Javier Milei mostró violentos carteles en su contra

El presidente Javier Milei compartió una serie de violentos carteles en su contra que aparecieron pegados en las calles. “Antes de que sea demasiado tarde” y “El ruido será la tumba del régimen”, rezan algunas de las pancartas, en las que se puede ver la cara del primer mandatario editada sobre el cuerpo del dictador Benito Mussolini cuando fue fusilado o una imagen con el rostro del Presidente y una mancha de sangre en la frente que simula ser un disparo en la cabeza.

Junto con las fotos, Milei escribió: “ Los democráticos que todo el tiempo me tildaban de antidemocrático ”. Además, cuestionó a la prensa de no condenar las agresiones en su contra. “A ver dónde están condenando esos periodistas que se sumaban a esa ola de violencia contra mi persona... casi que no dudo que después de tirar la piedra esconderán la mano...”, lanzó.

Los democráticos que todo el tiempo me tildaban de antidemocrático... A ver dónde están condenando esos periodistas que se sumaban a esa ola de violencia contra mi persona... casi que no dudo que después de tirar la piedra esconderán la mano... https://t.co/1cZdCZmI25 — Javier Milei (@JMilei) March 31, 2024

Las amenazas fueron publicadas por un usuario de la red social X, que aseguró estar recibiendo varios mensajes “donde aparece Milei muerto y con mensajes de tipo: vamos a empezar a matar liberales, no descansaremos hasta ver a Milei muerto. “Si bien tomo este tipo de cosas de quién viene, o sea de unos imbéciles, a veces toca tener cierto reparo”, expresó.

Tal como puede verse en las fotos, las pancartas con mensajes sugestivos en contra del Presidente son creación de un grupo musical de punk-rock y noise argentino llamado Cúlmine, que se atribuyó la difusión del lema “noise against Milei”. Esta frase -junto con logo que puede verse en ambos carteles- son inspiración de la banda sueca Noise Against Fascism, que cuenta con una larga lista de canciones con mensajes de protesta hacia las medidas de distintos gobiernos alrededor del mundo.

Las amenazas a Victoria Villarruel

Javier Milei no fue el único personaje del gobierno en recibir amenazas en los últimos días, ya que la vicepresidenta Victoria Villarruel también utilizó sus redes sociales el 24 de marzo pasado para denunciar agresiones y amenazas en su contra.

En este caso, la funcionaria compartió una serie de mensajes violentos que recibió, y escribió: “El amor vence al odio… mujeres agrediendo a otra mujer. Amenazas y conceptos violentos, escatológicos y sexuales para compensar la falta de argumentos después de 40 años de relato único. Solo les queda el insulto, los argumentos y la verdad histórica están de este lado”.

El amor vence al odio… mujeres agrediendo a otra mujer. Amenazas y conceptos violentos, escatológicos y sexuales para compensar la falta de argumentos después de 40 años de relato único. Solo les queda el insulto, los argumentos y la verdad histórica están de este lado. pic.twitter.com/frZcAWHXo9 — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) March 25, 2024

La polémica resurgió en las últimas horas ya que, seis días después, la exlegisladora porteña de Unión por la Patria (UP) Ofelia Fernández cuestionó el mensaje. “A mí cuando me agredían también me preocupaba. Hasta que vos me enseñaste esto”, acusó, junto a otra captura que mostraba la respuesta de la vicepresidenta a un posteo suyo del año 2019.

“No te victimices más. Si sos grande para militar ideas de mierda, lo sos para bancarte lo que venga. Sos legisladora, lo de pibita está de más”, había escrito Villarruel en respuesta a una acusación de la referente peronista, que había afirmado: “Qué miedo les da una pibita, cagones de mierda”.

A mi cuando me agredian también me preocupaba. Hasta que vos me enseñaste esto 🥰 https://t.co/laLiGIEQs1 pic.twitter.com/7QuZN8iXYa — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) March 30, 2024

LA NACION