Javier Milei y sus medidas, en vivo: victoria del oficialismo en Diputados y los anuncios hipotecarios
El minuto a minuto de las decisiones del mandatario, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Kicillof reclamó fondos para contener el fenómeno El Niño y acusó a Milei de “robar los recursos”
LA PLATA.- “Hay que ser claros en el peligro que se avecina: es muy grave”, advirtió hoy el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Y dijo que será difícil contenerlo porque “Milei se robó los recursos”. Como para que no quedara lugar a dudas, definió la situación como “un escándalo”.
Los Caputo, entre la debilidad y la mutación
El elenco de Javier Milei se está debilitando en dos áreas estratégicas. La política económica y la jefatura de campaña electoral. Ambos frentes están unidos por una misma palabra: Caputo. Luis Caputo, el jefe del Palacio de Hacienda, se desvela anunciando medidas, semana tras semana, con un objetivo: “reactivar” la economía. Ayer presentó un programa para estimular el mercado de créditos hipotecarios. Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”, afronta una crisis que se va expandiendo en las distintas áreas que están bajo su responsabilidad. Esa ola corrosiva llegó a la Aduana, donde en el cuello del director, José Velis, comienza a dibujarse la marca de la decapitación.
Aldo Leiva se enojó con Nicolás Mayoraz, increpó a Martín Menem y fue contenido por sus compañeros de bloque
El diputado de Unión por la Patria (UxP) por Chaco, Aldo Leiva, se enojó este miércoles con el libertario Nicolás Mayoraz y luego increpó al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, aunque fue contenido por algunos de sus compañeros de bloque. El episodio ocurrió después de la votación en general de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), mientras la oposición reclamaba que los dos capítulos de la iniciativa fueran votados de manera nominal. Horas más tarde, el presidente Javier Milei se refirió a la situación en X.
Diputados aprobó la adhesión al tratado internacional de patentes con una concesión a los laboratorios nacionales
El Gobierno logró ratificar en Diputados la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés) por amplia mayoría. Se trata de un acuerdo internacional que busca unificar y agilizar el proceso para proteger una invención en el exterior.
Las perlitas de la sesión en Diputados: los aplausos a Rossi, el pedido de Bregman y el cruce entre Lemoine y Pagano
La Cámara de Diputados le dio media sanción este miércoles a los proyectos de la reforma de la carta orgánica del Banco Central y de la ley de Inocencia Fiscal II, en una sesión que estuvo colmada de cruces, intercambios y perlitas entre los legisladores. La jornada se extendió durante más de 12 horas y generó festejos en el oficialismo y enojo en la oposición no dialoguista.
Horacio Pietragalla dijo que le mostraron una imagen de Videla y el bloque libertario acusó un intento de levantar la sesión
El diputado Horacio Pietragalla Corti, de Unión por la Patria, acusó este jueves a la madrugada, durante la sesión en la Cámara baja, que una persona le mostró una imagen de Rafael Videla y le expresó su apoyo. El legislador, que es hijo de desaparecidos durante la última dictadura militar, dijo que esa persona estuvo hablando con Lisandro Almirón, de LLA, y pidió que sea retirada del recinto por esa acción, mientras que desde el bloque libertario sostuvieron que se trató de un intento por levantar la jornada electoral.
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