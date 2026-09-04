Javier Milei, sobre las islas Malvinas: uno por uno los anuncios del presidente en la cadena nacional

El presidente Javier Milei se refirió a las islas Malvinas en una cadena nacional de 15 minutos, pregrabada y emitida desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, centrada en reivindicar la soberanía argentina sobre el archipiélago. El mandatario anunció que implementará una serie de medidas a raíz de las acciones ilegales o sospechosas de actores extranjeros que se desarrollan en las cercanías de las islas, tanto en materia de hidrocarburos como de pesca.

El discurso completo de Javier Milei en cadena nacional sobre las islas Malvinas

Uno por uno, los anuncios de Milei:

Con la intención de disuadir la presencia de actores extranjeros en las islas y contrarrestar la eventual explotación de los recursos hidrocarburíferos de la zona el Gobierno ampliará los recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego con la intención de incrementar las capacidades en telecomunicaciones en el sur.

con la intención de incrementar las capacidades en telecomunicaciones en el sur. Por otro lado, anunció la publicación de un decreto reglamentario que busca reunir la información necesaria en Cancillería para impulsar sanciones hacia las compañías o estados que realicen actividad ilegal en la zona.

hacia las compañías o estados que realicen actividad ilegal en la zona. Además, se incorporarán declaraciones juradas en trámites hidrocarburíferos y el RIGI para “asegurar el cumplimiento de la ley y evitar que se permitan actividades a aquellos que están explotando en la Plataforma Continental Argentina sin la soberanía nacional.

También se enviará un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional para modificar la Ley N° 26.659 con el objetivo de sancionar a las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas.

con el objetivo de sancionar a las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas. No obstante, la ley incluirá el apartado para la la creación de un Consejo de Seguridad Nacional , con la intención de proteger el territorio aeroespacial y marítimo de la Nación. “Esto permitirá una estrategia coordinada en la defensa de la soberanía y del territorio nacional, y en la recuperación de las islas Malvinas”, explicó Milei.

, con la intención de proteger el territorio aeroespacial y marítimo de la Nación. “Esto permitirá una estrategia coordinada en la defensa de la soberanía y del territorio nacional, y en la recuperación de las islas Malvinas”, explicó Milei. En tanto, el proyecto establecerá un régimen de protección infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima . De este modo, “se profundiza en la protección ante posibles ataques de todo tipo a la integridad territorial de nuestro país”.

Qué dijo Milei en su discurso sobre Malvinas:

“Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. En 1833, el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días. Los isleños, al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación”, declaró Milei en el inicio de su discurso.

“Desde hace 50 años, las Naciones Unidas solicitan no realizar acciones unilaterales sobre el territorio hasta que se resuelva la controversia”, dijo Milei y explicó: “Sin embargo, el Reino Unido ha violado este llamado. En particular, hemos logrado determinar que el proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, tiene planes de iniciar la explotación petrolera offshore en algún momento de los próximos meses”.

Javier Milei estuvo rodeado de su gabinete de ministros en la cadena nacional captura

En ese sentido, enfatizó: “Si no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que nunca había ocurrido”. La Argentina no se quedará de brazos cruzados. Vamos a desplegar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten nuestra soberanía".

“La Cancillería argentina ya ha enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en nuestras islas”, expresó el mandatario.