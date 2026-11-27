Javier Milei y sus medidas, en vivo: el Gobierno alcanzó la suspensión de las PASO en 2027 y aprobó la ley de Ludopatía
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Según el mercado, el Gobierno salió a bajar la brecha cambiaria para evitar que desaliente la oferta de dólares
En el mercado no dudan: toman como un dato que el Gobierno salió en los últimos días a contener el aumento de la brecha cambiaria para que su ampliación no afecte la oferta de divisas en la plaza cambiaria oficial. La reacción oficial llegó cuando la diferencia entre el dólar oficial y sus distintas versiones financieras (contado con liquidación y MEP) había llegado a niveles que podían desalentar a quienes tienen billetes por liquidar a hacerlo, al menos por ahora.
Empezó con el MEP, para evitar que la brecha supere el 7%, y se amplió ayer al CCL, luego que esta versión del tipo de cambio —que permite el envío de divisas fuera del país— estuviera a punto de tocar los $1800, sacando ya más de un 14% de distancia con el oficial.
Cómo votó cada senador el proyecto de Reforma Electoral
El Senado aprobó el proyecto de reforma electoral que impulsó el Gobierno por 43 votos afirmativos contra 29 negativos. El eje central es la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027. También se incluye el régimen de “Ficha limpia”, que inhabilita a quienes tengan una condena penal confirmada en segunda instancia por delitos vinculados a la corrupción a postularse a cargos electivos.
Para garantizarse el apoyo necesario, el oficialismo dio marcha atrás con el sistema de listas de adhesión o colectoras. Entre otras cosas, el proyecto contempla modificaciones en el financiamiento de las campañas y de la propaganda electoral y la eliminación de la veda electoral.
El dictamen también incorpora la afiliación digital a los partidos políticos e introduce ajustes en el diseño de la Boleta Única de Papel y en las reglas del escrutinio de mesa. De sancionarse la ley, todas las modificaciones tendrán carácter permanente, con excepción de la suspensión de las PASO, que regirá únicamente por un año.
Amplia victoria oficialista: el Senado aprobó la suspensión de las PASO en 2027 y el Gobierno busca complicar al peronismo
Después de varias idas y vueltas y negociaciones abiertas hasta último momento, el Gobierno logró avanzar con la media sanción en el Senado del proyecto de reforma política que contempla la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en 2027.
Con 43 votos a favor, 29 en contra y ninguna abstención, el oficialismo aprobó en general la reforma electoral, una de las prioridades de la Casa Rosada en materia legislativa, junto con el Presupuesto 2027. La iniciativa deberá pasar ahora por la Cámara de Diputados, con vistas a las sesiones extraordinarias que el Ejecutivo prevé convocar para diciembre.
El Senado aprobó la ley de Ludopatía, tras un fuerte reclamo de la Iglesia
Después de aprobar la reforma electoral, el Senado aprobó otro de los temas centrales de la megasesión de este jueves: la prevención de la ludopatía. Atravesada por varios intereses de distintos sectores y en medio de una fuerte presión de la Iglesia, la iniciativa que estaba a punto de perder estado parlamentario, fue votada por unanimidad.
“Una buena manera de encontrarnos todos me parece llamar a esta ley León XIV”, propuso Patricia Bullrich durante su discurso de cierre, previo a la votación. El proyecto de Prevención de la Ludopatía y Regulación de las Apuestas Online por unanimidad, impulsado hace dos años atrás por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, recibió el respaldo unánime de los 72 senadores que integran la Cámara alta.
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