PASO: ¿existe alguna razón para mantenerlas?

No hay que ser gastofóbico para preguntar qué razón existe en la Argentina para insistir con algo que, si se lo suprime, le ahorraría al Estado US$500 millones, y a la población la molestia de tener que ir otra vez a votar. Me refiero a la propuesta de eliminar las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), creadas por la ley 26.571, dictada el 2 de diciembre de 2009.

¿Quién elegía, antes de las PASO, a los candidatos de los diferentes partidos políticos? Los propios partidos. A “dedo”, o mediante la celebración de elecciones internas. Uno de los ejemplos más recordados de estas últimas fue la que ocurrió en 1988, en la cual Carlos Saúl Menem venció a Antonio Cafiero, convirtiéndose primero en el candidato del PJ y más tarde en presidente de la Nación.

¿Qué llevó a crearlas? ¿Qué puede llevar a eliminarlas? ¿Principios o conveniencia?

Lo primero implica que alguien piensa “en el sistema”, más allá de la conveniencia personal o política, en términos de resultados; lo segundo surge de exactamente lo contrario: con respecto a las PASO, quien hoy tiene el poder considera que, a través de su existencia o su eliminación, tiene más chances de ser electo o reelecto en la próxima elección.

En el lenguaje coloquial, a los primeros se los califica como estadistas, a los segundos como “políticos”, oportunistas o cosas peores. En la historia hay ejemplos de ambos casos, probablemente más de los segundos que de los primeros.

Más importante todavía es la diferencia que existe entre lo que se espera y lo que termina ocurriendo. La historia es elocuente al respecto: ¿es cierto que Roque Sáenz Peña promovió el voto universal (masculino), cuya introducción era cuestión de tiempo, convencido de que los conservadores se mantendrían en el poder, y el tiro le salió por la culata, porque a raíz de la referida reforma Hipólito Yrigoyen llegó a la primera magistratura? En el plano internacional fue notorio el caso del primer ministro inglés, David Cameron, referido al referéndum que determinó el retiro de Gran Bretaña de la Unión Europea.

Se necesita una ley para eliminar las PASO y las leyes son votadas por el Congreso Nacional, integrado por dirigentes políticos. No se me ocurre sugerir alguna alternativa, pero me sorprendería gratamente que, a la hora de la verdad, quienes debatan primero y voten después, en este caso levanten la puntería.