Milei volvió a criticar a los periodistas, los llamó “delicuentes” y respaldó a Adorni: “Maravilloso”

Javier Milei volvió a criticar a la prensa. “El 95 de los periodistas son delincuentes”, afirmó. Además, respaldó a Manuel Adorni en el marco de la polémica desatada en torno a los inmuebles a su nombre. También ratificó el rumbo económico de su gobierno y afirmó que esta gestión tiene “una gran cantidad de logros”.

Estas declaraciones se dieron en el marco de una entrevista realizada por Antonio Aracre -economista, ex CEO de Syngenta Latam Sur y exjefe de asesores de Alberto Fernández- y su colega Ramiro Castiñeira.

El Presidente describió a Adorni como “el maravilloso jefe de gabinete que tengo”. Esto se dio en el contexto de días atravesados por cuestionamientos al funcionario en relación a propiedades que están a su nombre.

Javier Milei respaldó públicamente a Manuel Adorni Ricardo Pristupluk

El mandatario también habló sobre los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios, lo que generó dudas por presuntas condiciones favorables. “Los créditos se tomaron a la tasa de mercado, con lo cual no se violentó nada” afirmó. Además, criticó a las personas que sembraron dudas al respecto: “Hay mezcla de mucha ignorancia y mala intención, con lo cual el análisis que hacen es una estupidez”.

Por otra parte, sobre el aumento de los precios, Milei aseguró que en materia de suba de precios, el primer trimestre de 2026, “fue difícil”. “Inexorablemente la tasa de inflación minorista va a colapsar”, sostuvo.

“La actividad a partir de abril va a mejorar. Hacia adelante vemos más actividad económica, más empleo, mejores salarios reales y menos inflación”, indicó. En ese sentido, también sostuvo que: “Se va a empezar a recomponer el deterioro que hubo en el primer trimestre”.

El Presidente volvió a referirse a Paolo Rocca Archivo

Por otra parte, en relación al programa económico, aseguró: “No voy a resignar el equilibrio fiscal, voy a seguir manteniendo la dureza fiscal, la motosierra sigue encendida”. Y se refirió a la relación entre inflación y Y agregó: “El BCRA tiene que seguir apretando la política monetaria hasta vencer la inflación”.

En cuanto a lo económico, también le preguntaron sobre la posibilidad de que la Argentina tenga atrasado el tipo de cambio y el por qué de que economistas que no pertenecen al Gobierno afirmen eso. “Dicen eso porque son brutos o porque tienen a sus clientes comprados en un tipo de cambio más alto”, planteó.

Consultado por la posibilidad de abordar un proceso de dolarización, el Presidente respondió que lo que impide que eso suceda es principalmente que “la gente no quiere dolarizar”. En ese sentido, señaló que su gestión le dio la opción a los argentinos de usar dólares pero que la decisión fue seguir utilizando pesos.

La cotización del dólar este lunes 6 de abril

En otro momento de la entrevista, Milei habló sobre la campaña de espionaje ruso cuyo objetivo era desacreditar a su gestión: “No vamos a ceder a fuerzas extranjeras metiéndose en un país tratando de desestabilizar a un gobierno”.

A lo largo de la entrevista, señaló a parte del periodismo como factores que operan en su contra. “El 95% de los periodistas son delincuentes”, afirmó. En ese mismo listado, mencionó a los empresarios Javier Madanes Quintanilla y a Paolo Rocca. “Como yo no cedo a los privilegios del statu quo, me tiran basura”, afirmó.

También hizo mención a los logros del oficialismo en cuanto a la agenda legislativa: “Hicimos avances que durante 40 años la política no habia podido avanzar un ápice”, aseveró. En ese sentido, mencionó “15.000 reformas estructurales”, la Ley Bases, la Ley de Inocencia Fiscal y el acuerdo Unión Europea-Mercosur, entre otras.