Javier Milei hizo “doble turno” en una jornada repleta de reuniones y rumores de cambios en su gabinete

Colectivos, taxis, autos y transeúntes alteraron su rutina en la mañana del lunes, en la zona de la Casa Rosada. Vallada Balcarce 50 como en jornadas de manifestaciones, los habitués sufrieron el cambio de rutina del presidente Javier Milei, que suele quedarse los lunes en la quinta presidencial de Olivos.

Esta vez, claro, fue diferente. Dispuesto a no perder tiempo ni iniciativa, el presidente Milei llegó ocho minutos antes de las 9 de este lunes a la Casa Rosada. En la mañana después de la categórica derrota a manos de Fuerza Patria en territorio bonaerense, el Presidente convocó a su gabinete, en medio de rumores de cambios de nombres y estrategia como respuesta al fracaso electoral en el distrito más poblado del país. Fue el inicio de un día lleno de idas y vueltas, reuniones con su equipo e indisimulable tensión, antes de una nueva reunión de gabinete, por la tarde, esta vez con su equipo completo y la disposición a tomar decisiones a futuro.

La reunión del Presidente con su equipo, que comenzó puntual, a las 9.30, duró dos horas y se dio en una jornada en la que comenzó complicada para el país en los mercados nacionales e internacionales. ¿De qué se habló? Se repitió, según contaron a LA NACION desde el Gobierno, la palabra “autocrítica”, la necesidad “de buscar más cercanía con la gente”, y explicarles “que no vamos contra la gente sino contra los curros”. Hablaron, además del Presidente, el asesor todoterreno Santiago Caputo y su par de Seguridad, Patricia Bullrich, ambos con incidencia lateral en la estrategia bonaerense diseñada por Karina Milei y Sebastián Pareja. A la tarde, Milei volvió a citar a su gabinete, esta vez con participación de su equipo económico, ausente en la reunión matinal para atender los vaivenes de los mercados en una mañana difícil.

Al terminar la reunión de gabinete, los ministros que salían se cruzaron en la explanada de la calle Rivadavia con una delegación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que encabeza su titular, Ilan Goldfajn. Segundos después llegó a Balcarce 50 el ministro de Economía, Luis Caputo, junto a su secretario de Finanzas, Pablo Quirno, que participaron del cónclave, que se extendió casi hasta la una de la tarde

“Conversamos sobre la agenda de reformas económicas de Argentina, el impulso al sector privado, la agenda de seguridad y la integración del país en la región en el mundo”, posteó el titular del BID, un mensaje que luego retuiteó el propio mandatario. Mientras Milei se quedaba a almorzar a solas con Caputo, Francos y Goldfajn rememoraron, en reunión privada, aquellos tiempos compartidos en el BID, entidad de la que Francos fuera director por Argentina durante la presidencia de Alberto Fernández.

Entre reunión y reunión, Milei se hizo un rato para ingresar a la red X. Desde allí reposteó distintos pronósticos e informaciones sobre una inflación a la baja a partir del 1,6 por ciento de suba que arrojó en agosto el IPC porteño. También se sumó a la condena, a través de su reposteo, del atentado terrorista contra un autobús en Jerusalén, que dejó al menos cuatro víctimas, entre ellas la argentina Sara Mendelson.

Mientras Milei almorzaba con el ministro de Economía, los funcionarios que recorrían los pasillos de la Casa Rosada hablaban de “posibles cambios”, y no descartaban que se produjeran en la misma jornada del lunes. Es que ni bien se confirmó la derrota electoral por 13 puntos de diferencia, el Presidente había prometido “autocrítica” y “corregir lo que tengamos que corregir”, sin menciones particulares, pero luego de un frío saludo con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el escenario del espacio Vonharv. Además de varios ministros, no estaba allí en Gonnet Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei en el armado nacional y salpicado por los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo, que alude a presuntas coimas.

Patricia Bullrich llegando a la reunión de gabinete Valeria Rotman

Los cambios son reclamados, en principio, por el ala que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, y pegan en la línea de flotación de los primos Menem, ya cuestionados puertas adentro por su estrategia electoral en las provincias, y el manejo del Congreso en el caso de Martín Menem.

“DT ordene YA el equipo. Acá seguiremos bancando HASTA EL FINAL. Pero ordene YA el equipo. Ordene el equipo y VENCEREMOS”, escribió el youtuber libertario Daniel Parisini, alias el Gordo Dan, luego de consumada la derrota. Parisini, que responde a Santiago Caputo, pidió desplazar a Sebastián Pareja, el armador oficialista en la provincia de Buenos Aires. Los integrantes de las Fuerzas del Cielo también atacaron a Maximiliano Bondarenko, candidato de La Libertad Avanza en la tercera sección electoral, por decir a CNN radio que su madre jubilada “no llega a fin de mes” y que “hay que escuchar a la gente”.

Al margen de esas peleas internas, y en una jornada también atípica para él, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo-que tampoco estuvo el domingo por la noche en Gonnet-volvió a su oficina después del almuerzo y regresó a la Casa Rosada para la reunión de la tarde. Fue un día fatal para las acciones argentinas, que sufrieron una dura caída en Wall Street, mientras crecía el nerviosismo en los mercados.

Los rumores de cambios se sucedieron durante el día. El primero en enfrentarlos desde el oficialismo fue el jefe de gabinete, Guillermo Francos, otro de los grandes ausentes anoche en el búnker libertario en Gonnet. El ministro coordinador reconoció que habló con su par bonaerense, Carlos Bianco, y que habrá cambios, pero los postergó en principio hasta diciembre, cuando- si todo marcha de acuerdo a las encuestas- la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich asuma como senadora, su par de Defensa Luis Petri como diputado, y se concrete la salida de Manuel Adorni, electo legislador porteño luego de las elecciones del 18 de mayo pasado.

Sandra Petovello, que estuvo ayer ausente en el búnker de La Libertad Avanza en La Plata, al llegar a la Casa Rosada para la reunión de gabinete Valeria Rotman

“Vamos a analizar todo esto y tratar de enfocarnos hacia las elecciones de octubre de la manera en que nos permita obtener un triunfo ahí”, dijo Francos en relación a la primera reunión de gabinete. Sobre los cambios de nombres en el elenco ministerial, el jefe de gabinete-que ayer se excusó de asistir por un problema familiar-intentó poner paños fríos.

“Eso es un tema que tiene que resolver el Presidente, todavía no lo ha expresado. Yo creo que, obviamente va a haber cambios después del 10 de diciembre porque hay algunos integrantes de gabinete que se van al Congreso y eso permitirá incorporar a otras figuras para ocupar esas funciones. El resto de los que estamos siempre obviamente estamos a disposición del Presidente y lo que él haga supongo que será lo mejor para la integración de un equipo de trabajo”, detalló Francos, sin dar demasiados detalles.