Javier Milei tildó de “mentiroso” a Manes y cargó contra los medios tras el ataque al diputado radical

El presidente Javier Milei le respondió esta madrugada al diputado radical Facundo Manes, quien denunció que el asesor mileísta Santiago Caputo lo amenazó y que incluso recibió dos golpes tras la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. “Aquí la prueba de lo mentiroso que es Manes y la basura que son los periodistas que intentaron hacer de esto un escándalo”, escribió el primer mandatario a las 2.30 de este domingo en X, y destinó otro ataque al periodismo al repostear un video de un tuitero libertario: “Muchos periodistas son parte del problema... Coimeros”.

En su mensaje, Milei también reposteó la publicación de un perfil libertario que se burló de la agresión al parlamentario de la UCR. “Fueron unas palmaditas nada más y ya se largó a llorar”, ironizó el usuario conocido como “Piti”. Adjuntó un video que primero recorta parte de la denuncia de Manes en los medios de comunicación y luego adjunta la filmación que permite ver a Santiago Caputo darle dos palmadas en el pecho.

El mandatario sumó luego otros mensajes en su perfil de X, entre ellos, uno del influencer mileísta Fran Fijap, quien aseguró tener grabado el momento y que en las próximas horas dará a conocer ese video. “Mañana subo todo”, anticipó.

Por su parte, el usuario anónimo que se hace llamar “John” -atribuido a Santiago Caputo-, escribió: “Van a operar al gobierno con cualquier cosa porque lo que se juegan es su supervivencia. Pero la gente ya se avivó. Por eso los odian. A los políticos, a los periodistas y a todas las ratas que viven de este sistema putrefacto hace años”. “Nosotros vamos a hacer Argentina grande otra vez. Aunque lloren, pataleen, denuncien, o intenten bloquearnos. Nos chupa un huevo la opinión de los que arruinaron el país”, subrayó.

El cruce en los pasillos del Congreso

Una vez finalizado el discurso de apertura de sesiones legislativas, Manes se cruzó con Caputo en los pasillos del Congreso y denunció que el asesor presidencial lo amenazó y que un colaborador suyo lo golpeó en el pecho. El episodio se desató después que Milei increpara al legislador de la UCR, en pleno discurso, por agitar una Constitución desde su banca. “Leéla Manes, te va a hacer bien, supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y no aprendiste nada. Leéla bien”, lo desafió el primer mandatario. El diputado aseguró luego que hará la denuncia pertinente.

“Vino enfurecido y me dijo: ‘Ahora me vas a escuchar, me vas a conocer´. Y alguien que estaba con él me pegó dos piñas. Había una periodista de Clarín al lado mío”, relató Manes sobre la embestida de Caputo y agregó que el asesor lo amenazó con “tirarle todo el Estado encima”.

Escándalo En El Congreso Facundo Manes Denunció Que Santiago Caputo Lo Amenazó

El dirigente radical dijo que el asesor más cercano a Milei ya lo había amenazado desde su palco cuando, en pleno discurso, el legislador le preguntó al Presidente, exhibiendo una Constitución en su mano, cuándo iba a referirse al escándalo cripto y la designación en comisión por decreto de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. De acuerdo a lo relatado por Manes, Caputo le hizo un gesto de que lo estaba observando y le espetó: “Ahora me vas a escuchar”.

Según pudo saber LA NACION, tras el violento momento Manes se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para darle detalles del episodio y le pidió que se revisen las cámaras de seguridad.

Minutos después, a través de su cuenta de X, el diputado Pablo Juliano, el jefe de la bancada radical de Manes, precisó qué fue lo que le dijo Caputo al también médico neurólogo. “Te voy a tirar todo el peso del Estado Encima”, aseguró.

En diálogo con este mnedio, el diputado aseguró que tras el conflicto se presentó en la comisaría del Congreso para elevar una denuncia contra Caputo por infligir el artículo 68 de la Constitución Nacional, que dicta que ningún legislador puede ser amedrentado por sus opiniones, y que se trata de un caso de amenazas agravadas. “El Presidente tiene que hacerlo desaparecer de su entorno, sino parece que la amenaza viene del propio Presidente”, consideró Juliano, consultado por este medio.

