Cochera en Olivos: cuánto cuesta alquilar y comprar en abril 2026

El mercado inmobiliario no se limita únicamente a las propiedades residenciales. En un mundo cada vez más conectado, donde autos y motos forman parte de la rutina cotidiana, crece la necesidad de contar con espacios seguros para guardarlos. Las cocheras, por lo tanto, se consolidan como un segmento en expansión dentro del sector.

El factor determinante en su valor es la ubicación. En las zonas céntricas o de alto tránsito, donde estacionar en la vía pública se vuelve casi imposible, la demanda por cocheras privadas aumenta y los precios tienden a subir. Además, no cuesta lo mismo una unidad en un edificio antiguo que en uno a estrenar, donde los valores suelen ser más altos debido a la modernidad de las instalaciones y las comodidades adicionales.

En las zonas céntricas donde estacionar en la vía pública se vuelve casi imposible, la demanda por cocheras privadas aumenta Imagen generada por IA

Otro aspecto que influye son los reglamentos internos de los edificios. En algunos casos, los propietarios pueden alquilar sus cocheras a personas externas, lo que amplía la oferta. Pero cuando el uso se restringe solo a quienes viven en el edificio, la disponibilidad disminuye y los valores suelen incrementarse.

El tipo de cochera también impacta en la tarifa. Las destinadas a motos suelen ser más económicas, mientras que las diseñadas para autos grandes, con acceso cómodo y ubicadas en edificios modernos, cotizan más alto. A esto se suman los servicios de seguridad, que pueden incluir vigilancia las 24 horas, cámaras, alarmas o portones automáticos, factores que elevan significativamente el costo mensual.

Cuánto cuesta alquilar una cochera en Olivos

A la hora de analizar el precio, la ubicación vuelve a ser el punto clave. Este factor puede entenderse en dos dimensiones: por un lado, la antigüedad o el estado del edificio (si es nuevo, en pozo o con años de uso), y por otro, la localización geográfica, que determina el nivel de tránsito, la disponibilidad de estacionamiento en la zona y, en consecuencia, la demanda. En la combinación de estos elementos se define, finalmente, cuánto cuesta estacionar con seguridad en los barrios porteños.

A la hora de analizar el precio, la ubicación es el punto clave Imagen generada por IA

Si se busca en el zona de Olivos, el valor del alquiler de una cochera varía desde los $70.000 hasta los $200.000 mensuales, dependiendo de la calle y las características del inmueble. En la avenida Maipú, por ejemplo, pueden encontrarse opciones desde $110.000, como una cochera ubicada a metros de Paraná. En esa misma área, una unidad de 12m², puede alquilarse por $130.000.

La opción más cara es una cochera de $200.000, ubicada en la calle Alberdi, de 15m² y 40 años de antigüedad.

Cuánto cuesta comprar una cochera en Olivos

Comprar una cochera puede parecer una opción interesante para muchos inversores. En ese sentido, en el barrio bonaerense de Olivos, la unidad más accesible publicada a la venta se encuentra en US$7500 en la calle Córdoba, tiene 36m² y es descubierta. Por el contrario, la cochera más cara es de 13m², se ubica en la Avenida del Libertador, tiene 8 años de antigüedad y un valor de US$55.000, según los anuncios publicados en Zonaprop.

¿Conviene comprar o alquilar una cochera?

La pregunta sobre si conviene comprar o alquilar una cochera no tiene una respuesta fácil, ya que depende del uso que tendrá.

Si la cochera adquirida tiene uso propio, es ventajoso, ya que es un bien de uso necesario, sobre todo en los barrios en los que no abundan los espacios de estacionamiento, opina Daniel Salaya Romera, presidente de la inmobiliaria homónima.

Sin embargo, si el plan es comprarla para alquiler el beneficio disminuye: “Es un bien de uso muy necesario, pero no es un bien de renta” declara Salaya Romera, y argumenta que esto se debe a los elevados costos fijos que tienen y que están a cargo del propietario.

Si la cochera adquirida tiene uso propio, es ventajoso, ya que es un bien de uso necesario

En este sentido, Manuel Mel, de la inmobiliaria homónima, recomienda alquilar estas unidades, y concuerda con Salaya Romera: los gastos fijos de estos inmuebles son muy altos, por ende la rentabilidad es casi nula. Considera que la única excepción es si un propietario de un departamento adquiere una cochera en el mismo edificio, de esa manera sube el valor de la vivienda.