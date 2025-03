Video: Manes denunció que Santiago Caputo lo amenazó y que le pegaron en el Congreso

Finalizado el discurso de apertura de sesiones legislativas, el diputado radical Facundo Manes se cruzó con Santiago Caputo, y denunció que el asesor presidencial lo amenazó y que un colaborador suyo lo golpeó en el pecho, en el Salón de los Pasos Perdidos dentro del Congreso. El insólito episodio se desató después que el legislador de la UCR le reclamara durante su discurso al presidente Javier Milei que diera explicaciones acerca del escándalo cripto.

“Vino enfurecido y me dijo: ´Ahora me vas a escuchar, me vas a conocer´. Y alguien que estaba con él me pegó dos piñas. Había una periodista de Clarín al lado mío”, relató Manes sobre la embestida de Caputo. Según explicó el dirigente radical, el asesor todoterreno ya le había ya lo había amenazada cuando, en pleno discurso, el legislador le preguntó a Milei, exhibiendo una Constitución en su mano, cuando iba a hablar del “capítulo de la Justicia”, en alusión directa a la designación en comisión por decreto de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

Tras el incidente, Manes se reunió con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, para darle detalles del episodio. Le habría pedido el radical que revisen las cámaras de seguridad.

Santiago Caputo y Manes discutieron tras el discurso de Milei

En su discurso de apertura de sesiones ordinaria, Javier Milei hizo un balance de su gestión, prometió más recortes y dijo que “la motosierra es una política de Estado”. Además, el jefe de Estado repartió elogios para todos sus ministros. Pero durante el encuentro tampoco faltaron las perlitas, marcadas por el frío reencuentro entre el mandatario y su vice, Victoria Villarruel, los palcos copados por los invitados libertarios, los ataques a la oposición peronista y un fuerte cruce con el diputado radical Facundo Manes, quien finalizado el discurso denunció que el asesor Santiago Caputo lo amenazó.

Uno de los primeros momentos que captó la atención de los presentes fue el saludo entre Milei y Villarruel, quienes después de cuatro meses volvieron a verse las caras y se reencontraron en la previa del acto de apertura de la Asamblea Legislativa. La foto entre ambos dejó apenas un saludo institucional y una caminata hasta el recinto marcada por la falta de diálogo y algunas sonrisas incómodas. La imagen se da tras un año de desencuentros y con un vínculo que, según insisten desde el Gobierno, “está roto”. Tanto es así, que la titular del Senado fue excluida de la cena que el jefe de Estado encabezará esta noche en Casa Rosada junto a todos sus ministros y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Pasadas las 21, el Presidente llegó al Congreso acompañado por su hermana y secretaria general de presidencia, Karina Milei y fue recibido por la titular del Senado y su segundo en la Cámara Alta, Bartolomé Addala. Allí, el mandatario y la vicepresidenta intercambiaron un saludo cordial y sin mediar palabra se dispusieron a caminar juntos hasta llegar al recinto para dar inicio al acto.

Otro hecho que no pasó desapercibido fue el mensaje que el Presidente dedicó al bebé de la diputada Marcela Pagano, a quien el mandatario le dijo que se quede tranquila porque su hijo “va a crecer en libertad”. “Nos ilusionamos con un cambio, chocamos, nos desencatamos y así comienza nuevamente. Que se queden tranquilos que no lo vamos a repetir, va a crecer en libertad”, señaló.

Pagano asistió con su bebé a la apertura de sesiones legislativas

A lo largo de su discurso, Milei también dedicó una serie de elogios a parte de su Gabinete, pero especialmente destacó el accionar de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“En materia de seguridad nacional, bajo el liderazgo de la doctora Bullrich, durante 2024 vimos el índice de homicidios más bajo de los últimos 25 años, habiéndolo bajado 11 puntos en comparación a 2023. Es decir que tuvimos el índice de homicidios más bajo de Sudamérica. El que las hace, las paga”, destacó Milei, dirigiéndose a Bullrich, quien le contestó desde uno de los palcos con un gesto de agradecimiento.

Tras ello, muchos de los funcionarios presentes se pusieron de pie y ovacionaron a la titular de la cartera de Seguridad. “También aprobamos los proyectos de Reiterancia y Reincidencia, junto a la ley Antimafias, para fortalecer un principio universal que durante tanto tiempo estuvo olvidado en estas tierras: el que las hace, las paga”, insitió Milei.

