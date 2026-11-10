Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: el Gobierno desmiente a Villarruel por la invitación a la misa del Papa en Palermo

La visita del papa León XIV a la Argentina reactivó una discusión que el Gobierno mantuvo al margen de su agenda legislativa durante casi dos años: la regulación de las apuestas online. El tema, además, ya genera diferencias dentro de su propia tropa en el Senado.

Al menos cuatro senadores de La Libertad Avanza (LLA) reclaman abrir el debate sobre el juego en línea, que incluye la prohibición de su publicidad en medios, redes sociales y clubes deportivos. El planteo va a contramano de la postura que hasta ahora sostuvo la Casa Rosada, que se opuso a la media sanción de Diputados y promovió una iniciativa alternativa de alcance más limitado.