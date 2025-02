Gerardo Werthein ratificó el pedido de paz en la guerra entre Ucrania y Rusia y dijo que la Argentina no cambió de opinión

En medio de las tensiones luego de que la Argentina votara en contra del pedido de Ucrania para que Rusia quite sus tropas, el canciller argentino, Gerardo Werthein, defendió la postura del gobierno nacional y dijo que no hubo un cambio de opinión.

“Ya en el G20 de Sudáfrica, antes de que esta resolución esté sobre la mesa, la Argentina manifestó que nosotros abogamos por una resolución pacífica y diplomática para terminar con la guerra en Ucrania. Cuando Estados Unidos presentó esto, [Javier] Milei dijo que esta es una posibilidad única para apoyar un proceso de paz. Acá murieron ciento de miles de personas y el Presidente privilegió que hay una lucecita para tener paz“, detalló en LN+.

Además, sumó: “No se cambió de opinión. La resolución de Estados Unidos dice que se insta a terminar con esta guerra en la que murió mucha gente. No hay adjetivos ni se adjudican responsabilidades. Europa tenía una resolución con mucha retórica del pasado pero sin ninguna propuesta para resolver . La Argentina va a estar siempre del lado en el que pueda ser partícipe de un proceso de paz. Cuando hay tantas muertes y una oportunidad de pararlo, hay que hacerlo. El resto después se discute”.

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto señaló que no sabe si Milei habló con el presidente de Ucrania e insistió en que la postura del gobierno argentino es a favor del fin inmediato de la guerra. “También hay que pensar que es muy importante que Ucrania recupere sus instituciones, con elecciones, pero primero se necesita paz. En esto, la Argentina comparte la idea de Estados Unidos”, subrayó.

Entre otros temas, Werthein informó que tras la reunión en la CPAC, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a Milei a comer en la Casa Blanca y explicó: “Será un encuentro de acá a los próximos 60 días, lo estamos gestionando. El encuentro fue de dos amigos, de acercamiento”.

Werthein instó a firmar convenios comerciales con Estados Unidos y cuestionó al Mercosur

El canciller se refirió a la presencia del mandatario argentino en Estados Unidos y su encuentro con Trump, sobre el cual remarcó: "La imagen de él [Milei] en el exterior es impresionante, no podía caminar en la CPAC. No solamente es el público, sino funcionarios. El prestigio está dado por lo que Milei hace y no lo que dice. La agenda del presidente es que los argentinos estén mejor y por eso viaja y trabaja".

En este sentido, Werthein sostuvo que la figura del libertario en el exterior está en alza y que, por tal motivo, el escándalo cripto no repercutió en la perspectiva sobre él en el mundo. “ En Estados Unidos no existe el criptogate, no lo escuché nombrar . Nadie me preguntó nada y eso que estuve con mucha gente. Lo único que me preguntan es cómo hizo Milei para lograr tanto en tan poco tiempo. Al principio era difícil de creer”, dijo y sumó: “Libra no puede alterar la imagen del Presidente porque es creciente. Cada vez es más importante y respetado porque los hechos lo acompañan. Esto es trabajo serio en beneficio de la gente”.

También precisó que la intención del gobierno nacional es llevarse bien con Estados Unidos porque resulta “extraordinario” para los argentinos. Al respecto, destacó que la Argentina ahora “está en el mapa del mundo” y debe aprovechar la posibilidad de celebrar convenios comerciales con el país norteamericano para cambiar el futuro de las exportaciones, mientras que cuestionó al Mercosur, organismo al cual tildó de “herramienta antigua que se convirtió en un corsé”.

