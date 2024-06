Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

04.30| Las urgencias que distraen al “topo” que quiere destruir el Estado

Por Martín Rodríguez Yebra

Javier Milei experimenta estos días el sabor agridulce que puede tener el éxito en la política. Los triunfos en este oficio son apenas el anticipo de la próxima batalla. Lo que suele cambiar es el adversario. Si la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal representó su imposición sobre “la casta”, se enfrenta ahora a un enemigo mucho más difuso y traicionero: las agujas del reloj.

La ansiedad que se percibe en los mercados desde hace tres semanas tiene un correlato que empieza a trasladarse a las encuestas de opinión pública y se filtra hacia el interior del Gobierno. Refleja la inquietud por la salud del programa económico, eficiente hasta ahora para bajar la inflación y acomodar las cuentas fiscales, pero a costa de una de recesión angustiante y de extender por tiempo indefinido una medida paralizante como es el cepo cambiario.

03.50 | El Gobierno ya trabaja en una nueva versión de la reforma electoral y evalúa bajar la edad de votación

Por Cecilia Devanna

Después de la aprobación de la Ley de Bases y del paquete fiscal, el Gobierno volverá a la carga parlamentariamente con uno de los ítems que debió dejar afuera de la versión original en el camino de las negociaciones con la oposición dialoguista: el capítulo de la reforma electoral.

Con ese paquete, sobre el que ya trabajan en Balcarce 50 y esperan presentar dentro de 30 o 40 días, buscarán avanzar con la eliminación de las PASO, incluir listas abiertas, la posible implementación de la Boleta Única y hasta analizan una posible baja de edad para votar, que podría ubicarse en los 13 años. No insistirán en cambio, para garantizar que avance el proyecto, con el sistema de circunscripciones, que contemplaba la primera versión de la ley ómnibus y que generó amplias resistencias.

03.10 | Guillermo Francos: “La ley es el inicio de un proceso, ahora se verá si somos eficientes o no”

Por Maia Jastreblansky

Guillermo Francos está exhausto. Es viernes por la tarde, durmió muy poco por la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal y tuvo un día ajetreado, la “agenda del día después”. El jefe de Gabinete cree que la sanción de las leyes es un “hito institucional” que permitió demostrar que Javier Milei puede gobernar en minoría y sin gobernadores propios. Pero reconoce que, para que la gente vea mejoras palpables en su economía, todavía habrá que transitar un “proceso”. Y que el alivio no llegará de un día para el otro. “Habrá que ver cuál es la nuestra habilidad de gestionar la ley. Ahora se verá si somos eficientes o no”, reconoce.

Entrevista con Guillermo Francos

Respecto al sendero económico asegura que “el Presidente está actuando con prudencia”. “Él tiene conciencia de que hay posibilidades técnicas de eliminar el cepo pero es con riesgo y no quiere correr ese riesgo”, dice a LA NACION en una entrevista en el salón de los Escudos. Sobre el futuro político, considera que La Libertad Avanza y Pro tienen que avanzar en una propuesta conjunta, pero subraya: “Pro está ahí, entre la política tradicional y el cambio. Nosotros somos el cambio total”.

02.30| Andrés Malamud: “Milei está intentando fundar un partido desde el Gobierno como lo hizo Perón”

Por Luciana Vázquez

“El Gobierno aprendió que los partidos siguen siendo importantes”, sostiene. “En 2025, Milei a lo sumo podrá buscar una minoría en el Congreso pero la mayoría es prácticamente imposible”, analiza. “Cuando un gobierno está en minoría, la gobernabilidad se construye con alianzas”, explica. “Macri fundó un partido desde la sociedad como lo hizo el radicalismo en el siglo XIX”, compara. “La función de PRO en el gobierno de Milei sería dar gestión, ser la tercera pata de un gobierno que desprecia la gestión, que tiene que ver con manejar el Estado, y Milei odia al Estado”, señala. “Macri cree que tiene que disputar la concepción del estado con Milei y para eso necesita un partido que tenga cierta autonomía”, reflexiona. “El radicalismo es el partido de la democracia y de la hiperinflación. En un contexto de inflación alta, no tiene oferta para dar”, afirma.

“Kicillof está tratando de construir una alternativa post kirchnerista, no antikirchnerista”, precisa. “Karina Milei tiene un olfato que es más humano que político”, dice. “Hay un trío de una Milei y dos Menem que se encarga de rosquear para construir un partido”, desarrolla. “Si al Gobierno le va bien con la economía, van a plantear las legislativas de 2025 como un plebiscito en apoyo a Milei”, sostiene. “Si los partidos se hubieran movilizado y organizado nacionalmente en 2023, le obstruían la llegada al outsider Milei”, cree. “Milei llega sobre todo porque los partidos desertaron de su rol de organización nacional y de movilización electoral”, sigue. “Villarruel genera confianza a partir de no andar con el cuchillo entre los dientes, lo que no significa que no lo tenga enfundado, listo para cuando haga falta”, explica. “La apuesta de Milei es que los argentinos crean en la Argentina porque los extranjeros creen”, dice. “Los extranjeros van a twittear por Argentina pero no van a invertir”, aclara.

