¿Qué tienen en común el dueño de dos gimnasios, un abogado que defendió a acusados de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, un broker inmobiliario de Jujuy y un consignatario de hacienda? Son algunos de los candidatos de la Libertad Avanza que, en caso de que repita su performance de las primarias, pasarían a integrar el boque de ocho legisladores que podría tener Javier Milei en el Senado.

La sorpresiva elección del domingo 13 de agosto no solo ubicó al “León” como el precandidato presidencial más votado, con más de 7 millones de sufragios, sino que dejó a los libertarios en las puertas de la Cámara alta. En muchos casos, se tratan de auténticos “cisnes negros” de la política. Candidatos que ocuparon lugares en las listas para hacer sus primeras armas en la política o que fueron ubicados de “relleno” y hasta algunos que “compraron” sus postulaciones con aportes a la campaña en sus distritos, según reconoció a LA NACION un operador político que trajinó el armado de las nóminas libertarias para estas elecciones.

Lo concreto es que, con los triunfos en San Luis, Jujuy y La Rioja, provincias en las que se alzaría con las dos bancas por la mayoría; y el segundo lugar obtenido en Formosa y San Juan, donde ingresaría al representante por la minoría; La Libertad Avanza irrumpiría con fuerza en la Cámara alta.

Sólo en tres de las ocho provincias que este año renuevan su dotación en el Senado, Misiones, Santa Cruz y Buenos Aires, las huestes de Milei quedaron afuera del reparto de bancas para la Cámara alta en las primarias. “No sé hasta dónde se va a poder sostener esto”, le dijo a este diario el operador libertario, quien reconoció que Milei se impuso en los distritos donde “los gobernadores no jugaron fuerte en las PASO”.

Si bien ganó en 16 provincias, el impacto de algunos resultados es mucho más fuerte. Es el caso de San Luis, donde el 11 de junio pasado Juntos por el Cambio logró destronar al peronismo de la gobernación. Sin embargo, Milei fue allí el más votado y con él también lo hizo la nómina de senadores, integrada por Bartolomé Abdala e Ivana Arrascaeta.

Conocido de Mauricio Macri a través del fútbol, Abdala es un “macrista herido” que abandonó el Pro de San Luis, del que fue presidente, luego de que Patricia Bullrich interviniera el distrito por la resistencia del dirigente y legislador provincial a acordar con el radicalismo puntano, con el que el Pro siempre tuvo una mala relación, para alinearse detrás de la candidatura del peronista Claudio Poggi, a la postre electo gobernador. Por su parte, Arrascaeta es una ignota de la política. Su apellido es conocido en San Luis, ya que viene de una familia de reconocidos lazos con el peronismo, pero la postulante no había tenido hasta esta elección ninguna actuación de relevancia.

En Jujuy, los dos posibles senadores libertarios serían Ezequiel Atauche y Vilma Biedma. De esta última, se conoce poco y nada. Los propios armadores de Milei la calificaron como “un relleno total”, en alusión a que fue incluida para completar las candidaturas necesarias para participar de la elección.

Atauche es un broker inmobiliario sin pasado en la política, como él mismo lo reconoce. “Soy un joven empresario, no vengo de la política, estoy inmerso en la realidad del jujeño día a día, puedo ser una alternativa que represente a los trabajadores y emprendedores”, se presentó en los medios jujeños en la noche del batacazo electoral.

En la red social Linkedin se define como un “desarrollador de negocios” y figura como propietario de Meet Go On, no se precisa el rubro de la actividad de la firma, y de EA Inmobiliaria y EA Desarrollo Inmobiliario. Las fuentes consultadas por este diario dijeron que Atauche es uno de los casos de candidatos que ingresaron a las listas gracias a sus aportes a la campaña.

La Rioja es el tercer distrito en el que los libertarios ganaron la elección y podrían sumar dos senadores. Ellos serían Juan Carlos Pagotto y Claudia Cecilia López, ambos de reconocidos lazos con el menemismo.

Pagotto es un abogado conocido en la provincia que en la noche de la elección le agradeció a su “querido amigo y hermano” Eduardo Menem, exsenador y hermano del expresidente fallecido, por haberlo propuesto para integrar las listas de los libertarios. Fue defensor del excomisario Domingo Benito Vera en la causa por el asesinato de los curas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville. Durante el proceso, en 2012, fue repudiado por organismos de derechos humanos que calificaron como “chismes de conventillo” algunos de los argumentos que uso contra las víctimas durante el proceso.

Pagotto parece continuar en esa línea discursiva. “Estamos hartos de los mismos de siempre en la política, de charleta Larreta, de la montonerita nueva Bullrich, de Sergio Tomás Massa que ha pasado por todos los partidos, del delincuente Juan Grabois que lo ha mandado el zurdito del Papa Francisco para colonizarlo”, dijo tras conocer el resultado de los comicios.

Su compañera de boleta, López, fue concejala de la capital provincial por Lealtad y Dignidad, partido que creó Carlos Menem en 2007 para enfrentar al kirchnerismo en La Rioja.

En San Juan, el candidato libertario que podría obtener una banca en el Senado es Bruno Olivera, un joven de 36 años y contador público que se destaca por ser propietario de dos locales de una conocida franquicia de gimnasios. Es padre soltero de dos hijos de 5 y 3 años y en 2017 ingresó como contador al partido ADN, en el que fue su primer intento por incursionar en la política.

Por último, La Libertad Avanza conseguiría un senador por Formosa, provincia en la que sorprendió desplazando como segunda fuerza a Juntos por el Cambio.

El candidato y eventual futuro senador es Francisco Paoltroni. Un consignatario de hacienda y productor agropecuario fundador del partido Libertad, Trabajo y Progreso con el que compitió como candidato a gobernador en la elección provincial del pasado 26 de junio. Aquella vez, no llegó a superar el 10% de los votos. El domingo pasado, de la mano de la boleta presidencial de Milei sacó el 24% y quedó detrás de los candidatos del peronismo y a las puertas de ingresar en la Cámara alta si repite en octubre.