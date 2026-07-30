Reforma del BCRA: Milei prepara una cadena nacional “sanguinaria”, y estará acompañado por su equipo económico y sus “espadas” políticas

“Va a ser sanguinaria”. Con esa frase describieron, muy cerca del presidente Javier Milei, la cadena nacional que dará esta noche para presentar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). Se trata de una de las prioridades legislativas del oficialismo para las próximas semanas.

En el corazón del poder libertario ampliaron explicando que la cadena nacional, que durará alrededor de 20 minutos “será sanguinaria contra los políticos que le robaron a la gente durante 90 años a través del Banco Central”. Desde allí resaltaron que será “contra la casta, sin distinción”, y aseguraron que “va a dar que hablar”.

Desde comienzos de julio, cuando el Gobierno comenzó a hablar del tema se definió al proyecto como uno de los “pilares” de su programa económico. La iniciativa busca prohibir el financiamiento del Tesoro por parte de la autoridad monetaria, fortalecer su independencia, modificar el tratamiento de las utilidades y eliminar las letras intransferibles.

La cadena será grabada en la tarde de hoy, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, y se difundirá a las 20. Allí Milei estará acompañado del equipo económico, encabezado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el titular del BCRA, Santiago Bausili.

Santiago Bausili y Vladimir Werning, responsables del Banco Central LUIS ROBAYO - AFP

Además, por parte de la mesa política estará su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y el titular de la Cámara Baja, Martín Menem.

Esos dos grupos de presencias tienen una lógica clara en el universo del líder libertario: con los primeros se “pensó” y delineó la reforma; con los segundos, se trabajó la idea de la presentación y se encargarán de la defensa del proyecto en el Congreso de la Nación, donde entrará la semana que viene por Diputados.

La idea de que el anuncio del proyecto, uno de los más importantes para la administración libertaria, sea por cadena nacional, salió de la propia mesa política, que se reúne semanalmente, encabezada por Karina Milei.

En el “kit comunicacional” que se delineó a lo largo de las últimas semanas se contemplaron cuatro pasos: el primero, la reunión que el mandatario mantuvo con sus diputados y senadores en Casa Rosada, para hablar del proyecto; luego una columna de opinión que publicó en el diario Clarín, en el que se refirió al tema; la cadena de este jueves y por último, lo que prevé que será una serie de entrevistas del presidente en medios para hablar del tema.

Además, Santilli, Bullrich y Menem está previsto que sean las “espadas” que defiendan el proyecto no solo en el Parlamento: también en los medios de comunicación. La idea de Balcarce 50 es “copar la parada” con el tema, según apuntan voces oficiales.

En la previa a la grabación, en Balcarce 50, explicaban que el mandatario pulía los últimos detalles de su discurso con su asesor, Santiago Caputo.

Llegada de Santiago Caputo a casa Rosada para le reunión de la Mesa Política Fabián Marelli

Milei se encuentra dedicado al proyecto desde hace semanas. El pasado 9 de julio, luego del tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana, el mandatario reunió a su Gabinete en pleno para hablarles por primera vez del proyecto. Apenas unos días después fue que lo hizo con los legisladores de su espacio.

Durante su viaje a Perú, a a comienzos de esta semana, donde recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de San Martín de Porres, y allí describió parte del contenido del proyecto. “El BCRA va a volver a tener como misión fundamental preservar el valor de la moneda. Va a estar prohibido financiar de manera directa o indirecta al fisco”, afirmó.

Luego fue un paso más allá al sostener que quienes violen ese principio deberían afrontar consecuencias penales. “Se va a considerar una estafa y una asociación ilícita. Van a ir presos el presidente del BCRA, el directorio, el Ejecutivo y diputados y senadores que aprueben presupuestos con déficit fiscal”, sostuvo.

Semanas atrás ya había apuntado que la nueva Carta Orgánica “termina con 91 años de abuso de la política al sector privado vía inflación”.

Al tiempo que ante sus legisladores, el mandatario señaló además que el proyecto también procura revertir los cambios introducidos en la última reforma de la Carta Orgánica impulsada durante la presidencia de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central, en tiempos del kirchnerismo.