Javier Milei defendió los decretos de Lijo y García-Mansilla y habló del escándalo de $LIBRA

Un día después de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente Javier Milei defendió los decretos para nombrar en comisión a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces para la Corte Suprema, habló del escándalo de $LIBRA y desmintió haber pedido la intervención federal de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, negó haber cambiado de postura respecto a Ucrania, luego de que la Argentina se abstuviera de votar en la ONU una resolución a su favor.

Durante una entrevista con Luis Majul para La Cornisa, por LN+, calificó de “chimentos de peluquería” un artículo sobre la memecoin que promocionó en su cuenta de X. Además, minimizó el enfrentamiento entre Santiago Caputo y Facundo Manes durante la sesión del sábado . “Dijo que fueron dos trompadas pero fueron dos palmaditas en el pecho. Pero no me sorprende porque lo impulsó una periodista del Grupo Clarín, que me la tiene jurada”, expresó en la entrevista.

El Presidente cargó contra la prensa. Sostuvo que Clarín fue el que tergiversó lo que pasó con el diputado nacional del radicalismo. “ Para variar, Clarín miente ”, dijo el mandatario, que también acusó al grupo de medios de “crecer en base a negociaciones turbias con el Estado”. Una referencia similar a la que el Gobierno puso cuando pidió la intervención de Defensa de la Competencia y del Enacom para analizar la venta de Telefónica a Telecom.

Milei, sobre $LIBRA: “Chimentos de peluquería”

Sobre el escándalo $LIBRA, indicó que los datos que publicó el diario de Estados Unidos The New York Times parecen “chimentos de peluquería”. En ese artículo, el medio apuntó contra un presunto pedido de coimas para acceder a Milei de parte de asesores y empresarios y puso el foco en el criptogate. “Por ahí [hablan] los que querían tener las reuniones y no las tuvieron”, manifestó el jefe de Estado. Se negó a desacreditar a los organizadores de la cripto que él mismo promocionó. Se trata de Mauricio Novelli y Hayden Davis, que tal como se difundió en The New York Times existiría un audio de Davis en el que el creador de $LIBRA se arroga tener control sobre Milei y su entorno para hacer negocios.

Milei reconoció que le habían acercado la propuesta para financiar a las pymes a través de la cripto $LIBRA. “Cuando se generó la mínima sospecha aclaré que no me habían hackeado la cuenta y bajé el tuit. Me pareció bien un proyecto para fondear empresas argentinas”, explicó y añadió: “Todos los que entraron ahí, entraron voluntariamente. Nadie les puso una pistola en la cabeza”. Luego, arremetió contra The New York Times: “Son un medio muy anti Trump”.

En Vivo, Habla El Presidente Javier Milei Los Que Entraron En $LIBRA Fue Voluntariamente

“Esas personas no tienen acceso al mercado de créditos. No tienen acceso al financiamiento. Yo pensé que era un buen instrumento para dar financiamiento a estos proyectos. Me pareció bárbaro. Acá no tenés, como en Estados Unidos, mercado de capitales”, recalcó el Presidente, quien insistió en su intención de “levantar murallas” para que no se pueda acceder a él tan fácilmente y agregó: “Todo lo que sea para ayudar a los argentinos a mí me entusiasma”.

En este punto, el jefe de Estado apuntó contra los que tras el tuit sobre $LIBRA ironizaron con su premisa de que es un especialista en crecimiento económico con o sin dinero, entre ellos la expresidenta Cristina Kirchner. ”¿Cuántas veces lo dije? Después hay asuntos de finanzas que también manejo, pero el tema de criptomonedas y tokens no. Es un instrumento sofisticado. Yo solo sé de unos campos. El mundo evoluciona, es diverso", subrayó.

La respuesta a Cristina Kirchner: “Está dos veces condenada”

En el marco del escándalo cripto, Milei cuestionó a Cristina Kirchner por tildarlo de “estafador serial” y remarcó que la expresidenta “está dos veces condenada”. “Tiene el problema de la causa Los Sauces, Hotesur, la Rosadita, Vialidad. Le encontraron 5 palos verdes a la hija. Seamos serios. Si hay alguien que ha estafado en la Argentina ha sido la política y en especial los Kirchner. ¿Dónde están los fondos de Santa Cruz? 600 palos de la época de la Convertibilidad. Ella era parte de la casta política del golpe de Duhalde a De La Rúa”, criticó.

En vivo, habla Javier Milei: "Kicillof es un inútil, se tiene que correr"

“Cristina, con el tema del Fondo del Bicentenario, se quería llevar del Banco Central 10 mil millones de dólares. La puso a [Mercedes] Marcó del Pont [como presidenta] y se los giró directamente. Por eso hoy tendría que estar presa. Eso a plata de hoy son 15 mil millones de dólares. Esa es toda de Cristina. Después vino el dólar futuro con 25 mil millones de dólares. La política y los Kirchner usaron el BCRA, en resumen, para estafar a los argentinos de bien 110 mil millones de dólares. Hablame ahora de estafa piramidal”, consideró.

El Presidente criticó a Villarruel y dijo que no pidió la intervención de la Provincia

Respecto a la Asamblea Legislativa en la que se dio inicio a las sesiones ordinarias, el mandatario señaló que se sintió cómodo con el recinto medio vacío por la ausencia de legisladores de la oposición, y afirmó: “Quizás es un anticipo de la Argentina que viene, donde no hay zurdos resentidos y cucarachas kukas. Quizás solo estén quienes tienen diferencias pero buscan el camino de la libertad. ¿Sabe porque no fueron? No se pueden bancar tantas verdades, tanto éxito. No dejan de ser de izquierda, gente envidiosa, fracasada. Frente al éxito ajeno, se ponen mal. Por eso no fueron. Es una postal del futuro, eso cada vez va a estar más violeta”.

Por otro lado, criticó a su vicepresidenta, que según él, apuró el final de la sesión al darla por terminada. “Se ve que no mira mis discursos, todos mis discursos terminan igual”, afirmó, aludiendo a la frase “viva la libertad carajo”. El sábado, Villarruel dio por cerrada la sesión antes de eso y Milei se lo marcó en público: “Esperá, no te apures”, le dijo.

Luego, ante los reiterados hechos de violencia en la provincia de Buenos Aires, el mandatario desmintió que haya querido intervenir la PBA y se solidarizó con la familia de Kim Gómez, la niña de 7 años que fue asesinada en La Plata. ““Está claro que la provincia es un baño de sangre. Lo que estoy diciendo es que [Axel] Kicillof es parte del problema, no de la solución. Adhiere a la doctrina de Zaffaroni, el wokismo. Pone a los delincuentes como si fueran víctimas y a las víctimas como victimarios. Es un desastre, no se puede trabajar con él. Mientras que él quiere liberar a los delincuentes y yo estoy del lado de la Policía y los buenos. El que las hace, las paga”, cuestionó.

Milei justificó la designación de Lijo y García-Mansilla en la Corte y pidió que el Senado “haga lo que tenga que hacer”

Milei justificó la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema, la cual fue cuestionada por el arco político opositor, y cruzó: “ Hay que tener mucho cuidado con los ñoños republicanos que dicen que es institucional cada cosa que no les gusta . He visto muchos criticar que ni siquiera son abogados”. “El nombramiento es solo por este período legislativo. Están en comisión. Que el Senado haga lo que tenga que hacer, que hagan su trabajo”, sostuvo.

“¿Sabe cuál es la mejor muestra de que está dentro de las reglas? Para los ignorantes, está en el art. 99 de la Constitucional Nacional. La propia Corte le tomó juramento a García-Mansilla, lo que quiere decir que es legal”, continuó. Acto seguido, el Presidente tomó como ejemplo la designación de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, durante el comienzo del gobierno de Mauricio Macri, y dijo que se logró con votos del kirchnerismo.

En cuanto al nombramiento de Lijo, el jefe de Estado resaltó que es un especialista en temas de narcotráfico, ciberdelito y terrorismo y, además, enumeró: “Es respetado por sus pares y asación no le revocó ninguno de sus fallos. Le dicen que duermen las causas. ¿Cuánto tardan? No son solo suyas”. En tanto, aseguró: “ El único político estrictamente político que fue preso quién fue? [Amado] Boudou. ¿Quién lo metió preso? Lijo ”.

Milei negó que la Argentina haya cambiado de postura respecto a la guerra en Ucrania

Luego de que los representantes argentinos ante la ONU se abstengan de apoyar un pedido de Ucrania para que Rusia retire sus tropas y de que el gobierno nacional respalde la propuesta de Estados Unidos, Milei negó que se trate de un cambio radical de posición. “Es falso. ¿Nos queremos poner ásperos? ¿Con quién siempre dije que mi política iba a estar alineada? Con EE.UU. e Israel. Lo de Ucrania ya lo explicó brillantemente Gerardo Werthein“, respondió.

LA NACION