Javier Milei y sus medidas, en vivo: “Netanyahu es uno de los mayores líderes de la historia del mundo”, afirmó el Presidente

Gita Gopinath, exnúmero dos del FMI, reiteró su recomendación al gobierno argentino de permitir una devaluación mayor del peso y mayor acumulación de reservas, como elemento para permitir un mejor escenario para el nivel de actividad. “ Creo que el peso tiene que ajustarse más, y debe permitirse que se deprecie más de lo que lo está haciendo actualmente ”, dijo la economista.

Fue en una entrevista con el colega Tyler Cowen, profesor de la Universidad George Mason (EE.UU.) y columnista en The New York Times y otros medios, como parte del ciclo de diálogos llamado ‘Conversaciones con Tyler’ (Conversations con Tyler), en el que habitualmente convoca a académicos y analistas de diferentes especialidades.