Javier Milei y sus medidas, en vivo: “Netanyahu es uno de los mayores líderes de la historia del mundo”, afirmó el Presidente
El minuto a minuto de las decisiones del mandatario, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Gita Gopinath celebró que el Gobierno no haya dolarizado y reiteró su planteo: “Debe permitirse que el peso se deprecie más”
Gita Gopinath, exnúmero dos del FMI, reiteró su recomendación al gobierno argentino de permitir una devaluación mayor del peso y mayor acumulación de reservas, como elemento para permitir un mejor escenario para el nivel de actividad. “Creo que el peso tiene que ajustarse más, y debe permitirse que se deprecie más de lo que lo está haciendo actualmente”, dijo la economista.
Fue en una entrevista con el colega Tyler Cowen, profesor de la Universidad George Mason (EE.UU.) y columnista en The New York Times y otros medios, como parte del ciclo de diálogos llamado ‘Conversaciones con Tyler’ (Conversations con Tyler), en el que habitualmente convoca a académicos y analistas de diferentes especialidades.
Revolut avanza en su expansión en la Argentina: el BCRA autorizó la compra del Banco Cetelem
Revolut, el mayor banco digital europeo, dio un paso más en su plan de desembarco en el mercado argentino. En una operación que se había anunciado en julio de 2025, el Banco Central (BCRA) dio hoy el aval formal a la compra por parte de la firma británica del Banco Cetelem, que en la actualidad pertenecía al grupo BNP-Paribas.
De esta manera, la fintech fundada en 2015 en Londres, que cuenta con 80 millones de clientes a nivel global, se acerca a la posibilidad de contar con licencia bancaria en el país, el paso regulatorio que esperaba para formalizar su lanzamiento.
Cómo votó cada senador la reforma de la ley de zonas frías
En un trámite inesperado y veloz, el Senado sancionó el recorte de subsidios al gas
En un escenario inusual por la retirada masiva del recinto de los senadores que rechazaban la iniciativa, lo que acortó el debate de manera sensible, el Senado aprobó y sancionó el polémico proyecto que reforma la ley de zonas frías, iniciativa con la que el gobierno de Javier Milei pretende recortar subsidios al gas en amplios sectores del país con la mira puesta en sostener su política de equilibrio fiscal.
Según estimaciones oficiales brindadas ante las comisiones del Senado por le secretaria de Energía, María Carmen Tetamantti, con esta norma perderán el subsidio de manera automática más de 3,3 millones de hogares, siendo la provincia de Buenos aires el distrito más afectado.
Brasil vota y la Argentina observa
RIO DE JANEIRO.- Cuando el candidato a la presidencia de Brasil, Flavio Bolsonaro —hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado y preso por el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023—, visitó Buenos Aires a fines de junio, el presidente Javier Milei abrazó su candidatura y se puso a su disposición para colaborar en su campaña. Las palabras de apoyo del jefe de Estado argentino sorprendieron a los colaboradores del entonces senador, que aún no se había lanzado oficialmente como candidato del Partido Liberal (PL).
La pobreza creció a 32,3% en el primer semestre, según el Indec
Por la aceleración de la inflación y el freno en los ingresos desde fines del año pasado, la pobreza cortó la baja que mantenía desde hace más de un año y medio en la Argentina, y aumentó a un 32,3% en el primer semestre del año, según datos oficiales. El Gobierno afirma que es un fenómeno temporal.
Actualmente, hay 15,4 millones de pobres en todo el país, si se proyecta a todo el territorio nacional la encuesta oficial, según calculó la consultora especializada ExQuanti. En un semestre, se sumaron a la pobreza unos dos millones de argentinos (a fines del año pasado eran 13,4 millones).
Milei se reunió con Netanyahu en Nueva York: hablaron de Malvinas e intercambiaron elogios
NUEVA YORK.- Javier Milei dedicó las últimas horas de su viaje de tres días a esta ciudad para ratificar su férrea alianza con uno de sus dos principales aliados internacionales, el primer ministro Benjamin Netanyahu, poco después del revuelo que se produjera en la presentación del líder israelí ante la Asamblea General de la ONU, marcada por el abandono de decenas de diplomáticos del recinto.
Prime Minister Benjamin Netanyahu met today, with Argentinian President Javier Milei @JMilei on the sidelines of the UN General Assembly.— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 24, 2026
The Prime Minister thanked President Milei for his steadfast and unconditional support for the State of Israel, and congratulated him on… pic.twitter.com/jR2bhiXoEQ
Tras dedicarle fuertes elogios, el Presidente mantuvo esta tarde un encuentro bilateral con Netanyahu de unos 20 minutos a puertas cerradas en un salón de la sede de las Naciones Unidas. El canciller Pablo Quirno confirmó que Milei y el premier dialogaron sobre la situación de las Islas Malvinas, en medio de la controversia por las acciones judiciales de la Argentina contra la compañía de capitales israelíes Navitas Petroleum por sus proyectos de exploración en la zona de las islas.