El Gobierno desmintió a la UBA: asegura que no le debe fondos

Luego de que la Red de Hospitales Universitarios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtiera por la falta de capitales para el funcionamiento de los hospitales, el Gobierno salió a responder ante la advertencia de “inminente paralización” si no reciben fondos nacionales.

“Frente a las falsas acusaciones por parte de las autoridades de la UBA, el Gobierno transfirió mensualmente a esa universidad la totalidad de los créditos presupuestarios asignados por la Ley N°27.798 de Presupuesto 2026, que incluyen la función salud, tanto para gastos en personal como para gastos de funcionamiento", expresó el comunicado publicado por el Ministerio de Capital Humano.

Y añadió: “El reclamo de la UBA, basado en una nota oportunamente respondida por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, apunta a obtener una asignación adicional sobre la partida ‘Hospitales Universitarios’ por un monto de $79.763.113.948″.

“La UBA solicitó, por nota del 30 de abril de 2026, que se le asignen $75.371.896.068 de esa partida, es decir, el 95% de un fondo que pertenece a todo el sistema universitario nacional”, acusó el texto que fue compartido por la ministra Sandra Pettovello y el presidente Javier Milei.

Tras aclarar que desde la cartera de Capital Humano consideran “inadmisible” que, a través de “amenazas de medidas de fuerza”, la universidad pretenda “apropiarse del crédito presupuestario” destinado al conjunto de hospitales universitarios de todo el país e “imponer criterios de distribución de una partida que pertenece al sistema universitario completo y no a una sola institución”.

Posible parálisis

En una conferencia de prensa este martes, los directores de la Red de Hospitales Universitarios aseguraron que, “si la plata de funcionamiento hospitalario no llega, no pueden funcionar”. Según su denuncia, se trata de una partida de unos $80.000 millones, de los cuales un cuarto debió haberse ejecutado entre enero y abril.

“De esos 80.000 millones no recibimos un peso. Ya estamos funcionando al 50%”, afirmó Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas “José de San Martín”. “Ya achicamos el funcionamiento, ya empezamos a restringir los servicios de seguridad, limpieza, licitaciones para compras de medicamentos y honorarios para anestesistas. Todo eso es plata y esa plata no la tenemos”, detalló.

La Facultad de Ciencias Médicas de la UBA Camila Godoy

La mayoría de la partida de fondos nacionales para el funcionamiento de los hospitales va para la UBA, que tiene seis: además del Clínicas, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria.

“Los gastos de funcionamiento de una institución son cuantiosos. Cuatro meses de no ingreso del presupuesto significa que al proveedor no le podes pagar. Tenés que recurrir a la buena voluntad, gestionar, conversar. Estás pasando de pago a 60, a 90, a 120 días, porque ya entramos en el quinto mes. ¿Hasta cuándo? Tiene un límite y es cuando no te entregan o te piden el cash previo a la entrega del insumo correspondiente”, añadió Norberto Lafos, director del Instituto de Investigaciones Médicas.

Y siguió: “Los insumos están dolarizados, siguen aumentando. Los costos de medicamentos de atención son prácticamente inaccesibles. Llega un momento que nuestra responsabilidad nos lleva a decir basta: hasta dónde podemos llegar o hasta cuándo. El término de 45 días es un término relativo, pero que es más o menos lo que uno calcula que podemos llegar a funcionar con la calidad que lo estamos haciendo al día de hoy”.