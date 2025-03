Cuadro por cuadro, así fue el escandaloso choque de Milei y Santiago Caputo con Facundo Manes en el Congreso

La asistencia de Javier Milei al Congreso para abrir las sesiones ordinarias quedó marcada por el enfrentamiento del Presidente y de su principal asesor, Santiago Caputo, con el diputado radical Facundo Manes. El episodio acaparó la atención pública cuando Manes denunció que Caputo lo había amenazado y agredido. Luego se conoció un video del momento en que el integrante del “triángulo de hierro” mileísta increpa al legislador y le da dos palmadas en el pecho en los pasillos del Palacio.

La siguiente es la reconstrucción paso a paso de la situación más tensa de una noche en la que los opositores al Gobierno habían decidido faltar en masa a la Asamblea Legislativa. Manes, uno de los pocos que decidió concurrir, acaparó un protagonismo inesperado.

22:06: Manes y la Constitución

Milei reclama la aprobación de pliegos de jueces y reivindica la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte. En medio de aplausos de sus fieles, Manes empieza a gritarle y levanta una Constitución.

22.06: Milei interrumpe de inmediato su discurso

Mientras la asistencia libertaria -que dominaba el recinto- aplaude y le grita al diputado radical, Milei retoma la palabra: “Leela, Manes, te va a venir bien. Supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y parece que no entendiste nada. Leela bien”.

El recinto estalla en otra ovación, mientras Santiago Caputo le grita a Manes desde un palco. El diputado se da vuelta y le muestra la Constitución al asesor presidencial.

Facundo Manes le muestra la Constitución a Santiago Caputo Rodrigo Néspolo

22:07: Caos en el recinto

Después de 13 segundos de aplausos a Milei y de gritos de “kirchnerista” hacia la banca donde se sentaba Manes, Milei retoma la palabra: “Quizás tu versión es con inteligencia artificial y cambia de libertaria a kirchnerista como hiciste vos, Manes”.

El diputado estaba en ese momento de espaldas con la Constitución en alto, de cara a Santiago Caputo. Así lo muestra un video que circuló en redes (ya que la cadena nacional nunca enfocó a Manes y se concentró en los aplausos libertarios). Le mostraba el libro y señalaba al asesor.

“¡Delincuente!”, “¡kirchnerista!”, le gritaban a Manes, que en ese momento, con Milei en silencio, responde: “Ustedes son kirchnerismo de derecha”.

22:07: “¿Va a hablar de la cripto ahora?”

Milei calla durante 30 segundos mientras siguen los gritos y acusaciones. Se escuchan insultos a Manes y alguien que le grita “hiperinflación”, seguramente como alusión al gobierno radical de Alfonsín.

Manes vuelve a apuntar hacia el atril presidencial y dice: “¿Va a hablar de la cripto ahora?”, en alusión al escándalo del token $LIBRA que Milei apadrinó y terminó en un fiasco para miles de inversores el 14 de febrero pasado. Así se ve en un video que difundió Javier Lanari, funcionario de Prensa del Gobierno.

Ante los gritos de reacción, Milei se ríe sonoramente mirando hacia su bancada. El diputado radical vuelve a la carga: “Lean la Constitución. Es kirchnerismo de derecha lo de ustedes, son kirchnerismo de derecha”.

22:08: “Te falta lectura, Manes”

Milei escucha la acusación de “kirchnerismo de derecha” y retoma la palabra. “Manes te falta mucha teoría política, no podés confundir a colectivistas con libertarios”. Victoria Villarruel le habla arriba al Presidente y después de un minuto y medio de agitación pide silencio. Milei repite lo que no se había oído con claridad: “Te falta mucha lectura, Manes”.

22:24: El duelo con Caputo

El locutor oficial daba fin a la cadena nacional. Caputo desde el palco y Manes desde su banca se miran desafiantes durante unos segundos. El asesor presidencial empieza a gritarle frases inaudibles para los micrófonos que logran captar la escena. Lo señala y en un momento se lleva el dedo índice y el mayor a los ojos, en un gesto que suele significar “cuidado, te estoy viendo”.

Manes dijo después que le gritaba: “¡Ahora me vas a conocer!”. La escena dura 40 segundos, después de los cuales Caputo sale del palco y se dirige hacia la planta baja del palacio. Detrás de él bajan el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y el youtuber Daniel Parisini, alias GordoDan.

El cruce entre Santiago Caputo y Facundo Manes tras el discurso del Presidente

22:27: Cara a cara

Manes estaba en el pasillo que une el Salón de los Pasos Perdidos y la presidencia de la Cámara de Diputados. Le estaba contando a quienes se le acercaban que Caputo lo había amenazado desde el palco. En ese momento el asesor presidencial lo increpó, acompañado del youtuber Franco Jeremías Antunes (alias Fran Fijap). Le apoyó la palma de la mano en la mejilla, primero, y después acercó su frente a la de él para decirle algo de lo que no hay registro documental. De inmediato le pegó dos palmadas en el pecho y se retiró mascando chicle, mientras Fijap tapaba con violencia los celulares de quienes querían filmar la escena.

22:36: Manes denuncia que fue agredido y amenazado

Manes, rodeado por periodistas, cuenta que después de gritarle al Presidente en pleno discurso, escuchó gritos desde el palco. “Me doy vuelta y era Santiago Caputo. Me empezó a mirar y me decía: ‘Ahora vas a escuchar de mí'. Yo lo interpreté como que me iba a poner la SIDE; la AFIP”.

Relató después el episodio cara a cara con Caputo. “Una persona que venía con él me pegó dos piñas en el pecho”, dijo. “Bajaron de la escalera a buscarme a mí. Si a un diputado de la Nación le pasa esto, ¿qué le puede pasar a un periodista honesto que quiere criticar al Gobierno, como en cualquier democracia? Milei nos está llevando a un país bananero”.

Manes explicó lo ocurrido con Santiago Caputo

2:30: Milei zanja la discusión en redes sociales

De madrugada, el Presidente emite un mensaje en su cuenta de la red X escrito en mayúsculas en el que acusa a Manes de “mentiroso” y suma en sus diatribas a los periodistas que contaron el episodio con Caputo, a los que acusó de “basura” y de “coimeros”.

Retuitea el mensaje de uno de sus seguidores anónimos que incluye un video del momento en que el asesor increpa a Manes a la salida del recinto. “Fueron unas palmaditas nada más y ya se largó a llorar!!!”.

AQUÍ LA PRUEBA DE LO MENTIROSO QUE ES MANNES Y DE LA BASURA QUE SON LOS PERIODISTAS QUE INTENTARON HACER DE ESTO UN ESCÁNDALO...

MUCHOS PERIODISTAS SON PARTE DEL PROBLEMA... COIMEROS... https://t.co/1yb9Il0W73 — Javier Milei (@JMilei) March 2, 2025

Ya en la tarde del domingo Milei republicó en X otro video del encontronazo entre su asesor y el diputado radical, de mayor extensión, con el que intentó probar que no hubo agresión física, aunque al igual que los otros registros la escena resulta incompleta.

Porque apareció un video del enfrentamiento entre Manes y Caputo y no hubo piñas pic.twitter.com/ii5aFkngZX — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) March 2, 2025

