Javier Milei y sus medidas, en vivo: victoria del oficialismo en Diputados y los anuncios hipotecarios

El diputado Horacio Pietragalla Corti, de Unión por la Patria, acusó este jueves a la madrugada, durante la sesión en la Cámara baja, que una persona le mostró una imagen de Rafael Videla y le expresó su apoyo. El legislador, que es hijo de desaparecidos durante la última dictadura militar, dijo que esa persona estuvo hablando con Lisandro Almirón, de LLA, y pidió que sea retirada del recinto por esa acción, mientras que desde el bloque libertario sostuvieron que se trató de un intento por levantar la jornada electoral.