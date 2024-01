escuchar

Luego de las polémicas declaraciones del presidente Javier Milei durante una entrevista que brindó esta semana a la periodista colombiana Patricia Janiot, en la que calificó al mandatario de ese país, Gustavo Petro, de “comunista y asesino”, volvió a atacar a su par de la región al publicar este sábado un mensaje de 2020 del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que lo critica durante un acto en Florida.

Milei compartió un video de un usuario de la red social X en el que Trump aseguró que “Joe Biden recibió el apoyo del socialista colombiano Gustavo Petro”. “Fue miembro de la guerrilla M-19. No es un buen apoyo”, afirmó en medio de la campaña electoral que concluyó con la victoria Biden por sobre el magnate, quien en ese entonces estaba al frente del Ejecutivo estadounidense.

Gracias @realDonaldTrump siempre del lado correcto de la historia, porque no venimos a guiar corderos, sino a despertar leones.

Vamos @JMilei #PetroComunistaAsesino https://t.co/Bh4ADRweoL — Julio Goldestein🗣🇦🇷 (@jdgoldestein) January 27, 2024

“En mi administración trabajamos con nuestros colegas colombianos para estabilizar la región. Lo logramos y realizamos una operación histórica contra los narcotraficantes”, había añadido Trump en el video que volvió a circular en redes.

El conflicto con Petro

Los dichos de Milei durante la entrevista con Janiot provocaron la reacción de las autoridades colombianas. El ministro de Relaciones Exteriores del país sudamericano, Álvaro Leyva, manifestó “la más enérgica protesta por las irrespetuosas e irresponsables declaraciones” del mandatario argentino. “En consecuencia de las circunstancias creadas por las palabras del presidente de la Argentina, el gobierno de Colombia llama de manera inmediata a consultas al embajador Camilo Romero, representante de Colombia en ese país”, precisó por su parte la Cancillería colombiana en un comunicado.

En nombre del Gobierno de Colombia, presento mi más enérgica protesta por las irrespetuosas e irresponsables declaraciones del Presidente de la República Argentina, señor Javier Milei, en contra del Presidente @petrogustavo, en el desarrollo de una entrevista con la periodista… — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) January 26, 2024

El embajador Romero también apuntó contra el libertario. “Milei es un hipócrita. Mientras hoy le solicita a nuestro gobierno beneplácito para su nuevo embajador en Colombia, llama asesino al presidente”, expresó. Asimismo el diplomático, quien regresará a Colombia por la instrucción de su Gobierno, remarcó: “Podemos pensar distinto, pero la región y la hermandad histórica de nuestros pueblos deben estar por encima de las diferencias”. También recordó que Milei “había atacado ya a Lula [Da Silva] en Brasil y hasta al Papa Francisco”.

Milei es un hipócrita.



Mientras hoy le solicita a nuestro gobierno beneplácito para su nuevo embajador en Colombia, llama asesino al presidente @petrogustavo.



Había atacado ya a Lula (Brasil) y hasta al Papa Francisco.



Podemos pensar distinto, pero la región y la hermandad… — Camilo Romero (@CamiloRomero) January 26, 2024

Petro, por su parte, lanzó un mensaje que luego aclaró no estaba dirigido hacia Milei. En un acto en la ciudad de Chocó, dijo: “Nos atacan de comunistas, de socialistas, de que el Estado sea el dueño del medio de producción. Claro, los que nos atacan no tienen ni idea de qué es comunismo y qué es socialismo”. Ante la publicación del diario colombiano El Tiempo en el que se hizo eco de las palabras, el presidente de Colombia afirmó que sus dichos no eran contra Milei.

Con todo respeto con @eltiempo yo o estoy respondiendo a ningún presidente de latinoamerica. Si es por eso, preparo una carta a Netayahu de respuesta.



No prendan más incendios que hoy tenemos bastantes. https://t.co/gTJABquS45 — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 27, 2024

