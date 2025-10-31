Javier Milei recibe a Mauricio Macri en medio de las expectativas por los cambios de Gabinete

Tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas, y con la mira puesta en los próximos cambios de Gabinete, Mauricio Macri vuelve esta noche a Olivos donde, milanesas de por medio, cenará con el presidente Javier Milei. El encuentro entre ambos podría dejar algo más que una foto. El mandatario ha mantenido públicamente la posibilidad de incorporar figuras del partido amarillo a su equipo.

Según pudo saber LA NACION, hasta ayer estaba previsto que solo participaran de la reunión Milei y Macri, aunque no se descartaba un cambio de último momento que incluyera a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el mitín. A diferencia del encuentro anterior, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quedaría fuera.

Este dato cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que el funcionario le pidió a Milei reunirse en las próximas horas para definir su futuro en el Gabinete. Desde Balcarce 50, anticiparon a LA NACION, que Francos reclamará al Presidente una definición concreta sobre su rol en la nueva configuración del Gobierno, en medio de las crecientes versiones que ubican al vocero y legislador electo Manuel Adorni como su posible reemplazante al frente de la cartera.

Desde el entorno del jefe de Gabinete aseguran que “él está con ganas de seguir”. De todas formas, insisten en la urgencia de aclarar el panorama y no descartan que el mano a mano con Milei pueda darse inclusive esta noche después de la cena con Macri.

Bajo este contexto, que incluye también la postal de ayer con los gobernadores, el líder de Pro se vuelve a reunir cara a cara con Milei. La resonante victoria del oficialismo el domingo último es otro dato importante.

Es que el nuevo acercamiento se da luego que Macri felicitara al mandatario por la contundente victoria electoral a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires. Después de intercambiar varios mensajes y elogios mediante, Milei formalizó su invitación a Olivos. Más allá de la buena sintonía, el jefe de los amarillos se ocupó de aclarar esta semana que el Pro “está más vivo que nunca” y que presentará un candidato propio en las elecciones presidenciales de 2027.

“Como viene haciendo, Mauricio [Macri] le va a decir lo que piensa de la gestión y después escuchará qué tiene para decirle Milei”, señaló un ladero de confianza del expresidente. No excluye, sin embargo, que durante el encuentro puedan surgir algunos nombres de Pro como parte del nuevo armado del Gabinete, algo que ya ocurrió en la última cita en Olivos, cuando el líder amarillo sugirió aJavier Iguacel para el área de Vialidad.

