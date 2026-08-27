Saltar al contenido principal
LA NACION
en vivo

Javier Milei y sus medidas, en vivo: victoria del oficialismo en Diputados y los anuncios hipotecarios

El minuto a minuto de las decisiones del mandatario, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

Javier Milei y sus medidas, en vivo: victoria del oficialismo en Diputados y los anuncios hipotecarios
Javier Milei y sus medidas, en vivo: victoria del oficialismo en Diputados y los anuncios hipotecariosLUIS ROBAYO - AFP

Autores en vivo (3)

Kicillof reclamó fondos para contener el fenómeno El Niño y acusó a Milei de “robar los recursos”

María José Lucesole
María José Lucesole

LA PLATA.- “Hay que ser claros en el peligro que se avecina: es muy grave”, advirtió hoy el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Y dijo que será difícil contenerlo porque “Milei se robó los recursos”. Como para que no quedara lugar a dudas, definió la situación como “un escándalo”.

Leé la nota completa acá

Los Caputo, entre la debilidad y la mutación

Carlos Pagni
Carlos Pagni

El elenco de Javier Milei se está debilitando en dos áreas estratégicas. La política económica y la jefatura de campaña electoral. Ambos frentes están unidos por una misma palabra: Caputo. Luis Caputo, el jefe del Palacio de Hacienda, se desvela anunciando medidas, semana tras semana, con un objetivo: “reactivar” la economía. Ayer presentó un programa para estimular el mercado de créditos hipotecarios. Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”, afronta una crisis que se va expandiendo en las distintas áreas que están bajo su responsabilidad. Esa ola corrosiva llegó a la Aduana, donde en el cuello del director, José Velis, comienza a dibujarse la marca de la decapitación.

Leé la nota completa acá

Aldo Leiva se enojó con Nicolás Mayoraz, increpó a Martín Menem y fue contenido por sus compañeros de bloque

El diputado de Unión por la Patria (UxP) por Chaco, Aldo Leiva, se enojó este miércoles con el libertario Nicolás Mayoraz y luego increpó al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, aunque fue contenido por algunos de sus compañeros de bloque. El episodio ocurrió después de la votación en general de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), mientras la oposición reclamaba que los dos capítulos de la iniciativa fueran votados de manera nominal. Horas más tarde, el presidente Javier Milei se refirió a la situación en X.

Leé la nota completa acá

Diputados aprobó la adhesión al tratado internacional de patentes con una concesión a los laboratorios nacionales

Delfina Celichini
Delfina Celichini

El Gobierno logró ratificar en Diputados la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés) por amplia mayoría. Se trata de un acuerdo internacional que busca unificar y agilizar el proceso para proteger una invención en el exterior.

Leé la nota completa acá

Las perlitas de la sesión en Diputados: los aplausos a Rossi, el pedido de Bregman y el cruce entre Lemoine y Pagano

La Cámara de Diputados le dio media sanción este miércoles a los proyectos de la reforma de la carta orgánica del Banco Central y de la ley de Inocencia Fiscal II, en una sesión que estuvo colmada de cruces, intercambios y perlitas entre los legisladores. La jornada se extendió durante más de 12 horas y generó festejos en el oficialismo y enojo en la oposición no dialoguista.

Leé la nota completa acá

Horacio Pietragalla dijo que le mostraron una imagen de Videla y el bloque libertario acusó un intento de levantar la sesión

El diputado Horacio Pietragalla Corti, de Unión por la Patria, acusó este jueves a la madrugada, durante la sesión en la Cámara baja, que una persona le mostró una imagen de Rafael Videla y le expresó su apoyo. El legislador, que es hijo de desaparecidos durante la última dictadura militar, dijo que esa persona estuvo hablando con Lisandro Almirón, de LLA, y pidió que sea retirada del recinto por esa acción, mientras que desde el bloque libertario sostuvieron que se trató de un intento por levantar la jornada electoral.

Leé la nota completa acá
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. En su debut como ariete de Milei, Santiago Oría sufrió un traspié con el uso de bots
    1

    En su debut como ariete de Milei, Santiago Oría sufrió un traspié con el uso de bots y fue objeto de burlas en las redes

  2. Luis Caputo dará una conferencia de prensa para anunciar medidas económicas
    2

    Mesa política: Luis Caputo dará una conferencia de prensa para anunciar medidas

  3. Un exdirectivo de Techint admitió haberle pagado cerca de US$1.000.000 a la mano derecha de De Vido
    3

    Juicio del caso Cuadernos: exdirectivos de Techint admitieron haberle pagado cerca de un millón de dólares a la mano derecha de De Vido

  4. El procurador rechazó que el juez federal de Campana se quede con la causa por los fondos de la AFA
    4

    El procurador general de la Nación rechazó que el juez federal de Campana se quede con una causa por los fondos de la AFA