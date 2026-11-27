En el mercado no dudan: toman como un dato que el Gobierno salió en los últimos días a contener el aumento de la brecha cambiaria para que su ampliación no afecte la oferta de divisas en la plaza cambiaria oficial. La reacción oficial llegó cuando la diferencia entre el dólar oficial y sus distintas versiones financieras (contado con liquidación y MEP) había llegado a niveles que podían desalentar a quienes tienen billetes por liquidar a hacerlo, al menos por ahora.

Empezó con el MEP, para evitar que la brecha supere el 7%, y se amplió ayer al CCL, luego que esta versión del tipo de cambio —que permite el envío de divisas fuera del país— estuviera a punto de tocar los $1800, sacando ya más de un 14% de distancia con el oficial.