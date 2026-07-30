Milei habló en cadena nacional y presentó la reforma al Banco Central

El presidente Javier Milei presentó esta noche en cadena nacional el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA). Se trata de una de las prioridades legislativas del oficialismo para las próximas semanas. El mensaje se grabó horas antes en el Salón Blanco de la Casa Rosada y duró alrededor de 20 minutos.

Milei estuvo acompañado de Luis Caputo (ministro de Economía); Santiago Bausili (titular del BCRA); Karina Milei (secretaria general de la Presidencia); Diego Santilli (jefe de Gabinete), Patricia Bullrich (jefa del bloque libertario en el Senado) y Martin Menem (titular de la Cámara Baja).

“Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años. En especial, la reforma a la carta orgánica del Banco Central viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación. Dicha estafa es más conocida como impuesto inflacionario, que permite aumentar los ingresos tributarios sin autorización del Congreso”, planteó el jefe de Estado al comienzo de su discurso.

El presidente Javier Milei envía mensaje sobre Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, en en cadena nacional Captura de video

“La tasa de inflación acumulada desde la creación del BCRA asciende a más de 12 trillones. Es una cifra de 20 dígitos. Es la inflación acumulada desde 1935. Desde la estafa que implicó el abandono de la convertibilidad, cuando la progresía nos decía que iba a ser diferente porque la política monetaria estaría ligada a criterios de racionalidad científica, en lo que va del siglo XXI la tasa de inflación acumulada asciende a 168.580%”, sumó.

Más adelante, el líder de La Libertad Avanza definió una vez más al BCRA como “una herramienta que posibilitó el robo de la alta política”. “Comenzó con una estafa, al modificarse la paridad cambiaria del oro que integraba las reservas. Eso derivó en un aumento de la emisión monetaria que sextuplicó la inflación y les arrebató a los argentinos el 50% de su salario”; sostuvo.

“La voracidad y la pasión por robar de la alta política no terminaron allí. En 2010, con motivo de la creación del Fondo del Bicentenario, la expresidenta y actual condenada por delitos de corrupción, Cristina Fernández de Kirchner, en complicidad con la presidenta del Banco Central, les robó 10.000 millones de dólares a los argentinos”, resaltó a continuación, con un dardo hacia la exmandataria.

El presidente Javier Milei envía mensaje sobre Reforma de la carta orgánica del Banco Central, en en cadena nacional

“A partir de esa estafa, y con el objetivo de eludir las consecuencias legales, en 2012 se modificó la carta orgánica del Banco Central, lo que impidió responsabilizar penalmente a los funcionarios que falsificaban el dinero de los argentinos", puntualizó.

Acto seguido, el Presidente enumeró las “cinco premisas fundamentales” en las que se basa la reforma de la carta orgánica. “Se termina con la bestialidad de tener cinco objetivos para un solo instrumento. La misión del Banco Central vuelve a ser la de preservar el valor de la moneda. La nueva carta orgánica reconoce la naturaleza monetaria de la inflación: se trata de un fenómeno generado por un exceso de oferta”, dijo como primer punto.

En segundo lugar, “se prohíbe de manera taxativa el financiamiento del Estado, tanto del Tesoro nacional como de las provincias y los municipios, así como toda compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario”. “El señoreaje, que toma la forma de la compra de títulos del Estado, constituye una falsificación de dinero que está tipificada en el Código Penal”, subrayó.

El presidente Javier Milei envía mensaje sobre Reforma de la carta orgánica del Banco Central, en en cadena nacional Captura

“Se busca blindar al presidente del Banco Central y a su directorio frente a los atropellos de la política. Si bien se mantiene el mecanismo de designación vigente, el proceso de remoción será más exigente y requerirá el respaldo de dos tercios de los diputados y senadores”, enumeró Milei instantes después.

En anteúltimo lugar, el Presidente adelanto: “Se restringe el pago de dividendos derivados de la prestación de servicios de liquidez. Estos serán asimilados en unidades físicas, por lo que los resultados por tenencia asociados a las variaciones en el precio de dichos activos serán imputados a una reserva técnica no distribuible".

Y cerró: “También se eliminarán otros mecanismos y la denominada estafa de las letras intransferibles”.

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Concluida la delimitación inicial del proyecto, el jefe de Estado reforzó: “Esta reforma no funcionará por sí sola, sino que formará parte de un programa más amplio, integrado por la reforma del denominado ‘grillete fiscal’, la reforma del mercado de capitales y la reforma del mercado de seguros“.

“El ‘grillete fiscal’ consistirá en una regla permanente que garantizará que la Argentina no pueda aprobar ni sostener un presupuesto deficitario. El mecanismo funcionará de la siguiente manera: si durante varios meses consecutivos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso tendrá algunas semanas para restablecer el equilibrio de las cuentas públicas. En caso contrario, entrará en vigencia el denominado shutdown y se paralizarán las actividades no esenciales del Estado”, explicó al respecto.

Y profundizó: “Se congelarán los nuevos gastos, no se adjudicarán contratos, no se incorporará personal y se suspenderán las transferencias discrecionales a las provincias. El presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados y los ministros no cobrarán un solo peso de sueldo. Si la política no hace los deberes, pagará el costo. La ley protege expresamente las prestaciones y funciones esenciales del Estado. Las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones familiares, el seguro de desempleo, la salud y la seguridad, quedarán exceptuadas”.

Las claves de la reforma de la Carta Orgánica

Según explicó el vocero Adrián Ravier, la iniciativa busca poner fin a lo que definió como “el desastre que fue el rendimiento del banco desde su creación”. En ese sentido, detalló los principales cambios previstos en el proyecto.

El primero de ellos consiste en establecer que la única función del Banco Central sea preservar el valor de la moneda. De acuerdo con el Gobierno, el esquema vigente le asigna múltiples objetivos, lo que limita su eficacia.

La iniciativa también contempla la prohibición del financiamiento al Tesoro Nacional. Esto implica poner fin tanto a la compra directa de títulos públicos emitidos por el Estado como a los adelantos transitorios.

El presidente Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo Tomas Cuesta - Getty Images South America

Otro de los puntos centrales es la prohibición de la emisión de letras intransferibles del Tesoro.

Según argumentó el oficialismo, este tipo de instrumentos formaba parte de la herencia recibida al inicio de la gestión de Milei y solo pudo ser rescatado luego del proceso de capitalización y saneamiento del BCRA.

Con el objetivo de reforzar la independencia del organismo frente al poder político, la reforma propone además modificar el esquema de gobernanza de la entidad. Entre otras medidas, se prevé la incorporación de mecanismos institucionales destinados a otorgar mayor estabilidad a las autoridades y a endurecer las condiciones para la remoción del presidente y del directorio del BCRA.

Santiago Bausili y Vladimir Werning, responsables del Banco Central LUIS ROBAYO - AFP

El proyecto también busca restringir la distribución de utilidades del Banco Central, salvo en situaciones excepcionales contempladas por la ley, como podrían ser escenarios de deflación.

Por último, la iniciativa endurece el régimen de responsabilidades y sanciones para las futuras autoridades que, de manera directa o indirecta, utilicen al Banco Central para financiar el déficit fiscal mediante la emisión monetaria. Según adelantó el Ejecutivo, este punto quedará incorporado al Código Penal.

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