia votó el juez Carlos Rosenkrantz, que se pronunció por enviar el caso a la Procuración.

Leé la nota completa acá.

13.05 | Las horas más difíciles de Jorge Macri: relegado en Pro, intenta rearmarse tras la derrota y el destrato de Milei

Por Matías Moreno

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, atraviesa sus días más tormentosos. Al revés que sufrió en las urnas el 18 de mayo pasado y la dificultad de Pro para encontrar un mensaje político claro sobre cómo pararse se suma la decisión del presidente Javier Milei de romper los puentes de diálogo con la Ciudad. El hecho de que el líder de La Libertad Avanza (LLA) le haya negado el saludo al primo del exmandatario durante la celebración del tedeum por el 25 de mayo es una señal de que el quiebre entre violetas y amarillos en el bastión de Pro es definitivo. “Roma no paga traidores”, avisó Milei.

El alcalde analizó en la intimidad la posibilidad de lanzar una contraofensiva, pero finalmente optó por replegarse y no redoblar la apuesta. Aún golpeado por el resultado electoral, eligió un silencio táctico. “Nos pusieron en el lugar del enemigo; es una visión equivocada. Pero la actitud del Presidente habla más de él que de nosotros”, dijeron cerca de Jorge Macri. Parece difícil reconstruir el vínculo por las secuelas que dejó la campaña porteña. Y el choque con Milei relega al jefe porteño a un incómodo segundo plano.

Leé la nota completa acá.

12.35 | Garrahan: el Gobierno aseguró que “no está desfinanciado” y apuntó contra los privilegios de los administrativos

En medio del reclamo de los médicos del Hospital Garrahan, que piden mejoras salariales y también en las condiciones de trabajo, el gobierno de Javier Milei aseguró que el centro de salud que tiene a su cargo no está desfinanciado y que, por el contrario, el problema es que hay demasiados empleados administrativos en relación con los médicos.

Además, desde la Casa Rosada deslizaron que los profesionales que atienden a niños enfermos montaron esta medida como una reacción a que el Ministerio de Salud colocó el sistema biométrico en el hospital para registrar sus ingresos y egresos.

Primero, Adorni consideró “entendible” que los doctores se quejen por los sueldos. “La Argentina es un país donde hace mucho tiempo que los médicos deberían ganar más; los policías y los docentes, también. Negarlo sería no entender lo que pasa y lo que viene pasando desde hace muchísimo tiempo”, comentó y dijo que, por eso, el Gobierno se decidió a terminar con la inflación, “que era lo que más erosionaba el salario”.

Leé la nota completa acá.

12.10 | El Gobierno volvió a anunciar el Servicio Militar Voluntario

En su conferencia de prensa de este jueves, el vocero Manuel Adorni anunció que el Gobierno -a través de los ministerios de Defensa y Capital Humano- implementará el Servicio Militar Voluntario para jóvenes de entre 18 y 28 años en todo el país.

Esta misma medida ya había sido anunciada en diciembre pasado por las ministras de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Capital Humano, Sandra Pettovello. De hecho, Bullrich ya había implementado en 2019, con poco éxito, un programa similar durante su gestión en el gobierno de Cambiemos.

“Funcionará un programa de capacitación para que todo soldado voluntario pueda completar su educación. Este Servicio Militar Voluntario ofrecerá la posibilidad de aprender oficios concretos como cocinas, talleres mecánicos o tareas de vigilancia que ayudarán a servir al futuro y servir con dignidad cuando terminan su objetivo”, consideró el portavoz.

12.00 | Javier Milei y Victoria Villarruel se cruzan por el nombramiento en el Senado de un exconsultor del Presidente

Aislada y lejos de la toma de decisiones del Gobierno, Victoria Villarruel fue otra vez hoy blanco de las críticas del círculo íntimo de Javier Milei por haber designado en el Senado a Mario Norberto Russo, el estratega de la campaña que impulsó en 2021 las candidaturas a diputados nacionales del Presidente y su vice.

“Victoria Villarruel designó en el Senado a un tipo que denuncié en 2022 por agredirme físicamente (estando borracho o drogado, no sabemos) hubo muchos testigos. Hice la denuncia pero ahora lo llevan a trabajar al edificio donde como diputada me lo puedo cruzar. Es un escándalo”, denunció por la diputada libertaria Lilia Lemoine, muy cercana al Presidente, en su cuenta de la red X. A partir del mensaje de Lemoine, y una vez oficializada la designación, se repitieron los mensajes con agresiones en redes sociales de cuentas libertarias contra Villarruel y Russo.

Leé la nota completa acá.

11.30 | ¿Dólar “barato”? El boom de argentinos que viajan al exterior marca un récord en ocho años

Por Melisa Reinhold

Hay argentinos en las playas de Brasil, en las rutas de Estados Unidos y en un avión con destino a Europa. Con el dólar por debajo de los $1200, un valor que se vio por primera vez en octubre de 2023 (cuando tocó un récord histórico el viernes previo a las elecciones presidenciales), en abril hubo alrededor de 1.425.600 residentes que aprovecharon para cruzar la frontera, un 30,5% más que el año anterior (incluye a quienes van y vienen en el día y a quienes permanecen afuera más tiempo). Se trata de un boom del turismo emisivo, fenómeno que no se veía desde 2017.

Al ver más en detalle, el mes pasado hubo 881.200 argentinos que salieron al exterior para hacer turismo, un aumento del 24% interanual, de acuerdo con el último informe de Estadísticas de turismo que publicó el Indec. “Se posicionó como el tercer abril con mayor turismo emisivo desde el inicio de la serie (2016), solo superado por 2017 y 2018″, dimensionaron desde la consultora LCG.

Leé la nota completa acá.

11.00 | La viceministra de Salud sobre el conflicto con el Garrahan

Hospital Garrahan – La verdad detrás del conflicto



El Garrahan tiene 953 empleados administrativos y solo 478 médicos de planta. Lo insólito: el presupuesto destinado a sueldos administrativos supera al que se destina a todo el cuerpo médico.



El Ministerio apoya al Garrahan y… — Cecilia Loccisano (@LoccisanoCeci) May 29, 2025

10.30 | ARCA posterga los vencimientos de Ganancias y Bienes Personales: quiénes deben pagar el impuesto al patrimonio

Por Silvia Stang

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) decidió extender por unos días el plazo para presentar la declaración jurada y pagar los saldos de Ganancias y Bienes Personales. Es decir, se les da más tiempo a quienes están inscriptos en esos impuestos para cumplir con las obligaciones correspondientes al período fiscal 2024. La novedad implica, concretamente, que habrá tiempo hasta el 23 de junio para hacer la declaración, y hasta el 24 de junio para abonar el saldo resultante de los tributos. La decisión fue anunciada por el organismo el miércoles por la tarde, con un posteo en la red social X, y se oficializó en la madrugada de este, jueves con la publicación de la resolución 5702 en el Boletín Oficial.

Los vencimientos se iban a producir entre el 11 y el 13 de junio, en el caso de la declaración jurada, y entre el 12 y el 17 de junio para los pagos, dependiendo el día exacto del número en que finaliza el CUIT del contribuyente. Con el cambio, las fechas serán las mismas para todos.

La extensión del plazo había sido pedida por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que nuclea a los contadores de la jurisdicción. En un comunicado, la entidad explicó ayer que hizo la solicitud dadas las tareas que tienen en estos días los profesionales.

Leé la nota completa acá.

10.00 | Villarruel por el Día del Ejército Argentino

¡Feliz Día del Ejército Argentino!

Orgullosa hija de un militar que vistió el uniforme de la Patria y la defendió contra los terroristas del ERP en el monte tucumano y en Malvinas ante la usurpación inglesa.

A todos los hombres y mujeres que integran el Ejército un abrazo de… pic.twitter.com/UnmpA3GC0b — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) May 29, 2025

09.40 | Cambios en instalación de medidores eléctricos

LA BUROCRACIA ES EL ARTE DE HACER DIFICIL LO SENCILLO APELANDO A LO INUTIL. Le escuché esta definición ayer a Carlos Fernández, Ministro de Economía de Paraguay, y no puedo sacármela de la cabeza. Además no podría aplicar mejor a la Resolución 165/25, con firma de @emarzoratiok,…

09.20 | Bullrich anunció que detuvieron a líderes de la organización criminal Tren de Aragua en la Argentina

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este jueves que detuvieron en la Argentina a líderes del Tren de Aragua, una banda criminal de origen en Venezuela que el gobierno de Javier Milei ya había incluido en la lista de organizaciones terroristas.

Los dichos de Bullrich ocurrieron en la previa de una conferencia que dará en la sede de su cartera, en la Avenida Gelly y Obes, donde incluirá mayores detalles sobre cómo dieron con estos delincuentes y cuántos identificados hay.

“Es una operación muy importante, es la primera vez en la Argentina que se detecta una organización del Tren de Aragua y se logra desbaratar esa organización”, adelantó Bullrich en Radio Rivadavia, minutos antes de encabezar la conferencia de prensa en el ministerio.

“Nosotros hemos declarado al Tren de Aragua como una organización terrorista, está inscripta en el registro. Y algunos de los líderes que hemos detectado están nombrados como terroristas”, indicó también la funcionaria nacional.

08.55 | El Gobierno habilitó a una nueva aerolínea a operar en el país

En el marco de la política de cielos abiertos, el Gobierno nacional habilitó a una nueva aerolínea a operar en el país. Se trata de Domus Airways S.A, una línea aérea estadounidense -pero creada por un argentino- que realizará distintas rutas tanto nacionales como internacionales; incluso se podrá llegar a destinos como Lima, Miami, Río de Janeiro y Houston.

La encargada del anuncio fue la Secretaría de Transporte, a cargo de Luis Pierrini, que mediante la Disposición 15/2025 publicada en el Boletín Oficial, le dio autorización a la empresa con base en el estado de Florida (Estados Unidos) para operar 10 rutas.

De acuerdo a un comunicado de la Secretaría, Domus “venía gestionando sin éxito esta autorización desde el año 2018″, y que “gracias a la desregulación del sector aéreo y la desburocratización del Estado, la han conseguido con mayor celeridad, dando el primer paso para que la compañía pueda explotar servicios aéreos en el país”.

Leé la nota completa acá.

08.40 | Sturzenegger explicó los cambios para viajar con menores fuera del país

TE FACILITAMOS VIAJAR AL EXTERIOR CON TUS HIJOS. A partir de junio en toda emisión o renovación de pasaportes de sus hijos los padres podrán registrar el consentimiento para que viajen solos o acompañados al exterior sin necesidad de realizar más trámites (hasta hoy se requería…

08.15 | Críticas de Talerico

Asalto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sólo hace ampliarla, por intereses políticos.



Asalto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sólo hace ampliarla, por intereses políticos.

Ni en el Gobierno de Alberto Fernández, lograron tanto.

08.01 | Pagotto, sobre la ampliación de la Corte

El día después de que comenzara a tratarse en el Senado la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, en comisión, el senador libertario Juan Carlos Pagotto vio con buenos ojos que el máximo tribunal tenga un total de cinco miembros (como ahora) o hasta siete.

“Siete me parece un número adecuado, que no es ni muy grande ni muy chico, y puede permitir un mejor desempeño de la Corte”, sostuvo en Radio Mitre.

En tanto, pidió tampoco “exagerar” y se mostró en contra de quienes proponen que haya un representante por provincia en el máximo tribunal.

“La Corte es un problema que hay que estudiar, es una institución fundamental del país”, indicó.

07.20 | El Gobierno habilita un nuevo trámite para emitir el pasaporte y autorizar la salida del país de menores en simultáneo

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) habilita desde el 2 de junio un nuevo procedimiento para autorizar la salida del país de menores de edad con pasaporte ordinario, que podrá tramitarse en simultáneo con la solicitud del documento de viaje. Según la Disposición 373/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la medida busca simplificar los trámites migratorios para menores argentinos y agilizar la carga administrativa tanto para las familias como para las autoridades fronterizas.

El nuevo sistema permitirá que los progenitores, argentinos o extranjeros con residencia legal, autoricen a sus hijos menores de 18 años a viajar solos al exterior mediante un trámite que se realizará directamente ante el Renaper, en cualquiera de sus centros de atención, oficinas seccionales o consulados habilitados. La constancia será digital, se remitirá automáticamente a la Dirección Nacional de Migraciones y tendrá validez hasta la mayoría de edad del menor o el vencimiento del pasaporte.

El alcance de la medida se limita, en una primera etapa, a menores argentinos (nativos o por opción) que viajen solos al extranjero con pasaporte ordinario vigente, y cuyas autorizaciones sean otorgadas por ambos progenitores, también argentinos o con residencia temporaria o permanente. En los casos de hijos con un solo vínculo filiatorio, bastará con la autorización del adulto a cargo.

Leé la nota completa acá.

06.46 | El análisis de Joaquín Morales Solá en LN+: “Nadie recuerda a un presidente que haya negado un saludo”

El análisis de Joaquín Morales Solá en LN+: “Nadie recuerda a un presidente que haya negado un saludo” Captura de video

Quiero hacer alguna referencia a algo que pasó el domingo en la Catedral, en el Tedeum por el 25 de mayo. No me refiero solo a lo que dijo el arzobispo Jorge García Cuerva, que pidió una pacificación nacional, diálogo y construcción de puentes, y describió con mucha precisión y exactitud a una sociedad fragmentada, ganada por el odio más que por los afectos. Me quiero referir sobre todo a la actitud que tuvo el Presidente con Jorge Macri, a quien no le dio la mano, y a la vicepresidenta, a quien tampoco saludo.

De esto se habló poco. A mi me extraña mucho pero no se habló casi nada. Se habló más de las empanadas de Ricardo Darín que de esto, que realmente fue escandaloso. Si uno ve la filmación -no la foto- se da cuenta que el arzobispo, cuando mira que no lo saluda a Jorge Macri ni a la vicepresidenta, se apresura a saludarlos para que no queden tan desairados.

La pregunta que uno se hace es si la victoria reciente del 30% en la capital le dio esa soberbia o es que es así. Sinceramente creo que el Presidente va a ser así si gana y si le toca, en algún momento, perder alguna elección. Hay algo en el mileísmo, un trauma antiguo, que yo no voy a descifrar, pero que lo lleva a hacer de las malas formas un programa y una estrategia política.

06.19 |Quiénes son los jóvenes libertarios detrás de la nueva programación de Paka Paka

Por Maia Jastreblansky

El día que Javier Milei llegó a la Casa Rosada, los jóvenes que militan al Gobierno en redes sociales comenzaron a soñar con ver a Gokú−el guerreros aiyajinque protagoniza la serie japonesa Dragon Ball, de Toei Animation− en el lugar de Zamba, el niño de Clorinda (Formosa) ícono del canal infantil estatal Paka Paka. En charlas privadas y públicas, constantemente repetían que la serie manga “transmite los valores libertarios”. Pero aquello que los influencers decían en broma o a modo de anhelo en redes sociales podría convertirse en realidad en julio, si se culminan los últimos detalles administrativos para relanzar los contenidos de la señal para niños.

04.40 | El Gobierno captó los US$1000 millones que buscaba de inversores internacionales

Por Javier Blanco

El Gobierno logró su objetivo al captar hoy US$1000 millones de inversores internacionales con la emisión del Bonte30. De esta manera, logró romper el bloqueo que enfrentaba para acceder al mercado global, producto de su largo historial de incumplimientos.

Se trata de un bono a 5 años y pagadero en pesos, pero suscribible solo en dólares. Tiene además una opción de “rescate” a los dos años.

03.40 | Alertan por la baja tolerancia a las críticas y el discurso estigmatizante del Gobierno contra la prensa

Por Mariano De Vedia

Sociales - El discurso del presidente Javier Milei en AmCham Summit 2025 AmCham

Una baja tolerancia a las críticas y la persistencia de discursos estigmatizantes desde lo más alto del poder caracterizan la relación del gobierno de Javier Milei con los medios y periodistas, según un informe difundido en marzo último por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, uno de los principales cuerpos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El organismo, que protege el derecho a la libertad de pensamiento y expresión en el hemisferio, desarrolla su misión dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y juega un papel fundamental en la consolidación de la democracia en la región.

03.00 | Cristian Ritondo planteó la necesidad de que Pro y La Libertad Avanza alcancen un acuerdo electoral a nivel nacional

El diputado nacional Cristian Ritondo habló de la posibilidad de concretar un acuerdo nacional con La Libertad Avanza y evaluó que sería “muy importante”. El presidente del partido amarillo en la provincia de Buenos Aires señaló que de esa forma se podrían conseguir triunfos en diferentes distritos del país aunque aclaró que ese eventual acuerdo dependería de los dirigentes de Pro a nivel nacional.

“El acuerdo es en la provincia de Buenos Aires, aunque por supuesto me gustaría ayudar en todos los distritos del país, y que vayamos juntos”, marcó el jefe del bloque de Pro en la Cámara de Diputados, entrevistado por Joaquín Morales Solá en LN+. “Tener un acuerdo nacional sería muy importante. Venimos de un acuerdo en el Chaco donde se ganó con el PRO, LLA y el radicalismo (…) Ojalá podamos trabajar para que podamos ir juntos en todos los distritos”.

02.15 | Tras la caída de Macri, Cristina arriesga su corona

Por Carlos Pagni

Por muchas razones los principales actores de la vida pública están prestando la máxima atención, otra vez, a los comicios que se celebrarán en la provincia de Buenos Aires. El atractivo no se debe a que los puestos que se distribuirán el 7 de septiembre tengan demasiada relevancia institucional. Se elegirán legisladores provinciales, concejales municipales y consejeros escolares. Las razones que vuelven interesante a ese torneo son políticas. Será la primera competencia del año en la que el peronismo arriesga una posición importante de poder. Y no cualquier peronismo. El peronismo bonaerense. Si esa fuerza se muestra vital, competitiva, quedará instalada en el horizonte una hipótesis decisiva: la posibilidad de que en 2027 haya un regreso de lo que se fue en 2023. La sola conjetura de esa restauración es capaz de modelar el sentido de toda la experiencia liderada por Javier Milei. Sin embargo, lo que vuelve más significativa esa batalla es otro factor: en ella juega su destino el liderazgo de Cristina Kirchner. Así como la corona de Mauricio Macri fue puesta en crisis por Milei en el duelo porteño de hace dos domingos, la de la expresidenta está bajo la amenaza de Axel Kicillof. Quiere decir que estas elecciones generales contienen, como una especie de mamushka, una interna sectorial. Significa que con la excusa de cubrir las bancas de un par de legislaturas locales se podría estar inaugurando un proceso de renovación en las dos corrientes que signaron la vida nacional durante más de veinte años. Sigue siendo curioso que esa densidad corresponda a enfrentamientos en los que se disputan cargos bastante secundarios.

01.30 | El Senado bonaerense avanzó con la designación de 131 jueces y se demoran las definiciones por las reelecciones

Por Javier Fuego Simondet

La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires aprobó este miércoles 131 pliegos de jueces, fiscales y defensores, en una sesión ordinaria en la que no se abordó el debate sobre la vuelta de las reelecciones indefinidas de intendentes y legisladores, un tema que enfrenta a los sectores de Cristina Kirchner y Axel Kicillof en la interna del Partido Justicialista.

Los senadores provinciales votaron por mayoría los pliegos que se pusieron en consideración, de funcionarios que ocuparán cargos en los departamentos judiciales de Avellaneda, Bahía Blanca, Junín, La Matanza, La Plata, Mar del Plata, Mercedes, Merlo, Moreno-General Rodríguez, Quilmes, San Isidro, San Martín, Trenque Lauquen, Zárate-Campana, Azul, Avellaneda-Lanús y Lomas de Zamora.

00.45 | El Gobierno oficializó la reforma migratoria: nuevas categorías de residencia y cambios en las condiciones para ingresar al país

Tal como había anticipado el vocero presidencial Manuel Adorni a través de una conferencia de prensa, el Gobierno estableció cambios en la reforma migratoria. A través del Decreto 366/2025, publicado en el Boletín Oficial, se modificaron las categorías de residencia, las condiciones para ingresar y permanecer en el país y los accesos a la salud y educación.

En primera medida se asentaron nuevos criterios de ingreso y residencia para regular la permanencia de extranjeros. “El Estado en todas sus jurisdicciones asegurará el acceso igualitario de los inmigrantes a las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, de acuerdo con los derechos y obligaciones correspondientes a cada categoría migratoria, en particular en lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”, afirmaron en el documento.