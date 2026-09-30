Javier Milei volvió a insultar a una periodista: le dijo “zurda inmunda” y “basura corrupta”

Javier Milei volvió a insultar hoy a una periodista. A través de la red social X, el Presidente calificó a Maru Duffard de “zurda inmunda de doble moral” y “basura corrupta” tras la difusión de dos fragmentos en los que la periodista se refería al presente político del peronismo y su liderazgo.

Como es habitual, Milei descargó sus insultos desde su cuenta personal al hacerse eco de publicaciones de otros libertarios. La serie de publicaciones del mandatario empezó con su reacción a un fragmento difundido por una cuenta afín al gobierno libertario llamada @contrarelatoarg. El posteo adjuntaba un video de la periodista en la emisora Radio con Vos, donde hablaba sobre la intención de Cristina Fernández de Kirchner de presentarse como candidata en las próximas elecciones presidenciales.

Los insultos del presidente a Duffard - @JMilei

“A mí me parece muy interesante una cosa, que hay un montón de gente que la quiere votar y no va a poder, y eso es cierto. Entonces ahí me parece que, como sociedad, nos debemos un debate, porque eso es cierto. Ahí hay una cosa a tener en cuenta respecto al funcionamiento democrático”, planteó Duffard.

Al compartir la publicación, el jefe de Estado reaccionó con su habitual catarata de insultos al periodismo: “Me parece que a veces no puteamos lo suficiente a los periodistas... decirles que son basuras corruptas es poco... CIAO!”.

Minutos más tarde, Milei volvió a arremeter contra la periodista al responder a una publicación del funcionario Santiago Oría, que afirmaba: “Si la corrupta más grande de la historia argentina condenada en todas las instancias quiere ser candidata... Que debate ni que debate. Hace más de 3000 años que la humanidad tiene resuelto moralmente que los corruptos no deben gobernar”.

El segundo posteo del Presidente contra Duffard - @JMilei

Citando este contenido, el Presidente escribió: “Para LA BASURA INMUNDA DUFFARD, si es alguien que comulga con sus nefastas ideas de izquierda, robar está bien. Pasaron cerca de 2.000 años y aún hoy existen SORETES que piden por Barrabás. ZURDA INMUNDA DE DOBLE MORAL. CIAO!”

Con un tercer mensaje en la misma red social, el mandatario volvió a dirigirse a Duffard: “BASURA CORRUPTA INMUNDA Periodista la basura tenía que ser... CIAO!”, completó Milei. Este último escrito citaba otro tweet de Oría, que acusaba a la periodista de “lavarle la cara a la familia más corrupta del país”.

Milei reiteró su ataque al periodismo - @JMilei

La respuesta de la periodista

Tras los descalificativos, Duffard le contestó al Presidente y negó tener intenciones de respaldar al kirchnerismo: “Si hay algún distraído por ahí que cree que yo estoy militando a Cristina Fernández de Kirchner, sabe que no. Si quieren saber qué pienso yo, escúchenme a mí y traten de escuchar las cosas completas”.

Durante su descargo, puso énfasis en su trayectoria laboral y contrapuso su rol en el pasado con el de Milei. “Si vos te fijás qué estaba haciendo, por ejemplo, yo, Maru Duffard, en 2015 con bastantes años menos, estaba integrando los equipos de Periodismo para todos con Jorge Lanata laburando para contarte la corrupción del kirchnerismo”, afirmó.

Y agregó: “¿Dónde estaba Javier Milei en 2015? Integrando los equipos del Banco Provincia que lideraba Guillermo Francos, formaba parte de uno de los grupos que asesoraba a Daniel Scioli como candidato a presidente para la continuidad del kirchnerismo”.

Duffard recordó su pasado laboral, donde denunció casos de corrupción en el gobierno kirchnerista LA NACION

“Cuando gobernaba el kirchnerismo me puteaban los kirchneristas. Cuando gobernó el macrismo me puteaban los macristas. Y ahora gobierna Javier Milei y me putea La Libertad Avanza. ¿Qué dice eso en mi termómetro periodístico? Que tan mal evidentemente no estoy haciendo las cosas”, señaló Duffard.