Javier Milei: “Vengo a sacar a estos delincuentes a patadas”

El economista y precandidato a diputado nacional por la alianza Avanza Libertad en la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, participó esta sábado de La Noche de Mirtha y se refirió a su lugar en la política. “Vengo a sacar a estos delincuentes a patadas”, lanzó el ultraderechista.

Todo comenzó cuando Milei hizo un recorrido histórico sobre la economía argentina y sostuvo que, desde 1973 hasta la actualidad, “los únicos que se enriquecieron fueron los políticos”. “Con el verso del Estado presente, se multiplicó por tres el Estado y hay 12 veces más pobres. Nuestros verdaderos enemigos son los políticos”, dijo.

En ese momento, Juana Viale y el resto de los invitados -el actor Martín Seefeld, el periodista Nicolás Cayetano y el médico José Abadi- cuestionaron a Milei por buscar pertenecer a esta casta política, luego de haberse lanzado como precandidato para ocupar una banca en el Congreso. No obstante, él respondió: “Soy un outsider, vengo al sistema a romperlo, a terminar con el statu quo y a sacar a estos delincuentes a patadas en el traste”.

Luego, Milei sostuvo que fue el economista José Luis Espert quien le dijo que, si quería cambiar las cosas, debía involucrarse. “Hay tres formas de romper el statu quo: una es desde la batalla cultural, la otra es la vía revolucionaria, pero yo no estoy a favor de la violencia. Entonces, lo que queda es entrar y embarrarse”, agregó.

En otro momento del programa, Milei volvió a arremeter contra los políticos, a quienes acusó de “arruinar siempre a los mismos”. Sobre esto, repitió: “Voy a ir a decirle en la cara que son unos chorros y que por culpa de ellos nos está yendo mal. El político ladrón tiene que ser sancionado, ¿o los vamos a avalar? Es un sistema muy difícil. No solo estoy ladrando, me estoy metiendo dentro de este barro. ¿O no te parece que era más cómodo para mí vivir de dando conferencias?”, le preguntó Milei a Juana.

En la mesa, debatieron sobre los valores morales de la sociedad. “Cuando se degrada la moral, tenés un conjunto de instituciones perversas que te empobrecen. En el año 73 había 4% de pobres, en el país de los alimentos. Nosotros queremos recuperar las ideas de la libertad para que volvamos a ser un país desarrollado. Se puede hacer”.

“Como explica Alberto Benegas Lynch (h.), cuando nos pusimos de acuerdo en los tres derechos básicos -el de la vida, la propiedad y la libertad-, de ser un país de barbaros nos convertimos en un país desarrollado. Alejarnos de eso nos está hundiendo en la pobreza. Si no hacemos un cambio de 180° la Argentina se va a convertir en la villa miseria más grande del mundo”, agregó, en otro momento de la conversación.

El economista libertario sostuvo que el debate en la Argentina está bloqueado. “Creo que hay un problema de no escuchar, y uno tendría que entender que el conocimiento es provisorio, siempre está en ebullición”.

Este viernes en diálogo con +Realidad, por LN+, Milei había defendido sus ideas: “Hay que votar a la alianza Avanza Libertad porque es la primera vez, en muchísimos años, que se va encontrar una opción verdaderamente liberal que viene a dinamitar el status quo y a torcer la historia decadente de la Argentina, para que volvamos a ser un país desarrollado y para volver a abrazar los valores de Juan Bautista Alberdi”.

