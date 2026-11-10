Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: el Gobierno desmiente a Villarruel por la invitación a la misa del Papa en Palermo
La vicepresidenta dijo que no le mandaron el QR para ingresar a la celebración en el Monumento de los españoles; la Casa Rosada exhibió un correo electrónico con la convocatoria
La visita del Papa abre diferencias entre los libertarios por la ley que busca prohibir la publicidad de las apuestas online
La visita del papa León XIV a la Argentina reactivó una discusión que el Gobierno mantuvo al margen de su agenda legislativa durante casi dos años: la regulación de las apuestas online. El tema, además, ya genera diferencias dentro de su propia tropa en el Senado.
Al menos cuatro senadores de La Libertad Avanza (LLA) reclaman abrir el debate sobre el juego en línea, que incluye la prohibición de su publicidad en medios, redes sociales y clubes deportivos. El planteo va a contramano de la postura que hasta ahora sostuvo la Casa Rosada, que se opuso a la media sanción de Diputados y promovió una iniciativa alternativa de alcance más limitado.
La ludopatía infantil no es un juego. Destruye la vida de chicos y golpea a familias que muchas veces no saben cómo ayudarlos.— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 6, 2026
Vamos a tratar esta ley en el Senado en las próximas semanas. Hay que ponerle límites.
El mail que Presidencia le envió a Victoria Villarruel para invitarla a la misa del Papa León XIV
Tras ese episodio y luego de las acusaciones de Villarruel, desde el Gobierno apuntaron a la prensa acreditada en la Casa Rosada que “a la vicepresidenta se le cursó la invitación el día 4 de noviembre para participar de la misa en el Monumento a los Españoles”.
“Además, parte del equipo de ceremonial de Nación tuvo reuniones con su equipo para explicarle cómo eran los ingresos y demás cuestiones referidas a las actividades”, remarcaron las fuentes oficiales consultadas en la sede gubernamental.
El Gobierno salió a desmentir a Villarruel por la invitación a la misa del Papa en Palermo
El Gobierno nacional y la vicepresidenta Victoria Villarruel quedaron envueltos este miércoles en un nuevo contrapunto, esta vez alrededor de la misa del papa León XIV, realizada en el Monumento de los españoles del barrio porteño de Palermo.
Todo comenzó por la tarde, cuando Villarruel respondió a un usuario en la red social X y sostuvo, ante la consulta por su ausencia en la misa papal: “Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad”.
La vicepresidenta agregó: “Me alegra profundamente que la Argentina católica desde su origen como Nación, reciba al Santo Padre y pueda recibir el amor de un líder que nos hermana”. El término “Argentina católica” pareció una referencia a la preferencia por el judaísmo de Milei.