Javier Milei y sus medidas, en vivo: “Los que prometieron el paraíso nos terminaron conduciendo al infierno”, dijo el Presidente

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Con el 100% de las mesas escrutadas, la lista “Estamos Haciendo Bariloche” ganó esta noche en el recuento para elegir a los 15 convencionales que reformarán la Carta Orgánica Municipal, y se quedó con la mayoría de ocho escaños. La jornada sirvió como termómetro político para la alianza entre el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente local Walter Cortés.

Sobre un padrón habilitado de 115.415 electores distribuidos en 333 mesas, los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir a los 15 convencionales constituyentes titulares (y sus respectivos suplentes) que tendrán la tarea de reformar la Carta Orgánica Municipal.