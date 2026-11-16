Javier Milei y sus medidas, en vivo: Kicillof acusó al Presidente de “adulterar la historia”
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Kicillof acusó a Milei de "adulterar la historia"
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, acusó al presidente Javier Milei de “adulterar la historia” y “destruir el futuro”, en referencia a declaraciones que el mandatario hizo sobre Manuel Belgrano. “Ya me pronuncié en contra de la eliminación de las PASO. Sobre todo porque este gobierno no está proponiendo un debate honesto sobre nuestras instituciones electorales, que por supuesto siempre pueden mejorarse. Por el contrario, está decidido a hacer cualquier cosa para conservar el poder, excepto gobernar en favor de la gente”, expresó.
“Mientras tanto, por mi parte, voy a seguir haciendo lo que el Presidente no hace: escuchar a todos los sectores y recorrer el país para que el año que viene la Argentina empiece una nueva etapa. Necesitamos un nuevo gobierno que genere trabajo, proteja la producción nacional, promueva el desarrollo federal y ponga a la economía al servicio de nuestro pueblo”, siguió.
MILEI ADULTERA LA HISTORIA Y DESTRUYE EL FUTURO— Axel Kicillof (@Kicillofok) November 16, 2026
Ayer, el presidente Milei intentó presentar a Manuel Belgrano como un precursor de su programa libertario. No solo dijo una burrada sino, además, una mentira insólita.
Además de crear la bandera, Belgrano fue uno de los grandes…
Victoria Villarruel se burló de un video de una diputada libertaria sobre la inflación: “Me hace reír mucho”
La vicepresidenta Victoria Villarruel cruzó este domingo a la diputada nacional libertaria Juliana Santillán, quien intentó relativizar la suba de la inflación, que se ubicó en 2,2% en octubre.
Financial Times, sobre la interna oficial con Bullrich: “Milei se enfrenta al líder más popular de su gobierno”
Los tironeos de la interna libertaria entre los hermanos Milei y la jefa del bloque de senadores oficialista, Patricia Bullrich, tomaron alcance internacional esta semana con una publicación del diario británico Financial Times. Bajo el título “Milei se enfrenta al líder más popular de su gobierno”, la nota advirtió que las tensiones entre el Presidente y la exministra de Seguridad ponen a prueba la unidad de la derecha de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
Los nuevos huérfanos de la política
Estaban ahí y siguen estando en el mismo lugar con las mismas insatisfacciones, carencias y, sobre todo, con la misma orfandad. Pero ahora son mucho más visibles, tienen caras reconocibles y expresan voces audibles, que conforman un colectivo relevante y numeroso.