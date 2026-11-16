Javier Milei y sus medidas, en vivo: Kicillof acusó al Presidente de “adulterar la historia”

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, acusó al presidente Javier Milei de “adulterar la historia” y “destruir el futuro”, en referencia a declaraciones que el mandatario hizo sobre Manuel Belgrano. “Ya me pronuncié en contra de la eliminación de las PASO. Sobre todo porque este gobierno no está proponiendo un debate honesto sobre nuestras instituciones electorales, que por supuesto siempre pueden mejorarse. Por el contrario, está decidido a hacer cualquier cosa para conservar el poder, excepto gobernar en favor de la gente”, expresó.

“Mientras tanto, por mi parte, voy a seguir haciendo lo que el Presidente no hace: escuchar a todos los sectores y recorrer el país para que el año que viene la Argentina empiece una nueva etapa. Necesitamos un nuevo gobierno que genere trabajo, proteja la producción nacional, promueva el desarrollo federal y ponga a la economía al servicio de nuestro pueblo”, siguió.