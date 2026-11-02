Javier Milei y sus medidas, en vivo: “Los que prometieron el paraíso nos terminaron conduciendo al infierno”, dijo el Presidente
El minuto a minuto de las decisiones del jefe de Estado, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Autores en vivo (4)
Bariloche: la alianza oficialista se quedó con la mayoría y los libertarios salieron terceros en las elecciones para convencionales constituyentes
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Con el 100% de las mesas escrutadas, la lista “Estamos Haciendo Bariloche” ganó esta noche en el recuento para elegir a los 15 convencionales que reformarán la Carta Orgánica Municipal, y se quedó con la mayoría de ocho escaños. La jornada sirvió como termómetro político para la alianza entre el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente local Walter Cortés.
Sobre un padrón habilitado de 115.415 electores distribuidos en 333 mesas, los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir a los 15 convencionales constituyentes titulares (y sus respectivos suplentes) que tendrán la tarea de reformar la Carta Orgánica Municipal.
Consejo de la Magistratura: apuran 71 nombramientos de jueces para llegar a 302 en la era Mahiques
El Consejo de la Magistratura se prepara para un cambio de época. El 18 de noviembre vencen los mandatos de casi todos sus integrantes y la gestión saliente quiere terminar lo que empezó: se prepara para convocar a un plenario en la próxima semana, o la siguiente, para intentar aprobar 71 ternas para cubrir otras tantas vacantes.
Será otro aporte para que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, siga colocando jueces y sumando poder: ya impulsó 231 nuevos magistrados y ahora podrá designar 71 más. El viernes envió al Senado otra lista de 17 candidatos.
El ministro Mahiques impulsa el ascenso de un juez y se podría abrir una nueva vacante en Comodoro Py
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, propuso formalmente la designación del juez federal Daniel Rafecas en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, según indicaron fuentes al tanto de la iniciativa. De concretarse, el movimiento dejaría una nueva vacante en Comodoro Py y le abriría al Gobierno la posibilidad de promover a un nuevo magistrado en esos tribunales, donde se investigan las principales causas de corrupción.
La iniciativa constituye un primer paso hacia el nombramiento, pero todavía resta que el presidente Javier Milei la apruebe y envíe el pliego al Senado para su tratamiento.
La política, atravesada por la fe
La compleja relación entre política y religión ha estado en el centro de la historia argentina desde los orígenes del estado nacional, a pesar de que una y otra son dimensiones diferentes de la organización social. Cada tanto ese vínculo vuelve a dominar la escena. Como en estos días. Por razones, motivos y en planos muy diferentes.
Cuando falta una semana para la llegada a Buenos Aires del Papa, la sensibilidad social, así como la dinámica política, están impregnadas por el impacto que ese viaje tendrá en el país. Las especulaciones y los interrogantes son enormes y cada sector tiene expectativas y respuestas distintas. Da igual que se trate de fieles católicos, agnósticos o ateos.
- 1
- 2
El Gobierno designó a un nuevo subsecretario de Ciencia tras la polémica salida de Lencina con denuncias por “destrato”
- 3
Los hermanos Passaglia hicieron su primer acto de campaña con una caminata en San Nicolás
- 4
Tras la derrota y huida de Flavio Bolsonaro, el presidente Milei quedó sin socios en Brasil