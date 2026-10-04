Javier Milei volvió a atacar con insultos al director de LA NACION

El presidente Javier Milei renovó sus ataques e insultos contra periodistas y autoridades de LA NACION a través de su cuenta de X. El mandatario reposteó una publicación que cuestiona una columna de Jorge Liotti sobre una cena del ministro de Economía, Luis Caputo, con gobernadores en París, y también cargó contra el director de LA NACION, Fernán Saguier, y los periodistas Joaquín Morales Solá y Carlos Pagni.

“Desmascarando soretes”, escribió Milei al difundir una publicación que cuestiona, entre otros puntos, el recurso que utilizó Liotti mediante fuentes para reconstruir una cena en París entre Caputo y los gobernadores, aunque sí acredita que el encuentro ocurrió. “Lo que se dijo en la sala privada no es verificable”, consideró el autor del texto que difundió el Presidente.

Nuevo ataque de Milei contra periodistas de LA NACION

La publicación también cuestiona otros aspectos de la columna, entre ellos la interpretación de encuestas y las referencias a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Relativizó entonces las citas de participantes de la cena, quienes aseguraron que la hermana del mandatario bloquea acuerdos. “Es el pensamiento de personas anónimas”, aventuró el autor, Gustavo Arabia.

“No hay ni uno de los esbirros de la mierda humana de Fernán Saguier que sea rescatable... la lógica de la mosca”, escribió Milei al compartir el posteo.

Ataque a Morales Solá y Pagni

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, también le dedicó una publicación al columnista de LA NACION Joaquín Morales Solá, mensaje que luego fue reposteado por Milei.

La publicación de Milei contra Morales Solá y Saguier

“Sacudiendo a mierda humana”, arrancó el Presidente y agregó: “Acomodando a otra basura inmunda que su pluma responde a la mierda humana de Fernán Saguier y sus deseos de tener injerencia sobre la justicia para extorsionar”.

El jefe de Estado compartió una publicación de Mahiques, quien respondió a la columna Tapia y la AFA, protegidos por el poder.

“Tengo la impresión de que no es la pluma sino la tinta la que no le pertenece”, dijo el ministro mileísta, y siguió: “Y me cuesta enojarme con quien se mueve con sus propios particulares intereses”.

Milei, además, citó un fragmento de una entrevista a Carlos Pagni, quien analizó que el periodismo político tiene injerencia en lo que atraviesa la actualidad. “Yo no ignoro que hago política”, planteó el columnista y ahondó: “No hago política partidaria ni de facción, hago la política que hace un periodista: interviene en la política con lo que dice, con lo que informa, con lo que evalúa, y eso genera malestar”.

Al respecto, en una tergiversación de los dichos, el Presidente dijo: “Valiosa confesión de Pagni, que deja en claro la mierda humana que es y su juego cobarde. No sorprende que esa metodología tenga refugio debajo de otra gran mierda humana como Fernán Saguier”.