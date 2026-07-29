Javier Milei se reunió con Juan Bautista Mahiques en Olivos: las vacantes de la Corte Suprema, en la mira

Al regreso de Perú, donde fue a participar de la asunción de Keiko Fujimori, el presidente Javier Milei recibió en Olivos al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Según pudo saber LA NACION de distintas voces consultadas, las vacantes en la Corte Suprema de Justicia formaron parte de la charla, celebrada a la hora del almuerzo, entre el Presidente y su ministro.

Fuentes al tanto de las negociaciones en el Ejecutivo deslizan que está “en evaluación” que el Gobierno retome su intento de llenar el máximo tribunal. De momento, Milei analiza nombres de potenciales candidatos.

El máximo tribunal del país, conformado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, tiene dos sillas vacantes.

El año pasado, Milei envió los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte, pero no lograron avanzar en el Senado.

Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla

Fuentes del Ministerio de Justicia evitaron hacer comentarios sobre la reunión entre Milei y Mahiques.

Más jueces

En los próximos días, Mahiques remitirá al Senado el pliego número 200 en su avanzada para llenar los cargos judiciales vacantes.

Desde que arribó a la cartera, el ministro reforzó su injerencia en la conformación de los tribunales a partir del envío de los nombres para completar las vacantes. La prioridad fueron los juzgados de primera instancia y las cámaras de todo el país.

De momento, el Gobierno también trabaja en una reforma judicial, otro eje de la conversación entre Milei y Mahiques.

Tal como contó LA NACION la semana pasada, ese paquete incluye que la Corte Suprema quede fuera del Consejo de la Magistratura, el organismo que se encarga de elegir y remover a los jueces.

El titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, al frente del Consejo de la Magistratura María Bessone

Asimismo, el texto pretende reducir la cantidad de cargos en la Justicia nacional y reforzar con los recursos sobrantes las Justicias provinciales, sobre todo en territorios del norte y del noreste, que tienen frontera con otros países.

Este proyecto llega en un momento en que el Gobierno precisa el apoyo de los gobernadores aliados no solo para esta reforma, sino para otras importantes, como la electoral.

En caso de que la Casa Rosada retome las negociaciones para integrar la Corte Suprema, los jefes provinciales también serán clave debido a que tienen fuerte injerencia en el Senado, la cámara más complicada para el oficialismo, por la que pasan los temas que atañen a la Justicia.

En un plano ideal, fuentes del Gobierno aseguran que la intención es que la reforma judicial llegue al Congreso en septiembre.

Otras actividades

En carpeta en la agenda judicial del oficialismo también están las reformas del Código Penal, del Código Civil y el nuevo Código Procesal Penal.

Retornado a la Argentina anoche desde Lima, Milei mañana encabezará una cadena nacional, que se emitirá a las 20, para presentar otro proyecto de reforma: la del Banco Central. En la iniciativa el Presidente trabajó activamente junto a sus ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación), además de con el titular del Banco Central, Santiago Bausili. Milei quiere blindar el superávit fiscal, columna discursiva de su plataforma política y también de su plan económico.

El viernes, en tanto, recibirá a su par de la República de Corea del Sur, Lee Jae-Myung, con la participación de los cancilleres de ambos países. A continuación, habrá una reunión ampliada de ambas delegaciones en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada.

A las 14 del viernes, el Presidente estará en el Salón de la Ciencia de Balcarce 50 para la presentación del proyecto RIGI de Pampa Energía, que construirá una nueva planta de urea en Bahía Blanca.

La semana que viene, Milei retomará sus pasos en el exterior. Irá el 6 de agosto a Ecuador para visitar a su par Daniel Noboa y firmar acuerdos conjuntos; y después viajará a Bogotá, Colombia, para la jura de Abelardo De la Espriella.